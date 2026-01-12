יזם חברת נובוקיור פרופ' יורם פלטי הלך לעולמו

פרופ' יורם פלטי, חוקר בטכניון והממציא של טכנולוגיית הטיפול בסרטן החדשנית של חברת נובוקיור , הלך לעולמו אתמול בלילה, בגיל 89.

פלטי היה חוקר מוביל בתחום הפיזיולוגיה וביופיזיקה, וחקר את האינטראקציה בין הגוף לבין שדות חשמליים. על בסיס המחקר הזה, הגה כבר בתקופת הדוקטורט שלו את הרעיון של הפרעה להתחלקות תאים באמצעות שדות חשמליים ממוקדים כטיפול בסרטן. רק לאחר שיצא לפנסיה, פיתח את הרעיון לכדי חברה. נובוקיור הוקמה ב-2000, והיום רושמת הכנסות של כ-600 מיליון דולר בשנה מטיפול בחולים בעיקר בסרטן במוח ובמספר סוגי סרטן נוספים, עם פוטנציאל להתרחב לסוגים רבים של סרטן. החברה נסחרת היום בנאסד"ק לפי שווי של 1.6 מיליארד דולר.

פלטי נולד בחיפה, והתגורר בנעוריו גם בטבריה, בארה"ב ובירושלים, שם למד בתיכון בית הכרם ובאוניברסיטה העברית. לאחר שסיים תואר שני במדעי הרפואה עשה פסק זמן של שנתיים מלימודי הרפואה על מנת לבצע, לבקשת צה"ל, פרויקט מחקר במסגרת שירות סדיר, ובמקביל החל לימודי רפואה ודוקטורט, והיה הראשון בישראל שקיבל את שני התארים יחד ב-1965.

לאחר שנתיים כחוקר במחלקה לפיזיולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, זכה במלגה מהמכון הלאומי לבריאות (NIH) בארה"ב, לפוסט דוקטורט באוניברסיטת מרילנד. אחרי שנתיים כפרופסור חבר באוניברסיטת מרילנד, חזר לאוניברסיטה העברית, וב-1970-1971 הוזמן על ידי הטכניון לעזור בהקמת הפקולטה לרפואה החדשה בו.

בשנת 1983 מונה לראש המכון למחקר במדעי הרפואה על שם משפחת רפפורט בטכניון, וניהל את מכון רפפורט במשך למעלה מעשר שנים. תוך כדי פעילות זו המשיך במחקר אלקטרופיזיולוגי, וייסד מספר חברות סטארט אפ, בין היתר בתחום ניטור רפואי. הפיתוח המצליח ביותר שלו הוא כאמור זה שעמד בבסיס הקמת חברת נובוקיור. פלטי היה המדען הראשי של החברה וגם דירקטור עד 2018.

ב-2022 נבחר פלטי כחתן פרס ישראל בתחום היזמות והחדשנות הטכנולוגית.

"החבר'ה שאלו, 'למה את לא מחפש טיפול לסרטן'"

בראיון ל"גלובס" בשנת 2016 אמר פלטי כי כשהיה חוקר בטכניון בתחום הפיזיולוגיה, "החבר'ה מדי פעם שאלו אותי 'למה אתה לא מחפש טיפול לסרטן'. החלטתי שכך אעשה - אחפש תרופה לסרטן. כמו שכולם מחפשים רעיונות מתחת לפנס, גם אני חיפשתי מתחת לפנס שהיה זמין לי (כלומר המפגש בין שדות חשמליים לבין תאים - ג.ו.). רק שאף אחד אחר לא חיפש מתחת לפנס הזה".

נובוקיור החלה כרעיון בשנת 1992 לערך (החברה עצמה קמה ב-2000). את הסכום הראשון, כ-300 אלף דולר, גייס פלטי מחבר בשם לנרט פרלהאגן, בעברו מנהל בכיר בחברות הפארמה האירופיות Meda AB ו-Pharmitalia . "אחרי שנים הוא הודה בפניי שהיה בטוח שלא ייצא מזה כלום, 'אבל אתה היית כל כך נחמד'", מספר פלטי. "ההשקעה שלו בעצם עשתה את החברה", אומר היום פלטי. "אבל היו גם ימים קשים. היו כמה חודשים שבהם שילמתי משכורות מהכיס שלי למרות שהייתי בסך הכל פנסיונר של הטכניון".

פלטי סיפר כי מנהלי החברה עשו את הניסויים הראשונים על עצמם. "הראש של המנכ"ל אסף דנציגר עבד יפה מאוד. גם אני תרמתי את מוחי למדע", סיפר.

לגבי ההנפקה בנאסד"ק, שהפכה אותו בסופו של דבר לאיש עשיר מאוד, לפחות על הנייר, אמר כי: "הבורסה לא הייתה החלום שלי. לראות חולה שהבריא זה יותר טוב מכל הנפקה. אין לי שום דבר נגד זה, כמובן, אבל הכול מאוד ממוסחר. נאסד"ק עושים הרבה שואו כדי שינפיקו ויבואו אליהם ולא לבורסות אחרות, ואני לגמרי מבין אותם, אבל לא הכול היה בהכרח לטעמי".

החלום שלו היה רפואת מונעת, למשל חזיה שתהרוס גידולים בשד לפני שיתפתחו, וכן שימוש בשדות חשמליים למחלות זיהומיות. הוא יזם מספר חברות נוספות, שרובן עדיין לא עשו את הפריצה המשמעותית שלהן, אך ייתכן שעוד נשמע עליהן, אף שהיזם שלהן כבר לא איתנו.