מנכ"לית משרד הפרסום באומן-בר-ריבנאי עוזבת "לפרק הבא"

קבוצת פובליסיס מבצעת חילופי הנהלה: שלי שמיר-קינן, מנכ"לית משרד הפרסום באומן-בר-ריבנאי, מסיימת את תפקידה לאחר כ-4.5 שנים. מי שתחליף אותה היא שני שאול-ואנגוש, מנכ"לית משרד ליאו ברנט מאותה קבוצה, שתעמוד כעת בראש שני המשרדים.

● סיכום פרסומות 2025: בנק מזרחי טפחות הזכורה ביותר, ביטוח 9 הכי אהובה

● הילדה שעבדה בניקיון והפכה למנכ"לית של אחד ממשרדי הפרסום הגדולים בישראל

לפי פובלסיס, שמיר-קינן נכנסה לתפקיד בתקופה מאתגרת ונדרשה להוביל תהליך של חיזוק המשרד ובניית הנהלה. במהלך כהונתה היא הובילה את המשרד לצמיחה עסקית, עסקה בבניית תשתיות חדשות ורשמה הישגים קריאייטיביים שהובילו לשביעות-רצון גבוהה של הלקוחות.

בין הלקוחות הבולטים של באומן-בר-ריבנאי נמנים החברה המרכזית למשקאות (ספרייט, קלסברג, פריגת ועוד), שטראוס, קבוצת אשטרום, טיב טעם, דלק מוטורס, אמריקן אקספרס ועוד.

"הייתה לי זכות להוביל משרד יוצא דופן עם אנשים נהדרים, בתקופה מורכבת שבה הצלחנו לצמוח ולהתחזק", מסרה שמיר-קינן. "אני גאה בדרך שעשינו יחד, ומודה על ההזדמנות להיות חלק מהסיפור של באומן".

"פרסומאית מנוסה ומנהלת מצוינת"

שני שאול-ואנגוש הצטרפה לפובליסיס בקיץ שעבר, לאחר שכיהנה כסמנכ"לית לקוחות במקאן תל אביב. לפי קבוצת פובליסיס - שהמשרד הגדול ביותר שלה הוא גליקמן-שמיר-סמסונוב, ובאומן הוא השני בגודלו - המינוי של שאול-ואנגוש משקף אסטרטגיה לניהול סינרגטי, כאשר שני משרדי הפרסום ימשיכו לפעול כיחידות נפרדות ועצמאיות, בעלות זהות מיתוגית נפרדת ולקוחות משלהן. מדובר באסטרטגיה שפובליסיס מנהיגה במשרדיה בכל העולם: שמירה על מותגים תוך סינרגיות ניהוליות.

שני שאול-ואנגוש / צילום: מיכאל טופיול

לדברי יוסי לובטון, יו"ר קבוצת פובליסיס ישראל, "שלי נכנסה לתפקיד ברגע קריטי והצליחה להוביל תהליך עומק שבנה מחדש את באומן. היא עשתה זאת עם חזון, מקצועיות ואנושיות יוצאת דופן. אני מודה לה על הדרך ומאחל לה הצלחה רבה בפרק הבא".

לגבי השאלה מדוע לא לאחד בין המשרדים, אומר לובטון: "אני מאמין שבתוך שוק הפרסום הישראלי יש מקום למשרד כמו ליאו ברנט, שהוא עם דנ"א יותר זריז, שובב ונועז ונשען על היכולות של קבוצת פובליסיס ועל הגודל שלה, אבל נותן פתרון אחר. זה נכון שיהיה לנו משרד מהסוג הזה, השוק צריך משרדים מהסוג הזה שמביא את שני היתרונות".

על הבחירה בשאול-ואנגוש אומר לובטון כי "היא גדלה פה לפני שיצאה לסופר-פארם ולמקאן תל אביב, והיא גם פרסומאית ותיקה ומנוסה ומנהלת מצוינת. זה היה טבעי שהיא תקבל את זה, היא גם בשלה וגם מתאימה לנהל את הקונסטלציה הזו".