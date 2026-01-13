LEAD הופך לקבוצה: דורון ארד יכהן כמנכ"ל משרד הפרסום

משרד הפרסום LEAD, בהובלת המייסד רמי יהודיחה, הופך לקבוצת פרסום ושיווק הכוללת גם סוכנות דיגיטל, יחידת סושיאלויחידת אסטרטגיה. במסררת זו מונה המשנה למנכ"ל דורון ארד לעמוד בראש משרד הפרסום, ואילו יהודיחה ישמש כמנכ"ל הקבוצה.

כיום מנהלת הקבוצה תקציבים בהיקף של כ-200 מיליון שקל. בין לקוחותיה הבולטים נמנים קופת חולים מאוחדת, בנק יהב, iDigital, קבוצת שלמה, אלטשולר שחם, רשות שדות התעופה, קבוצת אגד, מיקרוסופט, רשת קרפור, קק"ל ונתיבי איילון. בנוסף הוביל המשרד את מיתוג והשקת אפליקציית EGG של אגד.

ארד הצטרף למשרד לפני כשמונה שנים, ושלוש שנים לאחר מכן הפך לשותף. קודם לכן שימש במשך כ-12 שנה בתפקידי שיווק בחברה המרכזית למשקאות, ובאחרון שבהם כיהן כסמנכ"ל השיווק של פריגת. לדברי יהודיחה, "דורון מביא איתו ניסיון עמוק מהצד של המפרסם והבנה עסקית רחבה, שיחזקו את השותפות עם הלקוחות ויאפשרו לנו להמשיך לייצר ערך בעולם פרסום שמשתנה במהירות".

כחלק מהמהלך, עידן רגב, סמנכ"ל הקריאייטיב ושותף נוסף בחברה זה שש שנים, יוביל בכלל חברות הקבוצה תהליך רוחבי בשם "משרד מבריק", שמטרתו פיתוח קריאייטיב בולט, העמקת השימוש בטכנולוגיות והגברת החדשנות.

"האתגר של דורון יהיה ניהולי"

לפני כשלוש שנים רכש יהודיחה את סוכנות הדיגיטל והפרפורמנס Digital Vibe של רמי כהן. מאז הרכישה הוכפלה פעילות הדיגיטל במשרד פי חמישה, והתקציבים המנוהלים גדלו מכ-15 מיליון שקל לכ-78 מיליון שקל. בשנה האחרונה הוקמה בקבוצה חברת סושיאל ומשפיענים, וכן פותחה יחידת אסטרטגיה ומיתוג.

מה הוביל אותך לעשות את המהלך?

יהודיחה: "המשרד צמח מאוד והתרחב, רכשתי את דיגיטל וייב, והשנה קמתי יחידת סושיאל ומשפיענים. ההתרחבות הזו מחייבת מבנה ניהולי ברור וחזק, שיתמוך בעשייה המקצועית ובשירות הלקוחות".

במה תתמקד עכשיו?

"אני אמשיך לנהל את קבוצת LEAD, ולהיות מעורב בעבודה מול הלקוחות האסטרטגיים של הקבוצה, וללוות כיועץ אסטרטגי את ההנהלות עמן אנו עובדים. במקביל, אתמקד בפיתוח העסקי ובהאצת החדשנות בקבוצה - כולל תהליכי AI וטכנולוגיה".

מה יהיה האתגר הגדול של דורון?

"האתגר עכשיו יהיה ניהולי. הוא מקבל עוד סמכויות בניהול רוחבי של החברה ושל התהליכים בה, לצד אחריות שכבר יש לו על ניהול הלקוחות והקמפיינים. הוא יהיה אחראי על כ-80 עובדים ומנהלים".

לדברי ארד, "להוביל את משרד הפרסום LEAD, חוד החנית של הקבוצה, בהנהגתו של רמי זו זכות גדולה. נמשיך להעמיק את העבודה המקצועית ולייצר מהלכים פורצי דרך עבור המותגים שאיתם אנחנו עובדים".