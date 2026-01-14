יפן בדרך לבחירות בזק: הבורסה קופצת, המטבע והאג"ח צונחים

יפן עשויה למצוא עצמה בקרוב מאוד במערכת בחירות חדשה, והמשקיעים בבורסה מרוצים. במדינה מדווחים כי ראש הממשלה, סנאה טאקאיצ'י, נוטה לעבור בקרוב ל"שלב חדש" בשיקולים שלה, בשאלה האם להכריז על בחירות בזק. החדשות החלו להתגלגל לאחר שהירופומי יושימורה, יו"ר מפלגת אישין, שותפתה לקואליציה, חשף כי ראש הממשלה אמרה לו כי היא אכן נוטה ללכת למהלך הזה.

טאיצ'י נכנסה לתפקידה רק באוקטובר האחרון, וניצחון בבחירות יעניק לה מנדט להמשיך בקו הנוקשה שהיא נוקטת בכל הנוגע למדיניות חוץ, ובמדיניות הכלכלית המרחיבה, הכוללת מענקים ותמריצים שונים.

● המשלחת היפנית שמבקרת בישראל כדי לבחון רכש ביטחוני

● בדרך למקום השלישי בעולם: תקציב הביטחון של יפן מזנק ל־58 מיליארד דולר

עוד טרם הדיווח על האפשרות להקדמת הבחירות, המטבע המקומי, הין, הגיע לרמה הנמוכה ביותר שלו מול הדולר האמריקאי מאז יולי 2024 - אז משרד האוצר המקומי התערב בשוק כדי לתמוך במטבע. נכון לעכשיו, המטבע נסחר ביחס של 159 ין לדולר אחד.

לצד הפיחות במטבע, גם איגרות החוב המקומיות נחלשו, והתשואות לטווח ארוך קפצו לרמות שיא. עם זאת, דיווחים אלו תדלקו ראלי משמעותי בשוק המניות בבורסה הגדולה במזרח, ומדד הניקיי טיפס במסחר ביום ג' ב-3.1%. הסיבה: הצפי שהרווחים של היצואניות יגדלו הודות להיחלשות הין, וכי חברות אחרות ייהנו מהמדיניות המרחיבה של ראש הממשלה. בכך השווקים מגלמים סבירות גבוהה יחסית להצלחת המהלך של טאקאיצ'י.

לוחות הזמנים

טאקאיצ’י, שנכנסה לתפקידה באוקטובר, שמרה עד כה על שתיקה רשמית, למרות גל דיווחים בתקשורת שלפיהם היא שוקלת להכריז על בחירות כלליות. על פי מקורות ממשלתיים שצוטטו בתקשורת המקומית, ראש הממשלה שוקלת להכריז על בחירות לפרלמנט כבר במחצית הראשונה של חודש פברואר. בהמשך דווח על ידי סוכנות הידיעות קיודו, כי טאקאיצ'י הודיעה לחבר בכיר במפלגת השלטון על כוונתה לפזר את בית הנבחרים, ולהכריז על בחירות בזק עם פתיחת מושב הפרלמנט, שצפוי להתכנס ב-23 בינואר.

בחירות מוקדמות, על רקע שיעורי התמיכה הגבוהים שמהם נהנית ממשלת טאקאיצ’י בסקרים, עשויות לסייע לייצב את הרוב השברירי שמחזיקה הקואליציה - המורכבת מהמפלגה הליברל דמוקרטית וממפלגת החדשנות של יפן - בבית הנבחרים, שהוא הבית החזק מבין שני בתי הפרלמנט. לעומת זאת, הקואליציה עדיין מצויה במיעוט בבית היועצים, הבית העליון של הפרלמנט.

חרף העובדה שעל הנייר מצבה של ראש הממשלה טוב, ושבחירות יחזקו את מצב מפלגתה, ההיסטוריה ביפן מלמדת שיש במהלך גם סיכון. כך למשל, קודמה של טקאיצ'י, שיגרו אישיבה, הוביל מהלך דומה בסתיו 2024 ונכשל בגדול.

האם הטאבו יישבר?

פרופ' רותם קובנר, חוקר של יפן המודרנית ויחסיה עם המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, אומר לגלובס כי "ראש הממשלה נמצאת במגמה חיובית, ונהנית מתמיכה ציבורית רחבה, ולכן סביר להניח שיציאה לבחירות בזק עשויה להוביל למצב שלא תזדקק לקואליציה, מה שיאפשר לה לקדם רפורמות מבניות חשובות בכלכלה - בבורסה עצמה, בתשתיות, בנושאי ביטחון ואולי אפילו בתחום הגרעין".

במקביל, שר החוץ היפני טושימיטסו מוטגי נמצא בביקור בישראל, כחלק מביקור באזור. פרופ' קובנר אומר, כי "יפן מנסה למצב את עצמה כשחקן גלובלי אחראי שמעורה במזרח התיכון, קו שהנחיל ראש הממשלה המנוח שינזו אבה. ראש הממשלה הנוכחית רואה עצמה כממשיכת דרכו האידיאולוגית, כך שצפוי שהמגמה תתרחב".

לדבריו, "עד היום יפן לא רכשה נשק ממדינת ישראל, אך ייתכן שהטאבו יישבר בקרוב, מכיוון שיפן מרגישה מבודדת מעט לאור מדיניות טראמפ בשנה האחרונה, ולכן היא עשויה לפתח קשרים ביטחוניים עם ישראל בצורה גלויה ומלאה. אם אכן כך הדבר, הרי שישראל ויפן ישדרגו את מערכת היחסים".