סטארט־אפ הסייבר הישראלי נוביי (Novee) נחשף עם גיוס של 51.5 מיליון דולר בסבבי סיד ו-A, שהושלמו בתוך כארבעה חודשים ממועד הקמתו. החברה פיתחה מערכת בינה מלאכותית שמדמה פעילות של האקרים ומבצעת בדיקות אבטחה רציפות במערכות ארגונים, במטרה לאתר פרצות לפני שתוקפים מנצלים אותן. את סבב הסיד הובילו קרנות ההון סיכון YL Ventures ו־Canaan Partners, ובסבב A הצטרף גם המשקיע אורן זאב באמצעות זאב ונצ'רס.

נוביי הוקמה במחצית השנייה של 2025 על ידי עידו גפן מנכ"ל החברה, גון חלמיש מנהל מוצר ראשי, ועומר נינבורג סמנכ"ל טכנולוגיות - יוצאי יחידת 8200, פרויקט תלפיות ומשרד ראש הממשלה. כיום, בצוות החברה, שמונה כ-34 עובדים, ישנם אנשי סייבר, וכן מובילי וחוקרי בינה מלאכותית. הפלטפורמה של החברה למעשה משתמשת בבינה מלאכותית כדי לדמות ניסיונות פריצה אמיתיים למערכות ארגונים, ולבצע בדיקות אבטחה רציפות שמאפשרות לאתר חולשות חדשות ומורכבות, כולל כשלים בלוגיקה עסקית שבעבר אותרו בעיקר באמצעות עבודה ידנית של מומחים.

בניגוד לפתרונות אחרים הנשענים על מודלי שפה כלליים, נוביי פיתחה מודל בינה מלאכותית ייעודי לאבטחה התקפית, שאומן על טכניקות חדירה, כלים ותהליכי עבודה מהעולם האמיתי. הפלטפורמה כבר משמשת חברות טכנולוגיה בהן HiBob, K Health Reco ו־Cresta. במקביל, החברה מתכננת להרחיב את פעילותה בארצות הברית, בדגש על הקמת הפעילות המסחרית בשוק האמריקאי.

"אני כבר כ־20 שנה בעולם הסייבר", סיפר לגלובס עידן גפן. "התחלתי כלוחם וכפרמדיק ביחידת יהל״ם, המשכתי ללימודי מדעי המחשב, ועבדתי כעשור בשירות הביטחון הכללי בתחום הסייבר, שם גם קיבלתי פרס מראש הממשלה".

לדבריו, "בדיקות חדירה היו עד היום תהליך ידני, יקר ותקופתי״ וכי החברה בעצם אימנה ״מודל בינה מלאכותית ייעודי לסייבר התקפי, שמאפשר לבצע בדיקות כאלה באופן רציף וברמה גבוהה. ככל שתוקפי סייבר משתמשים יותר ב-AI והמתקפות הופכות מהירות ומורכבות יותר, הדרך היחידה להתגונן היא למצוא את החולשות לפני שהם עושים זאת. בתוך פחות מארבעה חודשים הצלחנו לבסס סבב A משמעותי, וכעת המיקוד שלנו הוא הרחבת הפעילות בארה״ב, אחרי שביססנו מוצר וצוות שעובדים היטב".