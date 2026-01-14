השקעת ה-GPU של קרן וינטג' כבר הגיעה לשווי של מיליארד דולר

השקעה של קרן וינטג', קרן ההון סיכון הישראלית המוכרת גם כמשקיעה ברוב הקרנות הישראליות, בחברת AI כמעט אלמונית ממיאמי נחשפה לפני מספר ימים באמצעות הודעה קצרה לעיתונות. לא הרבה נודע על החברה שהוקמה על ידי שני יהודים - אחד מהם התגורר בעבר בישראל וצרפתי אחד - מלבד העובדה שהיא הגיעה בזכות השקעה של כמה עשרות מיליוני דולרים מסינגפור לשווי של מיליארד דולר מוקדם יותר השבוע.

● בלעדי | לפי שווי דמיוני: סבב הגיוס של ואסט דאטה מתל אביב יוצא לדרך

● סראפיק של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה נמכרה ב-420 מיליון דולר

החברה, Cast AI, מציעה תוכנה שמנהלת את השימוש במעבדים הגרפיים (GPU) ובכך מאפשרת גם לחסוך במספר המעבדים שהם נדרשים לקנות או לשכור. מדובר בפועל בתוכנה המנהלת את השימוש במשאבי ענני AI, כאלה של חברות כמו מיקרוסופט , גוגל , אורקל או אמזון - כמו גם ענני AI מקומיים - שיודעת להעביר משאבי מחשוב ממקום למקום, לכבות או להפעיל שרתי AI, או להגדיל או להקטין את מספר המעבדים בהם נעשה שימוש כדי לבצע פעולות בינה מלאכותית - כמו הפעלת סוכנים או אימון מודלים.

הלקוח הסופי שלה הוא מנהל תפעול תשתיות הפיתוח (devops), שאחראי להקצות את השימוש לצרכי מחשוב שונים וגם לחסוך עלויות בארגון. עד היום מנהלים שכאלה מתחברים ליישומי ניהול עומסים מעולמות ה-finops - חברות שמנטרות את השימוש במשאבי מחשוב שונים ומאפשרות לחסוך בעלויות, אך הפתרון של Cast AI מאפשר ממקום אחד לנהל את כל העומסים בעננים השונים ללא צורך בשינוי קוד או תצורה (קונפיגורציה).

היתרון מצוי בניוד עומסי המחשוב בין הפלטפורמות

היתרון בפתרון של Cast AI הוא השחרור שהיא מבצעת עבור החברה מ"הגן הסגור" של חברות הענן, כלומר - מעתה חברות לא יידרשו להיות מוגבלות בשימוש בעננים של מיקרוסופט, אמזון או אורקל - אלא יוכלו לנייד את עומסי המחשוב בין פלטפורמות באופן מהיר יחסית. עם זאת, היא דורשת מספקיות הענן הסכמה לכך. אחת מהן היא אורקל, חברה שבה הועסק בעברו אחד ממייסדי Cast AI, לאון קופרמן, שנהנית מתעבורת עיבוד נתונים של לקוחותיהם של חברות ענן אחרות. החברה, כאמור, מנוהלת ממיאמי בפלורידה, אך היא מחזיקה מרכז פיתוח באזור שרונה המעסיק כ-20 עובדים.

Cast AI גייסה עד היום כ-200 מיליון דולר, כאשר בסיבוב האחרון שפורסם בתחילת השבוע, השקיעה PAV, פסיפיק אליאנס ונצ'רס, זרוע ההשקעות התאגידית אמריקאית של קבוצה קוריאנית בשם Shinsegae. סכום הגיוס לא פורסם, אך הוא מוערך בכמה עשרות מיליוני דולרים, והוא זה שהעלה את שוויה של החברה לכמיליארד דולר. על פי PitchBook, באפריל שעבר גייסה 108 מיליון דולר בהובלת סופטבנק וקרן G2 של יוצאי קליינר פרקינס לפי שווי של 900 מיליון דולר. וינטג' הישראלית היא אחת המשקיעות הקודמות בחברה, שהצטרפה להשקעה בה במסגרת סיבוב ה-B ב-2023, בעקבות השקעתה של הקרן השבדית קריאנדום (Creandum) שבה היא מושקעת בעצמה.