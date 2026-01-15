ימים לפני תחילת המחאות: "ההסכם הסודי" בין איראן וישראל

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● איראן מוכיחה: זה המחיר הכבד של אובססיית השנאה לישראל

● WSJ | כך קריסת בנק החלה את תהליך ההתרסקות של המשטר באיראן

1דיווח: "הסכם סודי" לאי-תקיפה הדדית בין איראן לישראל לפני המהומות

ישראל העבירה מסרים מרגיעים לאיראן באמצעות מתווכים רוסיים, לפיהם תימנע מתקיפה של מטרות במדינה אם האיראנים יימנעו מתקיפה על ישראל; כך חושף הבוקר (ה') הוושינגטון פוסט. לפי הדיווח, המסרים הועברו בסוף דצמבר, ימים בלבד לפני שפרצה המחאה הציבורית באיראן נגד המשטר, וטהרן העבירה מסרים דומים בתגובה, לפיהם תימנע ממתקפה על ישראל אם לא תותקף ראשונה. הדיווח מיוחס לדיפלומטים ולבכירים אזוריים.

עצם הקשר בין המדינות, והשימוש ברוסיה כצינור להעברת מתחים, הוא "חריג מאוד" לפי העיתון האמריקאי. הרקע למסר הישראלי לפי הגורמים היה הרצון להימנע מתדמית תוקפנית בחזית האיראנית, בו בזמן ישראל "מתכננת לפעול בצורה אגרסיבית מול חיזבאללה בלבנון". האיראנים הביעו חשש בפני הגורמים המצוטטים בכתבה לפיו גם אם ההבטחות הישראליות "אמיתיות", הרי שארה"ב היא זו שיכולה לתקוף את איראן כחלק מהתיאום הישראלי-אמריקאי. "עדיין", אמר בכיר לעיתון, "זו הייתה עסקה טובה לאיראן, להישאר מחוץ לעימות עם חיזבאללה". לפי כתבי העיתון, "לא ברור" כיצד ההפגנות האלימות והדרישה להפלת השלטון "שינו, אם בכלל, את החישובים של שני הצדדים ואם הן עדיין יצייתו להסכם הפרטי שלהן".

מאת גרי שי, קארן דה-יונג, סוזן היידמאוס וקתרין בלטון. מתוך הוושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.

2מדוע גרמניה עדיין סוחרת במיליארד דולר עם איראן למרות סנקציות

למרות הסנקציות האירופיות והבינלאומיות החמורות על איראן, גרמניה עדיין סוחרת עם הרפובליקה האיסלאמית בקרוב למיליארד דולר בשנה; כך עולה מניתוח של שותפות הסחר הגדולות ביותר של איראן בעיתון הגרמני FAZ שהתפרסם הבוקר. מדובר בפחות מעשירית מהסחר שזינק אחרי הסכם הגרעין שהסיר את הסנקציות על איראן ב-2018, אך עדיין גרמניה היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של איראן באירופה.

ההסבר לסחר המתמשך הוא ההחרגה של ציוד הומניטרי מהסנקציות. גרמניה מייצאת לאיראן תרופות, מכשירי MRI, מכשור רפואי ומוצרי מזון, המותרים במסגרת הסנקציות. סך היצוא הגרמני לאיראן ב-2025 עמד על 870 מיליון אירו, ובשנה שלפני כן על 1.2 מיליארד אירו. העיתון מציין כי הסחר עם איראן מסובך בשל הסנקציות על מוסדות פיננסיים.

שותפת הסחר הגדולה ביותר של איראן היא סין, עם יצוא איראני לסין בשווי 16 מיליארד דולר בשנה. אחריה ניצבות עיראק (יצוא בשווי 12 מיליארד דולר), איחוד האמירויות (9 מיליארד) וטורקיה (8 מיליארד). כ-80% מיצוא הנפט האיראני מגיע לסין, לעתים באמצעות חברות קש הרשומות במדינות אחרות.

מאת מארי וולינג. מתוך ה-FAZ. לקריאת הכתבה המלאה.

3"חסר בושה": מתקפה על הקצין הבריטי שאסר כניסה על אוהדים ישראלים

פרשת איסור הנוכחות של אוהדים ישראלים במשחק של מכבי תל אביב מול אסטון וילה בבירמינגהאם בנובמבר ממשיכה להסעיר את הממלכה המאוחדת. הבוקר (ה') יצא הדיילי מייל, המזוהה עם האופוזיציה השמרנית, במתקפה חריפה על הקצין הבכיר קרייג גילפורד, שהיה זה שפירסם ואישר את ההמלצה, כשהוא מסתמך על נתונים שגויים כפי שמתברר, ואפילו על משחק שלא היה קיים, ש"הומצא" על ידי כלי ה-AI של מיקרוסופט.

גילפורד, מפקד המשטרה של אזור West Midlands, התבסס על דיווחים כוזבים על האחריות של אוהדי מכבי תל אביב להתקפות נגדם מצד פרו-פלסטינים באמסטרדם, וגם ככל הנראה על דיווחים שכלי ה-AI "המציא". למרות הכשלים, ולמרות שהודה בכך שהתבסס על מידע שגוי, גילפורד מסרב לפרוש, לפי העיתון. אפילו הודעתה של שרת הפנים כי "איבדה אמון בו" לא שינתה את עמדתו, כותב העיתון, שקורא לו להתפטר. "הוא מקווה שהפרשה תחלוף", ציטט העיתון מקורב לקצין.

דוח על הפרשה הוצג למפקד המשטרה הבריטית והוא זה שצריך להחליט אם לפטר את גילפורד. הקצין מואשם על ידי התקשורת וגורמים בממשלה בכך ש"ניפח" את הסכנה האפשרית הנשקפת מהאוהדים הישראלים כך שהמליץ לאסור את נוכחותם. בירמינגהאם היא עיר בעלת אוכלוסייה מוסלמית גדולה, וארגונים מקומיים איימו "לפוצץ" את המשחק אם היה מתקיים בנוכחות קהל. גילפורד מואשם בכך שנכנע ללחץ שלהם.

מאת רבקה קמבר. מתוך הדיילי מייל. לקריאת הכתבה המלאה.