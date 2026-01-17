בשבוע הבא יזרמו לעיירת הסקי השוויצרית דאבוס אלפי מנהיגים, פוליטיקאים, אנשי עסקים ותקשורת מרחבי העולם לחמישה ימים מרוכזים של אירועים, נאומים, פגישות מסדרון והחלפת רעיונות שהפכו לחלק ממה שקובע - ומשקף - את האג'נדה הגלובלית. הפורום הכלכלי העולמי, שהחל לקיים את הכינוס השנתי שלו עוד ב־1971, כבר צבר מומנטום שנמשך כעת משנה לשנה.

למרות שזו האחרונה סימלה תום עידן, כאשר המייסד קלאוס שוואב פרש מהארגון בצל תביעות הדדיות על כספים ופרקטיקות ניהול שנויות במחלוקת, גם השנה תהפוך העיירה השוויצרית למשך שבוע למרכז העולמי שבו מתכנסים נציגי כוח, הון וטכנולוגיה. מבודדים פיזית מהפגנות המוניות, מלוטפים על ידי כלי תקשורת ששולחים נציגים לאסוף כותרות ולהשיג סיפורים, הכינוס השנתי בדאבוס יהפוך שוב לבמה העולמית שלהם.

כל העיניים על טראמפ אחרי שנים של היעדרות

למרות שהשנה מארגני הפורום הכלכלי העולמי מתגאים ב"מספר שיא של מנהיגים גלובליים" שיגיעו לכינוס השנתי, כל העיניים יהיו נשואות לאחד: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הנשיא האמריקאי צפוי להגיע לפורום הכלכלי העולמי בדאבוס אחרי שנים של היעדרות.

עצם העובדה כי אישר את הגעתו כבר בנובמבר גרמה למבול של מנהיגים לשמור לעצמם מקום. 64 ראשי מדינות, כולל שישה משבעה ראשי המדינות החברות ב־G7, יגיעו השנה לדאבוס, לפי המארגנים. זאת, לעומת הופעות בווידאו, היעדרויות מחשש לביקורת ציבורית או עניינים דחופים יותר, שמנעו מרבים מהם לבוא באופן אישי לכינוס בשנים האחרונות.

טראמפ צפוי לככב בדאבוס, בעיתוי הרגיש הנוכחי סביב התערבות צבאית אפשרית באיראן, כדי לחגוג את מעמדו המוצהר־עצמית כאיש החזק ביותר בעולם. הוא כבר הגדיר את עצמו כנשיא ונצואלה, הבטיח כי "העזרה בדרך" למפגינים האיראנים, כינה את עצמו "האיש שהציל את נאט"ו" בעודו מסביר לשותפיו האירופיים לשעבר כי גרינלנד הדנית תהיה אמריקאית "בצורה זו או אחרת". הוא גם השיק את דוקטרינת "דונרו" על שמו (וריאציה על "דוקטרינת מונרו" מהמאה ה־19 לגבי התערבות באזור ההשפעה של ארה"ב במטרה למנוע איומים). לדאבוס יגיע הנשיא האמריקאי כדי לחגוג את כל אלו, ואולי אף לתאר במילותיו שלו את הסדר העולמי החדש שהוא שואף לבסס.

צריכים לוודא שהכינוס "לא ינדוד לקטאר"

הנשיא האמריקאי יגיע לשווייץ, בין היתר, אחרי שהתפייס עם המדינה במסגרת העימות הגלובלי שלו סביב המכסים. במקום מכס מגן של 39%, שאיים לרסק ענפי יצוא מרכזיים של המדינה העשירה, טראמפ "התפשר" על 15% בלבד, לא לפני שקיבל מטיל זהב "Made in Switzerland", שעון מיוחד לשולחן בבית הלבן ושאר מתנות והבטחות מראשי התעשייה השוויצרית שעלו אליו לרגל.

הממשלה השוויצרית מתייחסת מדי שנה לכינוס הכלכלי בדאבוס כהזדמנות פז לקבל גישה לעשרות ראשי מדינות, לחזק את מעמדה ואת קשרי היצוא שלה. לשם כך, היא מוכנה להוציא מיליונים בסידורי אבטחה, ולפרוש את השטיח האדום בפני אורחים כמו טראמפ.

השנה החולפת הייתה אולי הקשה בתולדות הארגון עצמו, אחרי שהמייסד שוואב פרש ולא השאיר יורש. חבר המנהלים הורה על חקירה פנימית, זו מצאה "עדויות" לשימוש לרעה בכספים לטובת משפחת שוואב ואפילו בדקה תלונות על הטרדה מינית.

בסופו של דבר, תלונות אלה לא הפכו לפליליות, וההאשמות במעילה או במרמה בכספים לא הפכו לחקירה משטרתית. גם ההאשמות נגד אשתו של שוואב, הילדה, נגנזו. השניים דורשים כעת פיצויים שמנים על ההדלפות שאירעו בחודשים שלפני כן ואווירת משבר אופפת את הארגון. בתור יושבי ראש זמניים מונו לארי פינק, מנכ"ל בלאקרוק, וסגן נשיא חברת "רוש", אנדרה הופמן.

זו הסיבה שהכינוס השנה הפך לחשוב במיוחד, אבן בוחן לעתידו. ראשיו היו מוכנים לעשות הרבה כדי לוודא שהנשיא האמריקאי יגיע, ולפי הדיווחים הבטיחו "לדלל באופן ניכר" כל מה שמריח מאג'נדה פרוגרסיבית כמו שינויי אקלים או צדק חלוקתי כדי לעצב כינוס שטראמפ ירגיש בו נוח.

בשווייץ עצמה קראו בימים האחרונים כלי התקשורת לממשלה להמשיך ולוודא כי דאבוס תהיה גם בעתיד מקום הכינוס של הפורום הכלכלי העולמי, באמצעות סבסוד ותנאים מקלים. "אבו דאבי, קטאר והרבה מדינות אחרות היו רוצות ליהנות מהגישה חסרת התקדים שהכינוס מאפשר", הזהיר ה־NZZ מציריך.

הסיכון הגדול ביותר לשגשוג: מלחמות סחר

בעוד האמריקאים מקפידים לציין כי הם שולחים את המשלחת הגדולה ביותר שלהם אי פעם, ואף שכרו את אחת מהכנסיות המקומיות בעיירה לטובת אירוח האירועים - גם מדינות אחרות, ובעיקר תאגידים בעלי עניין, ישלחו נציגויות גדולות.

בסך הכול, כ־3,000 מוזמנים יגיעו לדאבוס לכינוס שיחל ביום שני, מהם 850 ראשי חברות ו־100 נציגי חדי־קרן וחברות טכנולוגיה מ־130 מדינות. את ישראל ייצגו, כפי שהיה בשנים קודמות נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג, נגיד בנק ישראל אמיר ירון ושר הכלכלה ניר ברקת, בין היתר. גם נשיא סוריה החדש אחמד א־שרע צפוי להשתתף לראשונה בכינוס.

הסקר השנתי של מומחים שהפורום מפרסם לקראת הכינוס מצא השנה כי "עימותים כלכליים" הפכו לסיכון הגדול ביותר בעיני הקהילה העסקית הגלובלית לשגשוג עתידי. סיכון זה הדיח מהמקום הראשון את החשש מעימות צבאי, וגם את החשש משינויי האקלים, שהוקדשה לו תשומת לב רבה בכינוסי דאבוס מאז שצעירה שבדית בשם גרטה תונברג ישנה באוהל בעיירה ומחתה עם שלט נגד חוסר הפעולה של מנהיגי העולם ב־2019.

מבחינה זו, הכניעה של מארגני הכנס לדרישות של טראמפ לשנות את האג'נדה של הכינוס הרחק מסוגיות של אקלים והגנה על הסביבה משקפות את הניסיון להתאים אותו לצייטגייסט העולמי.

חסמי הסחר, הגבלות על יצוא ומכסי מגן היו בדיוק מה שהפורום הכלכלי העולמי שאף להסיר במהלך שנות פעילותו בעבר; הכלכלה הגלובלית החופשית הייתה חלק מהאג'נדה שהוא סייע לקדם, בעיקר מאז שנות ה־90'.

כעת, מול הזרמים החדשים, הכינוס אינו מהסס לשנות כיוון. ההצלחה שלו השנה, שנת מבחן לארגון המגלגל מיליארדים, תלויה בטראמפ, שצפוי להגיע ביום רביעי, והמארגנים מודעים לכך לחלוטין.

הכותרת של הכינוס השנה - "רוח של דיאלוג" - כמעט נשמעת כמו בדיחה, או כהתחכמות מודעת לעצמה. במציאות הגלובלית החדשה, הדיאלוג אולי נמצא רק ברוח. בפועל, המונולוגים הארציים־מאוד של הנשיא האמריקאי הם שמעצבים את תמונת המצב הגלובלית. וכל המשתתפים בכינוס ה־56 של הפורום הכלכלי בדאבוס יודעים זאת.

