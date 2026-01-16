בכירים אמריקאיים: טראמפ דחה בשלב זה את ההחלטה על תקיפה

עדכונים שוטפים

5:15 - גנרל מייקל קורילה, שהיה לצד ישראל במהלך שנתיים של לחימה, התראיין לחדשות 12 במסגרת כנס הארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית IAC. במהלך הריאיון, סיפר קורילה על המשך הדרך נגד איראן: "צריך לשאול את עצמנו מה המטרה הסופית. יש צעדים דיפלומטיים שאפשר לנקוט מולם, אם יהיו צעדים צבאיים נגד איראן - זה צריך להגיע מכל הממשלה ומעוד מדינות"

4:37 - הנשיא טראמפ דחה בינתיים את ההחלטה על תקיפה באיראן

בכירים אמריקנים שמעורים בפרטים אמרו אמש (חמישי) כי הנשיא טראמפ דחה בשלב זה את ההחלטה ליציאה לתקיפה באיראן. חשוב להדגיש כי מדובר רק בשלב הזה, מאחר ואותם בכירים ציינו שתקיפה כזאת בהחלט עדיין נמצאת על השולחן.

הבית הלבן מבצע בימים האחרונים הערכה מחדש של האירוע מול איראן, ממשיך להתלבט לגבי דרך הפעולה הטובה ביותר וגם מנסה להבין איזו פעולה צבאית תהיה הכי יעילה - כך לפי חמישה מקורות שמעורים בפרטי הדיונים.

ביום שלישי כינס טראמפ דיון בנושא האיראני, שבסיומו לא התקבלה החלטה על פעולה ספציפית. הנשיא בעצם אמר ליועציו לחזור לשולחן התכנונים ולהציג בפניו עוד אופציות - משמע, צריך ככל הנראה עוד כמה ימים לתכנון פעולה שכזו.

אחת הסוגיות המשמעותיות שעלתה באותו דיון היא שלאמריקנים אין בשלב הזה מספיק כוחות באזור, גם בהגנה וגם בהתקפה. לכן, בימים האחרונים נושאת המטוסים אברהם לינקולן החלה לעשות את דרכה מים סין הדרומי אל המזרח התיכון, כדי שלארצות הברית יהיו יותר אפשרויות פעולה. לפי מקורות שמעורים בנושא, עיבוי כוחות מתבצע גם במערך ההגנה האווירית של ארה"ב.

4:07 - השליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון סטיב וויטקוף התראיין בכנס ה-IAC. ווטיקוף סיפר שהנשיא טראמפ אמר לו שהיום הטוב ביותר שלו בבית הלבן היה "כששוחררו 20 החטופים החיים האחרונים". וויטקוף הוסיף שהרגיש כי בנו שנפטר "הניח את ידו על כתפי והוביל אותי בתהליך"

2:14 - צה"ל: חשש לחדירת מחבלים ביישוב חשמונאים שבבנימין. התושבים נקראו להסתגר במרחב מוגן

2:10 - השגריר האמריקאי לאו"ם מייקל וולץ מתייחס להאשמה שהמהומות באיראן הם מזימה של גורמים חיצונים לתת הצדקה לתקיפה צבאית: "כולם בעולם צריכים לגעת שהמשטר חלש ולכן אומר את השקר הזה. בגלל העוצמה של העם האיראני ברחוב - הם (המשטר) מפחדים מהעם שלהם"

1:29 - הנשיא טראמפ "השלמנו את הקמת מועצת השלום. שמותיהם של חברי המועצה יוכרזו בקרוב. יחד עם מצרים, טורקיה וקטאר, נוודא שנפרז לחלוטין את חמאס"

00:58 - מקורות ביטחוניים בעיראק ל-CNN: אלפי לוחמי מיליציה נכנסו לאיראן לסיוע בדיכוי המחאות



מקורות ביטחוניים בעיראק ל-CNN: קרוב ל-6,000 לוחמים של המיליציות הפרו-איראניות במדינה נכנסו בשבועות האחרונים לאיראן כדי לסייע בדיכוי המהומות

00:36 - דיווח בפוקס ניוז: צבא ארה"ב מקדם כוחות למזרח התיכון

לפי הדיווח, האמריקנים מקדמים לפחו נושאת מטוסים אחת ונכסי אוויר, יבשה וים "צפויים לזרום לאזור" במהלך הימים והשבועות הקרובים. בנוסף, יכולות הגנה אווירית נשלחות לסייע בהגנה על בסיסי צבא ארה"ב ומדינת ישראל. מקורות לדיווח תיארו את המהלך כ"הקמת הכוח", ומקור נוסף צוטט: "אם הנשיא ילך על פעולה צבאית, הפעם היא תהיה שונה והתקפית יותר"

