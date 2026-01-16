שותפויות הגז במאגר לוויתן מודיעות היום (ו') על החלטתן הסופית (FID) להשקיע 2.36 מיליארד דולר בהרחבת יכולת ההפקה ממאגר הגז לוויתן, שצפויה להסתיים בשנת 2029 ותגדיל את יכולת ההפקה מהמאגר ל-21 BCM בשנה (לעומת כ-12 BCM כיום). בשותפויות מקווים להתחיל להפיק את הגז במחצית השנייה של 2029. צריך לציין כי מתוך התקציב הכולל שאושר, 504 מיליון דולר כבר אושרו לפיתוח בחודש יולי 2024.

השותפויות מתכוונות לבצע קידוח והשלמה של שלוש בארות הפקת נוספות, וכן להוסיף מערכות תת־ימיות משלימות ולהרחיב את "מערכי הטיפול בפלטפורמה", כשהמטרה היא להגדיל את קיבולת ההפקה עד ל-23 BCM בשנה.

ההחלטה של שותפויות הגז בלוויתן, חברת שברון האמריקאית (39.7%), ניו-מד אנרג'י (45.3%) שהיא חברה בת של קבוצת דלק של יצחק תשובה ורציו אנרגיות (15%) של משפחות לנדאו ורוטלוי, מגיעה לדברי השותפויות בעקבות הסכם הגז שנחתם לאחרונה בין ישראל למצרים לייצוא של 130 BCM, בהיקף כספי של 35 מיליארד דולר (112 מיליארד שקל) עד לשנת 2040. העסקה מול מצרים כוללת מכירה של 20 BCM החל מהשנה הנוכחית, ועוד 110 BCM לאחר שתושלם ההרחבה של המאגר, כפי שהוחלט כעת.

במאגר לוויתן יש על פי ההערכות כ-635 BCM, ללא שינוי מההערכות הקודמות. בכך, מצהירות השותפויות כי שווי מאגר לוויתן עלה והוא מוערך בכ-18.7 מיליארד דולר, על פי שיעור היוון של 7.5%.

בניו-מד אנרג'י מציינים כי השותפות תממן את חלקה מתוך מקורותיה העצמיים ותנצל את מסגרות האשראי שיש לה. עם זאת, היא שוקלת גם אפשרות לגייס כסף באמצעות הלוואות מהבנקים, אג"ח או "מכשירים הוניים שונים וחלופות נוספות".

עוד מדווחות השותפיות, כי בשנת 2025 מאגר לוויתן סיפק 10.9 BCM בהיקף מכירות כולל של 2.23 מיליארד דולר.

בשותפויות הגז לא מסתירים את השמחה הגדולה שלהם מהסכם היצוא. כך, יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד אנרג'י, אומר כי "לוויתן הוא עמוד שדרה אנרגטי אדיר למדינת ישראל ולאזור כולו. בהמשך לחתימת ההסכם ההיסטורי עם מצרים, אנחנו שמחים לקבל החלטת השקעה שמעניקה לישראל ולמדינות האזור אנרגיה זמינה, יציבה ובמחיר תחרותי. החלטת ההשקעה משמעותה צמיחה, הן בהפקה והן בתזרים המזומנים. ניו-מד אנרג'י ממשיכה לפעול ליצירת ערך אמיתי ארוך־טווח למשקיעיה, תוך ניצול יתרונותיה ונכסיה האיכותיים".

יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות הוסיף: "ההחלטה על הרחבת לוויתן היא בשורה חשובה על השקעת עתק במשק הישראלי. המדינה צפויה לקבל מההרחבה הכנסות של עשרות מיליארדי שקלים. הגדלת ההפקה מלוויתן תאפשר היצע נוסף למשק המקומי, תאפשר את שימור האינטרסים הגיאו-פוליטיים ותתרום ליציבות האנרגטית לאורך שנים ארוכות".