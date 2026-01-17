טראמפ חשף: חברי הוועד שיפקח על שיקום עזה והשלטון החדש

עדכונים שוטפים

08:25 - נערכים לאפשרות צבאית: האולטימטום של ישראל לחמאס

ישראל מציבה אולטימטום לחמאס ברצועת עזה: מרגע הקמת מועצת השלום והממשל הטכנוקרטי, יינתנו לחמאס חודשיים לפירוז הרצועה ולהתפרקות מנשק, כפי שפורסם אמש (שישי) ב"אולפן שישי". במידה וחמאס לא יבצע את הפירוז בעצמו - צה"ל יפעל. בישראל מדגישים כי מדובר בסיכום מלא בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאמר אמש: "הם (חמאס) יכולים לעשות זאת בדרך הקלה או בדרך הקשה". "צה"ל כבר מכין תוכניות", אמר גורם ביטחוני, למקרה שהאולטימטום לא ימומש. לקריאת הכתבה



07:37 - חברת המעקב NetBlocks: שיפור קל בנתוני רשת האינטרנט באיראן אחרי יותר מ-200 שעות, אך עדיין מדובר מ-2% בלבד מהמצב הרגיל בשגרה



07:22 - פעילי זכויות אדם לסוכנות הידיעות AP: מספר ההרוגים במחאות באיראן עומד על לפחות 3,090

06:28 - ערוץ האופוזיציה האיראני איראן אינטרנשיונל דיווח כי על בסיס מידע מודיעיני שהוצג בידי דיפלומט אירופי, ב-8 לינואר מחו ברחובות טהראן לפחות 1.5 מיליון בני אדם

05:05 - דיווח בערב ניוז: הממשל האמריקני הטיל סנקציות חדשות נגד החות'ים הנתמכים בידי איראן, כדי לפגוע בהעברות נפט, אמצעי לחימה וציוד דו-שימושי. לפי הדיווח, הסנקציות חלות על 21 יחידים וגופים בהם חברות קש בתימן, עומאן ואיחוד האמירויות וכלי שיט אחד

02:28 - איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי הגיב למינוי: "בכוונתי לפעול יחד עם חברי הועד המנהל כדי לממש את חזון השלום של נשיא ארה"ב לפיתוח, בנייה, שגשוג וכלכלה חופשית של רצועת עזה והרחבת הסכמי אברהם עם מדינות נוספות"

עוד הוסיף כי "פירוק מלא של חמאס מנשקו הוא תנאי מוקדם ליישום תוכנית הפיתוח. נמשיך במאמצים העליונים להחזרת לוחם משמר הגבול החטוף רן גואילי לקבורה בישראל"

01:46 התקיפה האמריקנית באיראן לא ירדה מהפרק; בניגוד לדיווחים בארה"ב: ההגנה האווירית הישראלית - אינה המגבלה לתקיפה

תקיפה אמריקנית באיראן לא ירדה מהפרק זה מה שמבינים בישראל, ולמעשה בכירים ישראלים שומעים שארצות הברית מחפשת את העיתוי הנכון - כך דווח אמש (שישי) ב"אולפן שישי". אם רוצים להפיל את המשטר, כנראה שאי אפשר לעשות את זה באבחה אחת ב"זבנג וגמרנו". בשביל פעולה מהסוג הזה צריך לצבור כאן כוח וצריך גם להסתכל על "היום שאחרי".

ארצות הברית צוברת כרגע את הכוח הימי והאווירי שלה באזור, ובימים הקרובים יגיעו לאזור גם נושאות מטוסים וגם כלים נוספים שיכולים לסייע בעניין הזה. דובר צה"ל הוציא אתמול הבהרה לפיה כוחות צה"ל "ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה", לאור דיווחים בתקשורת האמריקנית שלפיהם ישראל ביקשה מארה"ב לדחות את התקיפה באיראן בגלל חוסר מוכנות של ההגנה האווירית. ניתן לומר שההגנה האווירית בישראל היא אינה המגבלה. יכול להיות שדברים אחרים מגבילים את התקיפה, אבל לא הסוגיה הזו.

באשר לצעדי ההמשך, יש משקל גדול מאוד לאיך תתפתח המחאה באיראן והאם יהיו שם הרוגים נוספים או לא. ההערכה היא שבמהלך המחאות עד כה נהרגו כ-3,000 איראנים, כשליש מהם בטהראן עצמה. בימים האחרונים יש דעיכה מסוימת במחאה, אבל היא אינה טוטאלית, ובהחלט ייתכנו התפרצויות נוספות של מחאה וגם של אלימות. לקריאת הכתבה

00:46 - הבית הלבן מודיע: זה הגוף הבין-לאומי שיפקח על עזה "ביום שאחרי"

הבית הלבן הודיע הלילה (בין שישי לשבת) על הרכב הוועד המנהל של מועצת השלום לעזה - הגוף הבין-לאומי שיפקח על פעילות ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית החדשה ברצועת עזה ועל תהליך שיקום הרצועה ופירוזה. אותו ועד מנהל יפעל מתחת למועצת השלום שתהיה בראשות הנשיא טראמפ ושבה יהיו חברים ראשי מדינות וממשלות ומעל לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית.

שליח האו"ם לשעבר ניקולאי מלדנוב, ישמש "הנציג העליון" לעזה מטעם מועצת השלום - לכאורה המנכ"ל. למלאדנוב יהיה ועד מנהל בין-לאומי שהוא ידווח לו. בוועד המנהל יהיו החברים הבאים:

■ שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף

■ יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר

■ שר החוץ הטורקי הקאן פידאן

■ השר הקטארי עלי אל-ת'וואדי (שישב בחדר הסגלגל במהלך שיחת ההתנצלות של רה"מ נתניהו לראש ממשלת קטאר)

■ ראש המודיעין המצרי הגנרל חסן רשאד

■ ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר

■ המיליארדר ואיש העסקים מארק רואן

■ השרה במשרד החוץ של איחוד האמירויות רים אל-האשימי

■ איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי שמתמחה בנדל"ן ותשתיות

■ שליחת האו"ם לעזה לשעבר סיגריד קאג

לקריאת הכתבה

00:01 - דיווח באיראן על חידוש שירות הודעות SMS לחלק מהאזרחים



23:12 - ארגון זכויות האדם HRANA: איראן הוציאה להורג 52 בני אדם בשבועיים שבין 5 ל-14 בינואר בעבירות שאינן פוליטיות וככל הנראה לא קשורות להפגנות. חמישה אסירים הוצאו להורג ביום רביעי במקביל לאמירתו של טראמפ כי "ההרג נפסק"

22:49 - מסמכים שנתפסו ברצועת עזה העידו על כוונת חמאס לבצע פשיטה על היישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר

22:45 - טראמפ שלח מכתב לנשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי והודיע על כוונתו להתחיל בפעולות תיווך בין מצרים לאתיופיה בשאלת חלוקת מי הנילוס

22:16 - דיווח ברויטרס: בכירים אמריקנים הציפו את האפשרות שתחומי מועצת השלום של עזה יתרחבו ויכללו גם את ונצואלה ואוקראינה

21:01 - המשטרה חקרה באזהרה בכיר נוסף בחשד למעורבות בפרשת "פגישת השיבוש הלילית" בין אלי פלדשטיין לצחי ברוורמן בחניון בקריה בתל אביב

20:52 - דוברת ממשלת איראן אמרה כי ניתוק האינטרנט במדינה עשוי להימשך עד חג הנורוז (שיחול בחודש מרץ)

20:51 - הסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה: כתוצאה מאפשרות לתקיפה אמריקנית, איראן הציבה את כוחות ההגנה האווירית שלה בכוננות גבוהה, דבר שמגביר את הסיכון לזיהוי שווא בשמי איראן.

ההודעה של האיגוד האירופי עלולה להשפיע גם על חברות תעופה שטסות לישראל. ההמלצה של האיגוד לבטיחות טיסה היא להפסיק את כל הטיסות במרחב האיראני ולגלות זהירות גם במדינות השכנות.

20:50 - העיר כרג' באיראן: כוחות הביטחון הולכים ברחוב ומודיעים לתושבים על עוצר ואיסור יציאה מהבתים

20:37 - באבק יצחקי, עיתונאי איראן אינטרנשיונל המזוהה עם האופוזיציה באיראן, על הפוסט של טראמפ לפיו בוטלו 800 הוצאות להורג: "ציוץ מוזר, לנו באיראן אינטרנשיונל אין ידיעה על זה"

20:15 - הנשיא טראמפ נשאל האם ישראלים או ערבים שיכנעו אותו לא לתקוף באיראן וענה: "אף אחד לא שיכנע אותי, אני שכנעתי את עצמי. הם ביטלו את התליות והיה לזה השפעה רבה"

19:47 - טראמפ מודה לאיראן: "ההנהגה ביטלה 800 הוצאות להורג בתלייה, תודה!"

19:18 - טראמפ ונתניהו שוחחו שוב בנושא איראן - בפעם השנייה בתוך יומיים.

השיחה התקיימה בזמן שהנשיא טראמפ ממשיך לבחון את האפשרויות העומדות בפניו - מחד, תקיפה צבאית אפשרית, ומאידך, משא ומתן דיפלומטי.