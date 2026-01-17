טראמפ מעלה הילוך לסיפוח גרינלנד, ושולף איום חדש נגד מדינות נאט"ו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים להטיל מכסים גבוהים על שורה של מדינות אירופיות, במידה ולא יסכימו לפתוח במשא ומתן על מכירת גרינלנד לארצות הברית, במהלך שמסלים באופן חריג לסכסוך מתמשך עם דנמרק ובעלות בריתה.

● ההכרה שעלולה לסבך את ישראל במלחמה מול טורקיה וקטאר: "זה בא עם סיכון"

● בין הסכסוך עם הפד לרוחות מלחמה מול איראן: תיק ההשקעות בעידן טראמפ 2.0

בהודעה ארוכה שפרסם ברשת החברתית Truth Social, כתב טראמפ כי ארצות הברית תתחיל להטיל מכסים על סחורות המיובאות מדנמרק, נורבגיה, שבדיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד החל מהשנה הבאה.

"החל מה-1 בפברואר 2026, כל המדינות שהוזכרו לעיל יחויבו במכס של 10% על כל סחורה שתישלח לארצות הברית", כתב טראמפ, "החל מ־1 ביוני 2026, המכס יעלה ל25%." לדבריו, המכסים יישארו בתוקף "עד שיושג הסכם לרכישה מלאה ומוחלטת של גרינלנד".

טראמפ הציג את המהלך כהכרחי מבחינה ביטחונית, וטען כי סין ורוסיה מבקשות להשתלט על האי הארקטי. "סין ורוסיה רוצות את גרינלנד, ואין שום דבר שדנמרק יכולה לעשות", כתב. "רק ארצות הברית, תחת הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, יכולה לשחק במשחק הזה, ובהצלחה רבה".

טראמפ לעג לנוכחות הצבאית של דנמרק באי, וכתב כי כיום יש לה שם "שתי מזחלות כלבים כהגנה, אחת מהן נוספה לאחרונה".

טראמפ טען כי גרינלנד חיונית לתוכניות ההגנה העתידיות של ארצות הברית, והזכיר את מערכת "כיפת הזהב" להגנה מטילים, שלדבריו יעילותה תלויה בשליטה באי בשל מיקומו הגיאוגרפי.

"עכשיו, בגלל כיפת הזהב ומערכות הנשק המודרניות, ההתקפיות וההגנתיות, הצורך לרכוש את השטח הזה חשוב במיוחד", כתב, והוסיף כי "מאות מיליארדי דולרים" מושקעים בתוכניות ביטחוניות הקשורות למערכת. עוד כתב טראמפ כי ארצות הברית מנסה לרכוש את גרינלנד "כבר יותר מ-150 שנה", והאשים את דנמרק בסירוב עקבי לנהל משא ומתן. "ארצות הברית פתוחה מיידית למשא ומתן עם דנמרק ועם כל אחת מהמדינות הללו," הוסיף.

נזכיר כי גרינלנד היא טריטוריה אוטונומית בממלכת דנמרק, ובה כ-56 אלף תושבים. בשטחה פועל בסיס צבאי אמריקאי מרכזי המשמש למערכות התרעה מוקדמות מפני טילים ולמעקב חללי.

טראמפ העלה לראשונה את הרעיון לרכוש את גרינלנד במהלך כהונתו הראשונה בשנת 2019. ההצעה נדחתה אז באופן חד משמעי, הן על ידי ממשלת דנמרק והן על ידי הנהגת גרינלנד ועוררה ביקורת בינלאומית נרחבת.

בימים האחרונים חידוש היוזמה הוביל להפגנות בדנמרק ובגרינלנד, שבהן קראו המפגינים כי האי אינו למכירה. גורמים רשמיים בדנמרק הדגישו בשלל אמצעי תקשורת כי עתידה של גרינלנד יכול להיקבע אך ורק על ידי תושביה.