הלך לעולמו דן וילנסקי, ממייסדי תעשיית השבבים בישראל

דן וילנסקי, ממייסדי תעשיית המוליכים למחצה בישראל ודמות מפתח בהתפתחות ההייטק המקומי מראשיתו, הלך לעולמו בסוף השבוע האחרון בגיל 86.

● "יש לה מלאנוקס משלה": חברת השבבים שמאיימת על השליטה של אנבידיה

● לראשונה: OpenAI מתחילה לשלב פרסומות ב־ChatGPT

וילנסקי היה מעורב לאורך עשרות שנים בבניית התעשייה הישראלית במובנה הרחב: מהקמה והובלה של פעילות חברות טכנולוגיה בינלאומיות בישראל, בהן אפלייד מטיריאלס, KLA ו־Kulicke & Soffa, דרך ניהול קרן בירד לקידום שיתופי־פעולה תעשייתיים בין ישראל לארה"ב ועד פעילות שיטתית לחיבור בין אקדמיה, מחקר ותעשייה.

וילנסקי האמין כי מדינה אינה יכולה להישען רק על רעיונות או על אקזיטים, אלא זקוקה לחברות יציבות, לייצור, לידע יישומי ולכוח־אדם טכנולוגי שיישאר ויפעל בישראל לאורך זמן. בהתאם לכך הוא פעל גם מחוץ למסגרות הפורמליות- בין היתר בייעוץ ליזמים, בקידום חינוך טכנולוגי ובהובלת יוזמות ציבוריות שנועדו להרחיב את בסיס העשייה התעשייתית בישראל.

לא הוריד את הרגל מהגז

עופר וילנסקי, בנו של דן וילנסקי ז"ל, פרסם פוסט פרידה בלינקדאין, בו הצטברו בין היתר עשרות רבות של תגובות מצד אנשי תעשייה, יזמים, מנהלים ואנשי אקדמיה שעבדו עם וילנסקי לאורך השנים. רבים מהכותבים תיארו אותו כדמות מנטורית משמעותית, כמי שליווה אותם בתחילת דרכם או בנקודות הכרעה מקצועיות.

בתגובות חזרו שוב ושוב תיאורים של מנהל חד ותובעני, כזה שדרש מיקוד, עמידה בזמנים וחתירה לביצוע, לצד היותו אדם הגון, צנוע ונגיש, שידע לעצור ולהקדיש זמן לאנשים. כותבים רבים ציינו כי שאלות ששאל, עצות שנתן או שיחות קצרות שניהלו איתו ממשיכות ללוות אותם גם שנים לאחר מכן. אחרים תיארו כיצד השפעתו ניכרה פחות בהחלטות אסטרטגיות רחבות ויותר במפגשים אישיים, ביכולת לחדד כיוון ולתרגם רעיונות כלליים לתוכנית פעולה מעשית.

בראיון לגלובס בשנת 2006 אמר דן וילנסקי כי "אני מתמקד ביצירת סביבה שילדיי ונכדיי יוכלו לחיות בה" - משפט שליווה אותו לאורך השנים והפך, בדיעבד, לתמצית תפיסת עולמו.

עופר וילנסקי, בנו, אמר לגלובס כי עבור אביו לא היה מדובר רק בעניין משפחתי מצומצם, אלא בדימוי לדורות הבאים ולצורך לבנות בישראל תעשייה שתאפשר חיים, עבודה ויצירה לאורך זמן. לדבריו, וילנסקי ראה בבניית תעשייה מקומית שליחות מתמשכת, ופעל להבאת חברות, אקדמאים ואנשי מקצוע לישראל, כמו גם לעידוד חזרתם של ישראלים מחו"ל.

גם בשנותיו האחרונות וילנסקי המשיך לעסוק בסטארט־אפים, להיפגש עם יזמים ולהתעניין ביישום מעשי של טכנולוגיות חדשות, עד ימיו האחרונים ממש. "הוא לא הוריד את הרגל מהגז", אמר בנו עופר.

המסר המרכזי שוילנסקי הנחיל בבית ובסביבתו המקצועית היה ברור: להיות יצירתיים ויצרניים, להתמקד ולהפוך רעיונות לעשייה ממשית.