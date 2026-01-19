עדכונים שוטפים

10:14 - בדיון בוועדה לקידום ועדת חקירה ממלכתית של "מועצת אוקטובר" השתתפה עינב צנגאוקר, אימו של מתן שנחטף והושב לישראל: "הורים שאחזו בילדים הקטנים שלהם נעלמו מהעולם כלא היו. נשים וגברים חוו התעללות מינית בידי מחבלי חמאס, הוכו והושפלו, והחיילים שלנו נרצחו באכזריות. הכאב הזה הוא לא רק שלי, הוא של עם שלם שרוצה לחקור את האמת ולדעת מה הוביל ליום הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל. ב-7 באוקטובר לא הייתה מדינה ולא הייתה ממשלה מתפקדת. שנתיים שלמות שהממשלה בראשות בנימין נתניהו הפקירה את מתן שלי ואת יתר החטופים"

09:41 - ראש האופוזיציה יאיר לפיד בכינוס חירום משפחות מועצת אוקטובר: "האנשים שיושבים בחדר הסמוך לנו הם לא החוקרים - הם הנחקרים. האופוזיציה לא תשתף עם זה פעולה. בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתוודא שזה לא יקרה שוב"

09:00 - הדאגה הגוברת בישראל מהכנסת טורקיה וקטאר לעזה: "דבר נורא ואיום" | כך חמאס מתעצם מחדש

המעבר לשלב ב' בעזה החל רשמית שלשום - עם הצגת "מועצת השלום" של טראמפ, שאחראית לשיקום הרצועה. גורם ביטחוני התייחס הבוקר (שני) להכנסת טורקיה וקטאר לעזה, והביע את הדאגה במערכת הביטחון: "זה נורא ואיום. דבר שניסינו למנוע כל התקופה האחרונה ונדהמנו שזה קורה".

"מהיום הראשון של המלחמה טורקיה מנסה לקחת חסות מלאה על עזה וארדואן מנסה להפוך את עצמו לפתרון האזורי החדש", הוסיף הגורם הביטחוני. "אסור למדינת ישראל לעמוד מנגד ולאפשר מעורבות טורקית וקטארית פעילה ואפקטיבית ביום שאחרי בעזה. המדינות האלה מנהיגות האחים המוסלמים ישפכו כספים רבים כדי להפוך את עזה מחדש לכוח המוביל לערעור היציבות באיזור". לקריאת הכתבה



08:50 - בחלק מהיישובים בגזרת עמק הירדן הוכרז לפני זמן קצר נוהל חדירה בשל קרע בגשר הגבול עם ירדן שאותר בסיור שגרתי. בצה"ל עורכים סריקות באזור, וחלק כיתות הכוננות הוקפצו. בשבועיים האחרונים נרשמו שני אירועים דומים בהם על פי החשד חצו מספר אנשים את הגבול מירדן ולא תפסו. על פי הערכה מדובר במהגרי עבודה

08:28 - דיווח בעיתון אל-אח'באר הלבנוני: בקהיר נמשכים הדיונים של ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית לניהול ברצועה, במקביל לדיונים של המתווכות לגבי הסדרים לשלב קצר הטווח הקרוב שמוגדר כזמני. לפי מקורות מצריים, בדיונים שהחלו בסוף השבוע, בוטאה עמדה אמריקנית ישירה, שלפיה וושינגטון הבהירה לישראל שלא כל דרישותיה ניתנות לביצוע, וכי הגעה להבנות הפכה לצורך דחוף

לדבריהם, המסרים שהועברו מהאמריקנים נוגעים גם לסיבות העיכוב בכמה סוגיות, ובראשם הנסיגה הישראלית המלאה מהרצועה". הם הזהירו כי "המשך עיכוב ההסכם ומנגנוניו, תוך המתנה לאישור ישראלי לא ודאי, עלול להכניס את המשא ומתן למעגל קסמים ללא לוח זמנים ברור"

06:57 - ארגון זכויות האדם האיראני HRANA: לפחות 3,919 נהרגו במחאות ועוד 8,949 מקרי מוות נמצאים בבדיקה

06:24 - במיאמי שבפלורידה הסתיים לפני זמן קצר ערב גאלה של FIDF MIAMI ארגון ידידי צה"ל. במהלך האירוע נתרמו ע"י הקהילה היהודית במיאמי יותר משלושה מיליון וחצי דולר, שילכו להקמת מבנה קבע צה"לי לטיפול בחיילים נפגעי נפש ומרכז חוסן. הזמר עידן עמדי, שנפצע במהלך הלחימה בעזה, נעל את האירוע המרגש

06:03 - צה"ל: כוחות הביטחון פתחו במבצע נרחב לסיכול טרור בעיר חברון. המבצע יימשך כמה ימים

00:00 - ההוראה שלא הגיעה, השיחות מנתניהו והמסרון מעראקצ’י | לוח הזמנים: כך כמעט ארה"ב הפציצה באיראן

יום רביעי שעבר היה כנראה אחד הדרמטיים מאז מבצע "עם כלביא", ושיחות עם בכירים בממשל טראמפ חושפות כי הנשיא היה כפסע מתקיפה נרחבת באיראן.

בכיר אמריקאי אמר: "זה לא היה פייק או הונאה, זה היה אירוע אמת". אותו בכיר אמר גם שהצבא היה ערוך לבצע משהו מהר אך הפקודה לא הגיעה. בדיעבד, אנו יודעים לפענח מה בעצם קרה: שיחות מראש הממשלה נתניהו ומיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן - שהניאו את טראמפ מהפעולה, כל אחד מכיוון אחר. לקריאת הכתבה המלאה

23:47 - בהמשך לדיווח על חשוד שזוהה בדרום מערב לבנון, כוחות צה"ל ביצעו מספר פעולות להסרת האיום והיו במעקב רציף אחר החשוד, עד שזוהה כי התרחק מהמרחב צפונה. האירוע הסתיים

21:47 - דיווח: 12 מטוסי קרב מדגם F15 של צבא ארה"ב המריאו היום מבסיס לייקנהית' בבריטניה לבסיס בירדן. בסך הכול הועברו לירדן בשבוע האחרון 18 מטוסי קרב F15 של צבא ארה"ב

21:38 - מערכת הביטחון התריעה בפני הדרג המדיני בימים האחרונים שיש עלייה במוטיבציה של חמאס בעזה ובתעוזה של ארגון הטרור לשקם את עצמו ולתכנן מתקפה נגד חיילי צה"ל בקו הצהוב



הבכירים הסבירו: "חמאס שואף לייצר מודל חיזבאללה גם בעזה, עם ממשלה שהיא יצור חי מוחלש. ארגון הטרור לא מתכוון לוותר על הנשק ויעשה הכול כדי למשוך זמן"



21:31 - בצל ההיערכות לתקיפה באיראן: בימים האחרונים מגביר צבא ארה"ב את קצב צבירת הכוחות במזרח התיכון. מהלך שצפוי להסתיים בתוך ימים בודדים ולהעניק לוושינגטון יכולת לבצע מהלך צבאי נרחב

21:06 - זיהוי החשוד בדרום לבנון: כוחות צה"ל נמצאים במעקב רציף אחר החשוד. כמו כן, כוחות קפצו למרחב ובוצע ירי של טנק ומסוק קרב להסרת האיום. הפעילות במרחב נמשכת

20:56 - זוהה חשוד בשטח לבנון שהתקרב לגדר במרחב דרום לבנון. כוחות צה"ל נמצאים ופועלים במרחב בליווי מסוק קרב. אין שינוי בעורף



20:31 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן בישיבת הממשלה היום: המלצתי לעלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, להסיר את הגבלות האינטרנט בהקדם האפשרי כדי להקל על עסקים מקוונים ולצמצם את הגבלות התקשורת

20:15 - הערכה במערכת הביטחון: תקיפה אמריקנית באיראן - על השולחן

האפשרות לתקיפה אמריקנית באיראן לא ירדה מהפרק - ובישראל מבינים שארה"ב מתקרבת לנקודת הכרעה. בימים האחרונים מגביר הצבא האמריקני את קצב צבירת הכוחות במזרח התיכון, מהלך שצפוי להסתיים בתוך ימים בודדים ולהעניק לוושינגטון יכולת לבצע מהלך צבאי נרחב, אם תתקבל החלטה כזו.

במקביל, בצה"ל ובמערכת הביטחון משמרים רמת כוננות גבוהה מאוד, מתוך ההנחה ש"כל האופציות על השולחן" וכי ההתפתחויות בימים הקרובים עשויות להיות מכריעות. על רקע ההתפתחויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים דיון ביטחוני עם מספר שרים ועם צמרת מערכת הביטחון, כחלק מהיערכות לתרחישים האפשריים. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12