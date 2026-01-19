ירידות חדות באירופה בעקבות חידוש מלחמת הסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:21

המסחר באירופה נפתח בירידות חדות בהובלת בורסות פרנקפורט ופריז שיורדות בכ-1.5%, בלונדון ירידות של 0.6%.

גם החוזים העתידיים בארה"ב יורדים בכ-1% בעוד שנכסי "מקלט" כמו זהב עולים בתגובה לצעד האחרון של הנשיא טראמפ. הנשיא מבקש להטיל מכסים חדשים על שמונה מדינות, ביניהן גרמניה וצרפת, בשל התנגדותן לתוכניתו לרכישת גרינלנד. בתגובה לכך, הדולר נחלש מול מרבית המטבעות המרכזיים בעולם.

09:00

באסיה מגמה מעורבת הבוקר - מדדי ניקיי והנג סנג יורד בכ-1%, מנגד מדד קוספי בדרום קוריאה עולה בשיעור דומה, שנגחאי עולה ב-0.4%.

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר, אבל החוזים העתידיים בארה"ב יורדים בכ-1% בעוד שנכסי "מקלט" כמו זהב עולים בתגובה לצעד האחרון של הנשיא טראמפ. הנשיא מבקש להטיל מכסים חדשים על שמונה מדינות, ביניהן גרמניה וצרפת, בשל התנגדותן לתוכניתו לרכישת גרינלנד. בתגובה לכך, הדולר נחלש מול מרבית המטבעות המרכזיים בעולם.

בסיכום שבועי, לאחר שבוע רווי בהתפתחויות גיאופוליטיות ומדיניות, כולל המתיחות המחודשת עם איראן והצהרותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לגרינלנד, מדדי המניות בוול סטריט רשמו ירידות מתונות, כאשר מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.4%, הנאסד"ק ב-0.7% והדאו-ג'ונס ב-0.3%.

מנגד, מדד ה-S&P 500 במשקל שווה רשם דווקא עלייה בשבוע החולף - בוול סטריט ג'ורנל מציינים שהמהלכים האחרונים מסמנים את ההאצה של מה שמכונה בוול סטריט "טרייד הרוטציה" (Rotation Trade).

מדד ראסל 2000 של מניות החברות הקטנות רשם עלייה זעירה של 0.1% והצליח להכות את מדד S&P 500 זה היום ה־11 ברציפות, רצף העליות היחסי הארוך ביותר שלו מאז 2008.

כשהם נתמכים בצמיחת תוצר איתנה וברווחי חברות חזקים, המשקיעים מעבירים את כספם ממניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הענק (Megacaps) לטובת מניות שצפויות להפיק תועלת מהאצה מחודשת של הכלכלה, כמו חברות תעשייה, אנרגיה וחברות בעלות שווי שוק קטן (Small-caps).

מגמה זו צברה תנופה מאז סוף השנה שעברה, כשהיא מונעת מגישה זהירה יותר כלפי תהליך בניית תשתיות הבינה המלאכותית. גארט מלסון, אסטרטג פורטפוליו ב-Natixis, ציין כי "זוהי רוטציה מחוץ לכל מה שקשור לצמיחה וטכנולוגיה, אל עבר כל שאר המניות שנשרכו מאחור יחסית".

ביום שישי עצמו התנדנדו המניות בין עליות לירידות לפני שננעלו במגמה שלילית קלה, כאשר ה-S&P 500 והנאסד"ק ירדו בשיעור מזערי.

בשבועיים הראשונים של שנת 2026, למרות הכותרות המרעישות שוקי המניות ממשיכים לטפס מעלה. בעוד שהחדשות גרמו לתנודות מחירים בנכסים כמו זהב ונפט בשל חיפוש המשקיעים אחר מקלטים בטוחים, מדד ה-S&P 500 רשם רק שלושה ימי ירידות מתחילת השנה וננעל בעלייה של כ-1.5%, כאשר גם המדדים באירופה ובאסיה הגיעו לשיאי כל הזמנים.

אריק פרידמן, מנהל השקעות ראשי ב-Northern Trust Wealth Management, הסביר את האדישות הזו בכך ש"השווקים בוחנים את האירועים הללו בנפרד, וסביר להניח שיידרש מענה ייחודי לכל התלקחות כדי לעורר סערה גדולה יותר בשווקים", והוסיף כי הדאגה האמיתית תתעורר רק "אם ישורטטו קווים שישפיעו על הסחר בעולם שהופך למבודד יותר ויותר".

השבוע הקרוב מסתמן כתנודתי, עם שלושה מוקדי כוח שיקבעו את הטון הנאום של דונלד טראמפ בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, ההכרעה על זהות יו"ר הפדרל ריזרב הבא, והאצה משמעותית בעונת הדו"חות.

ביום רביעי בבוקר (שעון ארה"ב), יעלה הנשיא טראמפ על הבמה בפורום הכלכלי בדאבוס תחת הנושא הרשמי "רוח של דיאלוג". המשקיעים דרוכים במיוחד לקראת הנאום, שצפוי לעסוק לא רק בנושאי פנים כמו משבר הדיור בארה"ב, אלא גם בקידום המדיניות הגאופוליטית האגרסיבית שלו, כולל איומי המכסים על אירופה והתוכניות לגבי גרינלנד וונצואלה.

הנושא השני שמעסיק את השווקים הוא שאלת היורש של ג'רום פאוול. נכון לסוף השבוע, קווין וורש (Kevin Warsh), בכיר לשעבר בפד, הפך למועמד המוביל עם סיכויי זכייה של 60% בשווקי הניבוי (כמו Polymarket). המפנה הגיע לאחר שטראמפ רמז כי הוא מעדיף להשאיר את המועמד המוביל השני, קווין האסט, בתפקידו הנוכחי כראש המועצה הלאומית לכלכלה. השווקים הגיבו בעליית תשואות האג"ח, שכן וורש נתפס כפחות "יוני" (פחות נוטה להורדות ריבית אגרסיביות) מאשר האסט, מה שמעיד על כך שהריביות עשויות להישאר גבוהות למשך זמן רב יותר.

בזירת התאגידים, כל העיניים נשואות לדו"חות של נטפליקס ואינטל.

נטפליקס נמצאת במרכז אחת הדרמות הגדולות בתולדות המדיה, כשהיא מובילה במרוץ לרכישת וורנר ברדרס תמורת כ-83 מיליארד דולר. למרות הצעה גבוהה יותר מצד פרמאונט. דירקטוריון וורנר ממשיך להמליץ על העסקה עם נטפליקס. המשקיעים יחפשו בדו"חות סימנים לכך שנטפליקס יכולה לעמוד בעלויות הרכישה העצומות תוך שמירה על צמיחה.

אינטל צפויה לדווח על תוצאותיה ביום חמישי. לאחר שנה של זינוק של 125% במניה, אינטל צריכה להוכיח שההשקעות שלה בשבבי AI ובהקמת מפעלים (Foundry) מתחילות להניב פירות, למרות הירידה הצפויה ברווחים לעומת אשתקד.

התשואות הארוכות בשוק האג"ח האמריקאי ממשיכות לנוע בטווח צר, למרות אירועים כלכליים, ביטחוניים ופוליטיים רבים. מתחילת השנה התשואות עלו מעט תוך השתטחות עקום התשואות. נרשמה עלייה די חזקה בציפיות האינפלציה הגלומות וירידה בתשואות הריאליות.

החוזים מגלמים הורדת ריבית הפד עד סוף השנה בשיעור קטן מ-0.5%. ההפחתה בציפיות להורדת הריבית באה על רקע שיפור בתחזיות הצמיחה והרמיזה של טראמפ שהמועמד "היוני" יותר ליו"ר הפד (קווין הסנט) בעל סיכויים קטנים יותר להתמנות.

● מאבק הירושה על תפקיד יו"ר הפדרל ריזרב עולה מדרגה ומאיים על הדולר

בשוק החוב הקונצרני בארה"ב דווח בסוף השבוע על רכישות אג"ח של נשיא ארה"ב, למרות ניגוד העניינים בו הוא נמצא.

טראמפ רכש אג"ח קונצרניות של נטפליקס ושל וורנר ברדרס בשווי כולל של לפחות מיליון דולר - וזאת רק ימים ספורים אחרי שהכריז על כוונה להתערב בעסקה ביניהן - כך עולה מעדכון פיננסי שמסר הבית הלבן ביום שישי האחרון.

לפי העדכון, טראמפ ביצע שתי רכישות אג"ח מנטפליקס ושתיים נוספות מוורנר, כל אחת בשווי של לפחות 502 אלף דולר, בין 12 ל-16 בדצמבר.

ניגוד עניינים? טראמפ, לפי בלומברג, קידם את מטוסיה של חברת בואינג בביקורים בבירות זרות, ושיבח את מכירות המטוסים של החברה לחברות תעופה בקטאר, יפן ומדינות נוספות.

נטפליקס מצויה כעת במאבק עיקש מול פרמאונט על רכישת וורנר ברדרס, מה שמעמיד מבחן הגבלים עסקיים משמעותי עבור ממשל טראמפ, ללא קשר לזהות המנצחת בקרב על המיזוג. טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן להיות מעורב אישית בבחינת המיזוג שיצליח, והוליווד עוקבת מקרוב אחר הנשיא לכל רמז לגבי האופן שבו הוא בוחן את הקרב על האולפן האייקוני.

הצהרת ההון החדשה של הבית הלבן שפורסמה ביום חמישי מראה כי הרכישות של טראמפ כללו גם אג"ח של קוורוויב, ג'נרל מוטורס, בואינג, אוקסידנטל פטרוליום, ויונייטד רנטלס, הוא רכש גם אג"ח מוניציפליות של ערים אמריקאיות, מחוזות בתי ספר מקומיים, תשתיות ובתי חולים.

השקעות אלו הן רק הדוגמה האחרונה לאופן שבו טראמפ ממשיך לצבור הון במהלך כהונתו כנשיא. הוא גם נוהג לערב באופן קבוע בין עסקיו הפרטיים לתפקידיו הרשמיים, דבר שעורר שאלות בנוגע לניגודי עניינים פוטנציאליים.

הבית הלבן לא הגיב מיד לבקשת תגובה מבלומברג.

טראמפ פתח במסע רכישת אג"ח בשווי 104 מיליון דולר בעת כהונתו באוגוסט, דיווח טראמפ על 690 עסקאות שביצע מאז חזרתו לבית הלבן בינואר 2025, בסכום כולל של לפחות 104 מיליון דולר. הוא ביצע עסקאות נוספות שנחשפו בנובמבר ובדצמבר בסכום כולל של 106 מיליון דולר, כולל שלוש מכירות נוספות בשווי של 2 מיליון דולר.

בכיר בבית הלבן אמר כי לא טראמפ ולא איש מבני משפחתו קיבלו את החלטות ההשקעה. מנהלים פיננסיים עצמאיים ביצעו את רכישות האג"ח והוסיף כי המשרד לאתיקה ממשלתית אישר את הדיווחים. לדברי גורם רשמי בבית הלבן, הדבר נכון גם לגבי העסקאות בדיווחים המאוחרים יותר.

בבלומברג מציינים, בניגוד לקודמיו בתפקיד, טראמפ לא מימש את נכסיו ולא העביר אותם ל'נאמנות עיוורת' המנוהלת על ידי מפקח עצמאי. אימפריית העסקים המסתעפת שלו מנוהלת על ידי שניים מבניו ופועלת במספר תחומים המשיקים למדיניות הנשיאותית.

בבנק אוף אמריקה צופים שהדולר צפוי להיחלש מול רוב המטבעות השנה, כיוון שריביות נמוכות יותר בארה"ב מוזילות את עלות ההגנה מפני הסיכון של היחלשות המטבע - "ככל שפערי הריבית של ארה"ב צפויים להמשיך ולהצטמצם בעקבות הורדות הריבית של הפדרל ריזרב, כך גם ירדו העלויות של גידור נכסים אמריקאיים מפני דולר חלש יותר", הם אומרים.

'אנו רואים בעלויות הגידור הגבוהות יחסית את אחד המכשולים המרכזיים שייתכן ומנעו את המשכיות פעילות הגידור (של חשיפות לדולר) בשנת 2025'. הלחץ של ממשל טראמפ להורדת עלויות הקשורות לדיור עשוי לעודד הורדות ריבית נוספות, לדבריהם. גם סיכונים הנוגעים לעצמאות הפדרל ריזרב מהווים רוח נגדית פוטנציאלית עבור הדולר."

התקיפה הכלכלית (מלחמת הסחר) מצד הממשל האמריקאי שלחה גלי הדף ישירות לשוק הסחורות, שם נרשמו שיאים חדשים הבוקר: מחירי הכסף והזהב למסירה מיידית (Spot) זינקו לרמות שלא נראו מעולם: מחיר הכסף רשם עלייה חדה של למעלה מ-4.17%, והגיע ל-93.7 דולר לאונקיה, בעוד שהזהב נסחר בעלייה של 1.8% ומחירו נקבע על 4,677 דולר לאונקיה.