מעצב האופנה האיטלקי ולנטינו הלך לעולמו בגיל 93

מעצב האופנה האיטלקי ולנטינו גרוואני, מהדמויות הבולטות והמשפיעות בעולם האופנה של המאה ה־20, הלך לעולמו בגיל 93. כך נמסר היום (ב') בהודעה רשמית של קרן ולנטינו גרוואני וג’אנקרלו ג’אמטי, שפורסמה ברשתות החברתיות.

בהודעת הקרן נכתב כי ולנטינו "נפטר בשלווה בביתו שברומא, כשהוא מוקף באהבת בני משפחתו". עוד נמסר כי ארונו יוצב בכיכר מיניאנלי ברומא בין ה־21 ל־22 בינואר, והלווייתו תתקיים למחרת.

גרוואני, שכונה גם "קיסר האופנה", נחשב לאחד מענקי האופנה האיטלקית, לצד ג’ורג’ו ארמני וקרל לגרפלד. יצירותיו נלבשו לאורך עשורים בידי שורה ארוכה של ידוענים ואנשי ציבור, בהם אליזבת טיילור, ננסי רייגן, שרון סטון, ג’וליה רוברטס, גווינת’ פאלטרו, ניקול קידמן וג’ניפר לופז.

הוא נולד ב-11 במאי 1932 בעיירה ווגרה שבצפון איטליה, ובגיל 17 עבר לפריז כדי ללמוד בבית הספר היוקרתי לאופנה Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. בשנת 1960 הקים ברומא את בית האופנה הנושא את שמו, יחד עם שותפו העסקי והאישי לשעבר, ג’אנקרלו ג’אמטי.

אחד המאפיינים המזוהים ביותר עם המותג היה גוון האדום העמוק, שנודע בתעשייה כ"אדום ולנטינו". לפי הסיפור שסיפר המעצב עצמו לאורך השנים, ההשראה לצבע הגיעה ממסע שערך בספרד. הצבע הפך לסמל של המותג, ובתצוגת הפרידה שלו ב־2007, כל הדוגמניות צעדו על המסלול בשמלות אדומות.

ולנטינו. נודע בזכות השמלות האדומות שהפכו לסמל המותג / צילום: ap, Pier Paolo Cito

לאחר עשורים של הצלחה, ולנטינו מכר את החברה בשנת 1998 לקונצרן האיטלקי HdP תמורת כ־300 מיליון דולר, אך המשיך לפעול במסגרתה. הוא פרש סופית מעולם האופנה בשנת 2008, לאחר יותר מ־45 שנות קריירה. פרישתו צוינה בתצוגה חגיגית במוזיאון רודן בפריז.

בדצמבר 2023 הוענק לו פרס מפעל חיים בטקס פרסי האופנה הבריטיים בלונדון.

לאחר היוודע דבר מותו, פורסמו דברי הספד רבים. המעצב אלסנדרו מיקלה, העומד כיום בראש בית האופנה ולנטינו, כתב כי ולנטינו גרוואני "לא היה רק דמות מרכזית בעולם האופנה, אלא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה התרבותית של איטליה". לדבריו, מורשתו היא "הרעיון שיצירה פירושה אכפתיות, ושהיופי הוא תשומת לב סבלנית לגוף, לצורה ולזמן".

גם ראש ממשלת איטליה, ג’ורג’ה מלוני, ספדה לו ברשתות החברתיות וכינתה אותו "סמל נצחי של ההוט קוטור האיטלקי".