מכתב האזהרה החריג שהעביר הרמטכ"ל לנתניהו ולכ"ץ

07:53 - הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט התייחס הבוקר בראיון למסמך הרמטכ״ל שחשפנו אתמול במהדורה: ״מכתב הרמטכ״ל הוא מסמך מטלטל שאני לא זוכר כמוהו. במקום למצוא פתרון בשעה הקשה של צה"ל לשגרת חירום ארוכה ואולי להתפרצות שוב של הזירות באיראן, בלבנון ובעזה - נתניהו משחק משחקים קואליציוניים״. את הדברים אמר בכאן רשת ב'

07:12 - נתוני ארגון זכויות האדם HRANA מצביעים על חשד ליותר מ-13 אלף הרוגים בעימותים באיראן: 4,029 מקרי מוות מאומתים ו-9,049 מקרי מוות נוספים שעדיין נבדקים

07:00 - אחרי הסירוב של צרפת לקחת חלק ב"מועצת השלום", טראמפ מכריז: אטיל מכס של 200% על יינות ושמפניות מצרפת - ומקרון יצטרף

06:47 - טראמפ מאשר: פוטין הוזמן להיות חבר ב"מועצת השלום" לעזה

00:25 - בעקבות המחסור בלוחמים: מכתב האזהרה החריג שהעביר הרמטכ"ל לדרג המדיני

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, שלח בשבוע שעבר מכתב חריף לראש הממשלה, לשר הביטחון וליו"ר ועדת החוץ והביטחון, שבו התריע באופן נחרץ מפני מחסור חמור בלוחמים בצה"ל, כך פורסם לראשונה הערב (ב') ב"מהדורה המרכזית" בקשת 12. לפי המכתב, המחסור הקיים בכוח האדם בצבא עלול להוביל לפגיעה בכשירות המבצעית כבר במהלך השנה הקרובה.

במכתבו התייחס הרמטכ"ל גם לחוסר ההתקדמות בחקיקה סביב חוק הפטור מגיוס, וכן לצורך בהארכת שירות החובה של המשרתים. העיכוב בקבלת החלטות מתרחש דווקא בתקופה רגישה במיוחד מבחינה ביטחונית - שבה נדרש לצה"ל כוח אדם בהיקפים נרחבים.

"המציאות הביטחונית בשנתיים האחרונות מובילה לאתגרים חסרי תקדים ולהשפעות משמעותיות על מערכי כוח האדם השונים", כתב זמיר. עוד ציין כי החקיקה הנוגעת לסוגיות אלה "אינה מתקדמת באופן הנדרש ועלולה להביא את צה"ל לחוסר כשירות". לדבריו, ההשלכות צפויות לבוא לידי ביטוי כבר בשנה הקרובה, "וביתר שאת החל מינואר 2027".

23:47 - צה"ל תקף לפני זמן קצר מחבל חיזבאללה במרחב זבקין שבדרום לבנון

23:30 - יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן בתגובה על הבקשה להאריך את השירות הצבאי לחיילי הסדיר: המציאות הביטחונית בשנתיים האחרונות מובילה לאתגרים חסרי תקדים ולהשפעות משמעותיות על מערכי כוח האדם ולכן לא יעלה על הדעת שנכביד עוד יותר על אלה שממילא תורמים ומשרתים. בלי חוק גיוס אמיתי - נתנגד לכל מהלך של הארכת שירות הסדיר

23:19 - ממפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל נמסר, בעקבות חשיפת דבריו של הרמטכ"ל: "אנחנו במחסור בחיילים, לא במילים גבוהות. התרעת הרמטכ״ל מצטרפת לקריאות שלנו מהשטח. חסרים אלפי חיילים בחזית. אם לא מגדילים את הצבא ונשארים בקונספציה, יש פגיעה בביטחון המדינה"

