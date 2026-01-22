ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מה הקשר בין הגיטריסט של הרולינג סטונס בריאן ג'ונס לפו הדב?
הטריוויה השבועית

מה הקשר בין הגיטריסט של הרולינג סטונס בריאן ג'ונס לפו הדב?

היכן בגופו של חזיר היבלות נמצאות היבלות, מהו הענף העתיק ביותר במתמטיקה, ואיך נקרא החלק הירוק בתות שדה? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:08
מה הקשר בין הגיטריסט של הרולינג סטונס בריאן ג'ונס לפו הדב? / צילום: AI
מה הקשר בין הגיטריסט של הרולינג סטונס בריאן ג'ונס לפו הדב? / צילום: AI

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. למי הקדישה חווה אלברשטיין את שירה "פרח משוגע" (שכתבה רחל שפירא)?
2. מה הקשר בין הגיטריסט של הרולינג סטונס בריאן ג'ונס לפו הדב?
3. מה נגנב במבצע "תרנגול 53" במלחמת ההתשה?
4. מיהו גיבור הספר "הבכור לבית אב"י" שכתבה דבורה עומר?
5. היכן בגופו של חזיר היבלות נמצאות היבלות?
6. איך נקרא החלק הירוק בתות שדה?
7. ואיך נקראות הנקודות הקטנות על התות?
8. באיזו עיר נמצא אצטדיון הברפלד?
9. איך נקרא המטבע הווירטואלי במשחקי רובלוקס?
10. מהו האי הגדול ביותר בעולם?
11. באיזה מכוחות הביטחון וההצלה קיימת דרגת גונן משנה?
12. בתחומי איזו מועצה אזורית נמצאים היישובים נס עמים ושבי ציון?
13. מי נחשב ל"אבי הדואר האלקטרוני"?
14. מהו הענף העתיק ביותר במתמטיקה?
15. שדה הגז של איזו מדינה נקרא אפרודיטה?

תשובה 1

לזמרת ג'ניס ג'ופלין (שנולדה השבוע לפני 83 שנה) 

תשובה 2

ג'ונס רכש את חוות קוצ'פורד, אחוזתו של א.א. מילן, שבה נכתבו ספרי פו הדב

תשובה 3

תחנת מכ"ם מצרית, אותה הביאו לישראל; בפעולה השתתפו יחידות מחטיבת הצנחנים ומחיל האוויר, והיא נחשבת לאחת הפעולות הנועזות והיצירתיות בתולדות צה"ל

תשובה 4

בן ציון 

תשובה 5

בכל צד של פניו

תשובה 6

עלי גביע

תשובה 7

אגוזיות

תשובה 8

ראשון לציון (קרוי על שם חיים הברפלד, לשעבר מזכ"ל ההסתדרות ויו"ר התאחדות הכדורגל הישראלית)

תשובה 9

 רובקס

תשובה 10

גרינלנד

תשובה 11

משמר הכנסת

תשובה 12

מועצה אזורית מטה אשר 

תשובה 13

המתכנת האמריקאי ריימונד תומלינסון

תשובה 14

אריתמטיקה

תשובה 15

קפריסין