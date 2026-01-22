לחשיפת התשובות גללו למטה

1. למי הקדישה חווה אלברשטיין את שירה "פרח משוגע" (שכתבה רחל שפירא)?

2. מה הקשר בין הגיטריסט של הרולינג סטונס בריאן ג'ונס לפו הדב?

3. מה נגנב במבצע "תרנגול 53" במלחמת ההתשה?

4. מיהו גיבור הספר "הבכור לבית אב"י" שכתבה דבורה עומר?

5. היכן בגופו של חזיר היבלות נמצאות היבלות?

6. איך נקרא החלק הירוק בתות שדה?

7. ואיך נקראות הנקודות הקטנות על התות?

8. באיזו עיר נמצא אצטדיון הברפלד?

9. איך נקרא המטבע הווירטואלי במשחקי רובלוקס?

10. מהו האי הגדול ביותר בעולם?

11. באיזה מכוחות הביטחון וההצלה קיימת דרגת גונן משנה?

12. בתחומי איזו מועצה אזורית נמצאים היישובים נס עמים ושבי ציון?

13. מי נחשב ל"אבי הדואר האלקטרוני"?

14. מהו הענף העתיק ביותר במתמטיקה?

15. שדה הגז של איזו מדינה נקרא אפרודיטה?