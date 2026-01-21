טראמפ: "איראן תנסה לפגוע בי? נמחה אותה מעל פני האדמה"

עדכונים שוטפים

03:59 - טראמפ מאיים: אם איראן תנסה לפגוע בי - "נמחה אותה מעל פני האדמה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים הלילה (בין שלישי לרביעי) על איראן כי אם תנסה לפגוע בו - ארה"ב "תמחק אותה מעל פני האדמה". את הדברים אמר בריאיון לרשת החדשות האמריקנית NewsNation, לרגל ציון שנה להשבעתו לכהונה השנייה.

טראמפ אמר כי נתן הנחיות חד-משמעיות לפעול בעוצמה נגד איראן, אם זו תנסה לממש איומי התנקשות כלפיו. לדבריו, ארצות הברית לא תסתפק בפעולה נקודתית, אלא תגיב נגד המדינה כולה. "אם יקרה משהו - כל המדינה תתפוצץ", אמר טראמפ במהלך הריאיון. "אני אפגע בהם בעוצמה אדירה. יש לי הוראות מאוד ברורות".

במסיבת עיתונאים שערך אמש, אמר: "נראה מה יקרה איתם, האם האפשרות הצבאית עדיין על השולחן? אני לא יודע". הנשיא התייחס גם לגורל החטוף האחרון רן גואילי: "נראה שאנחנו יודעים איפה הוא נמצא", בחמאס הכחישו: "סיפקנו את כל המידע". לכתבה המלאה

00:12 - דובר צה"ל עדכן בנוגע להתרעת פיקוד העורף לגבי חדירה ליישוב כפר תפוח בשומרון כי מדובר בהתרעת שווא וכי אין חשש לאירוע ביטחוני

22:39 - דובר חמאס חאזם קאסם לאל-ג'זירה: "סיפקנו את כל המידע שיש לנו לגבי רן גואילי"

עוד אמר, "התנהלנו בחיוב לגבי מאמצי החיפוש אחריו. ישראל עיכבה שוב ושוב את מאמצי החיפוש באזורים שמעבר לקו הצהוב. אנחנו מעדכנים את המתווכות ישירות במאמצים להגיע אליו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם המתווכות והערבות להסכם בכל מאמץ שיביא למציאת הגופה, אלא שישראל מנצלת את אי איתורה כדי להתחמק מהתחייבויות של השלב הראשון"

22:19 - טראמפ נשאל האם מועצת השלום תחליף את האו"ם וענה: "האו"ם לא מממש את הפונטיציאל שלו, הייתי רוצה לראות אותו ממשיך לעבוד"

22:14 - ארגון אמנסטי מדווח כי איראן נערכת להוציא להורג את אמיר-חוסין ע'אדר-זאדה בן ה-19 מהעיר ראשת שנעצר בביתו ב-9 בינואר לאחר שהשתתף במחאות בעיר. על פי הדיווח חמושים פשטו על בית משפחתו, הפשיטו אותו ואת אחיותיו הצעירות ותקפו אותם מינית, ועצרו אותו לאחר שמצאו פצע ירי על גופו

21:56 - הנשיא טראמפ: "אנחנו מקימים את מועצת השלום, האו"ם לא עזר לי עם אף מלחמה, אני לא מאשים אותם. הם אוהבים אותי ואני אוהב אותם. כולם נתנו לי מועמדות לפרס לנובל"

