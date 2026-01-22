מי שלא מבין את תשתיות המחר, מממן את האתמול

הכותבת היא סמנכ"לית בנקאות חברות טק

במשך מאות שנים עוצמה לאומית נמדדה בחומר. בטון יצוק, פלדה מזוקקת וקילומטרים של אספלט. נמלים ותחנות כוח היו הסימנים המובהקים לריבונות ולכוח כלכלי. אך בעשור האחרון מרכז הכובד זז - משאון אתרי הבנייה אל הזמזום השקט של השרתים. מהמעטפת החיצונית אל מה שמתרחש מתחת לפני השטח.

הכלכלה המודרנית כבר לא נמדדת בנפח המבנים אלא ביכולת להזרים ולעבד דאטה בזמן אמת. דאטה סנטרים, ענן וסיבים אופטיים אינם שכבת תמיכה של הכלכלה. הם הכלכלה עצמה. עליהם נשענים בינה מלאכותית, סייבר ופינטק, ובלעדיהם גם התעשיות המסורתיות ביותר יאבדו רלוונטיות.

אם בעבר מנועי הצמיחה היו שדות ומפעלים, הרי שהיום אלה מפתחי הקוד. ה-Vibe Coders, שבונים פתרונות במהירות ובגמישות מתוך הבנה עמוקה של צורך עסקי, הפכו לחקלאים ולתעשיינים של העידן החדש. האדמה שלהם אינה פיזית אלא תשתית המידע.

חדשנות אינה מתקיימת בוואקום. היא דורשת שכבת תשתיות עמוקה, יציבה ואמינה. פיתוח גמיש נשען על יכולת מחשוב רחבה וזמינות נתונים גבוהה. בלי זה, כל דיבור על חדשנות נשאר ברמת הסלוגן או המצגת. עם זה, הוא הופך ליתרון תחרותי אסטרטגי.

שינוי עמוק בתפקיד הבנק

התובנה הזו מחלחלת היום אל ליבת המערכת הבנקאית. בנקאות שבעבר ניהלה סניפים, מאזנים וסיכונים קלאסיים, חייבת ללמוד לקרוא את הכלכלה החדשה דרך התשתיות שמניעות אותה. דאטה סנטר אינו נכס נדלני עתיר חשמל אלא תנאי סף לצמיחה, לחדשנות ולאבטחת מידע. מי שלא מבין זאת ימשיך לממן מודלים של עבר. מי שכן, הופך לשותף בבניית העתיד.

זהו שינוי עמוק בתפקיד הבנק. לא עוד גוף שמעמיד אשראי, אלא שחקן אקטיבי שמנתח מודלים עסקיים המבוססים על דאטה ועל שרשראות ערך גלובליות. זה דורש יכולת להבחין בין רעש חולף לבין תשתית שתעצב את העשור הבא.

הצוותים הפועלים מול האקוסיסטם הטכנולוגי נמצאים בחזית השינוי. הם אלה שמזהים מי בונה תשתית עומק ומי רק רוכב על טרנד. מי משקיע ביסודות ומי מסתפק בכותרות.

המעבר מפלדה לדאטה אינו תחזית לעתיד אלא מציאות קיימת. השאלה היחידה היא מי יידע לנהל ולממן אותה בתבונה.

אני - כבכירה בפועלים טק, שעובדת עם חזית הטק בישראל ורואה בנקאות מובילה עם הבנה עמוקה של תשתיות טכנולוגיות - יודעת שהובלה שכזו כבר אינה פריבילגיה, היא אחריות מקצועית ולאומית.

