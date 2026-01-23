דיווחים באיראן: מפגינים הוצאו להורג, מעל 20 אלף נהרגו

דיווחים שוטפים

08:44 - משרד ההגנה של בריטניה: הצבנו בקטאר מטוסי קרב נוספים מסוג טייפון במסגרת היערכות הגנתית

08:42 - ניתוק האינטרנט באיראן נמשך כבר קרוב ל-350 שעות

08:13 - דיווחים באיראן: מפגינים הוצאו להורג, יותר מ-20 אלף נהרגו בעימותים

מאמן הכושר עלי רהבר מהעיר משהד הוצא להורג אתמול (חמישי), כעשרה ימים לאחר שנעצר בהפגנות - כך על פי מידע שהתקבל מבני משפחתו לכתב BBC ולפי דיווח באתר האופוזיציה האיראני "ממלכתה". ב"ממלכתה" הזהירו: " ההרג לא נפסק וההוצאות להורג רק התעצמו".

אתר האופוזיציה האיראני גם התריע כי משהד אינו היחיד שהוצא להורג אתמול: "הטרוריסטים לא שמים על מה שהנשיא טראמפ אמר". במקביל, מספר ההרוגים במחאות עולה. ועל פי מאי סאטו, הדווחית המיוחדת של האו"ם לאיראן: מספר ההרוגים בעימותים עשוי להיות גבוה יותר מ-20 אלף. לקריאת הכתבה

08:08 - כוחות הביטחון סיימו אתמול את המבצע בעיר חברון: כ-350 מבנים נסרקו, 14 מבוקשים נעצרו ואמצעי לחימה הוחרמו

08:07 - ארגון זכויות האדם האיראני HRANA: מספר ההרוגים בעימותים קרוב ל-15 אלף - 5,002 מקרי מוות מאומתים ועוד 9,787 מקרי מוות שעדיין בבדיקה. 7,391 בני אדם נפצעו קשה ו-26,852 נעצרו

07:47 - אתר האופוזיציה האיראני "ממלכתה": מאמן הכושר ממשהד עלי רהבר שהוצא אתמול להורג אינו היחיד - הטרוריסטים לא שמים על מה שהנשיא טראמפ אמר. ההרג לא נפסק וההוצאות להורג רק התעצמו

06:44 - מחבלים יידו אבנים במהלך הלילה לעבר רכב צבאי לא מאויש של כוחות צה"ל שפעלו במרחב יריחו. הכוחות ביצעו מספר פעמים נוהל מעצר חשוד שכלל ירי באוויר. אין נפגעים לכוחותינו ולא נגרם נזק לרכב. בצה"ל פתחו בחקירת האירוע

06:15 - ארה"ב צפויה להשלים היערכות לתקיפה אפשרית באיראן בימים הקרובים, בישראל מרגיעים: "אין שינוי בהנחיות לציבור"

בימים הקרובים צפויה ארה"ב להשלים את פריסת הכוחות הצבאיים שלה במזרח התיכון, ומהרגע הזה תקיפה באיראן תהיה עניין של החלטה ועניין של עיתוי. הלילה (בין חמישי לשישי) התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לכוח האש האמריקני באזור ואמר: "יש לנו הרבה ספינות שנעות לעבר איראן, אנחנו מקווים שלא נצטרך להשתמש בהן".

עד כה בישראל לא ידוע אם הנשיא האמריקני כבר קיבל החלטה לתקוף, אבל ההערכה היא שזה בהחלט יכול לקרות בימים הקרובים. באיראן בינתיים מאיימים - אך גם מנסים לפתוח במשא ומתן כדי להרוויח זמן. לקריאת הכתבה



00:11 - טראמפ: "נהרגו הרבה אנשים באיראן, אבל יש הבדל בין הרבה לבין 20 אלף - אנחנו נברר את זה"

22:49 - כתב BBC בפרסית: עלי רהבר מהעיר משהד הוצא להורג, כעשרה ימים לאחר שנעצר בהפגנות

22:39 - הקרמלין: החלה פגישתו של פוטין עם וויטקוף וקושנר במסגרת המאמצים לסיום המלחמה באוקראינה



22:00 - בישראל נערכים לפתיחת מעבר רפיח: אלו התנאים



חרף ההכחשות והתדרוכים, בישראל נערכים לפתיחת מעבר רפיח לשני הכיוונים, אולי כבר בשבוע הבא. ההבנה בירושלים היא שהאמריקנים לא מוכנים יותר לעכב את פתיחת המעבר. בארה"ב סבורים שכל עיכוב עלול לתקוע את כל התוכניות שלהם לגבי שלב ב' ברצועת עזה.

ולכן, גורם מדיני היום כבר לא מתנה בין החזרתו של רן גואילי לבין פתיחת מעבר רפיח. מאחורי הקלעים מדברים לא על האם, אלא על איך זה יקרה. לקריאת הכתבה

21:07 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: הפנטגון שוקל להסיג את כל החיילים האמריקנים מסוריה באופן סופי ומוחלט על רקע הרחבת השליטה של צבא סוריה בצפון-מזרח המדינה במסגרת העימותים עם הכורדים



20:37 - ראש ממשלת בריטניה סטראמר: "יש לי חששות לגבי צירוף פוטין למועצת השלום של טראמפ"



20:04 - הנשיא הרומני: עדיין בוחנים האם אנחנו יכולים לקחת חלק במועצת השלום של הנשיא טראמפ

פורסם לראשונה ב-N12