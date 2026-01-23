מגמה מעורבת בוול סטריט; אינטל צוללת בכ-16%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:20

המסחר בבורסות וול סטריט מתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאו משיל 0.5%, S&P 500 מוסיף 0.1%, נאסד"ק מתרומם בכמעט 0.4%.

אינטל צוללת בכ-16% לאחר שאמש, לאחר סגירת המסחר, דיווחה על הכנסות רבעוניות של 13.7מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 13.37 מיליארד דולר - נתון שמהווה ירידה שנתית ביחס לנתון המקביל אשתקד (14.3 מיליארד דולר). הרווח למניה עומד על 15 סנט, גבוה מהציפות שעמדו על 8 סנט, ואף יותר ביחס לנתון המקביל שעמד על 13 סנט למניה.

במקביל, תחזית הרבעון הראשון של אינטל הייתה נמוכה במקצת מהציפיות. יצרנית השבבים מצפה להכנסות של 12.2 מיליארד דולר בנקודת האמצע של התחזית ורווח למניה של 0 דולר. אנליסטי וול סטריט חזו לרבעון זה EPS של 0.08 דולר והכנסות של 12.6 מיליארד דולר.

אס.אל.אם קופצת בכ-5% לאחר שדיווחה על רווח של 1.12 דולר למניה ברבעון הרביעי, ובכך עקפה את התחזיות שעמדו על 94 סנט למניה. החברה אישרה גם תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך 500 מיליון דולר.

16:30

מגמה שלילית בפתיחת המסחר בוול סטריט: מדד הדאו יורד ב-0.5%. S&P 500 משיל מערכו 0.1%, נאסד"ק יורד בשיעור דומה.

אנבידיה עולה בכ-1.6%, אדוונס מיקרו דיוויס מוסיפה יותר מ-2%, זאת לאחר דיווחים כי מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מתכנן לבקר בסין בימים הקרובים. אינטל לעומת זאת, צונחת בכ-15% לאחר שיצרנית השבבים דיווחה על תחזית מאכזבת לרבעון הראשון.

15:30

אחרי יומיים של עליות ברקע ההקלות בחששות הגאופוליטיים, היום החוזים העתידיים של וול סטריט יורדים. החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו בירידה של 0.4%. החוזים העתידיים על מדד S&P 500 יורדים ב-0.2%, ועל מדד נאסד"ק 100 נרשמת ירידה של כ-0.3%.

בזמן שהמשקיעים נושמים לרווחה לאחר שהנשיא טראמפ נסוג מאיומיו להטיל מכסים על מדינות אירופה, וול סטריט ננעלה אמש בעליות והמשיכה את הראלי שהחל ביום רביעי בעקבות פניית הפרסה של טראמפ שביטל את איומיו בהטלת מכסים על יבוא של שמונה מדינות אירופאיות. צעד זה של הנשיא הגיע לאחר שטראמפ הודיע ​​שהוא ומזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, הגיעו ל"מסגרת של עסקה עתידית בנוגע לגרינלנד".

מדד הדולר (DXY) רושם הבוקר עלייה קלה של 0.06%, אך מול השקל הוא ממשיך להיחלש, ושער הדולר עומד כעת על 3.13. "מה שאנחנו רואים בשוק המט"ח מבטא שני דברים עיקריים", אמר רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות. "רשאית, זה מבטא את העליות בבורסה, גם בישראל וגם בחו״ל. לשקל יש נטייה להתחזק כשיש עליות שערים בחו״ל, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים היום.

"הנושא השני הוא החולשה של הדולר בעולם על רקע העימות בין טראמפ לבין האיחוד האירופי סביב נושא גרינלנד. העימות הזה גרר ירידות של שוק המניות ומנגד הביא לעליות של שווקים כמו שוקי המתכות, עקב ירידה בתיאבון הסיכון על רקע החששות מהעימות סביב ועידת דבוס. אבל לאחר מכן אתמול חל שינוי, כשטראמפ הודיע שהוא הגיע להסכמות ראשוניות עם האיחוד בנושא הזה, מה שגרם לירידה במפלס המתיחות. בהתאם, גם הדולר, שהוא בדרך כלל מטבע שנוטה להתחזק בתקופות של חששות ושנאת סיכון, שב ונחלש".

בשוק הסחורות, על רקע המתיחות והחשש מפני העלאת המכסים למספר מדינות אירופיות, הזהב עלה בימים האחרונים לשיאים חדשים, משום שהוא נתפס כמקלט בטוח למשקיעים. הזהב רושם היום עלייה של 1%, ונע סביב מחיר של 4,932 דולר.

"מתחים גיאופוליטיים, דולר חלש באופן כללי, ציפיות להקלה של הפד השנה - כולם גורמים שהם חלק בלתי נפרד ממגמת הדה-דולריזציה המקרו והם משפיעים על הביקוש לזהב", אמר ל-CNBC פיטר גרנט, סגן נשיא ואסטרטג מתכות בכיר ב-Zaner Metals.

באשר לכסף - גם הוא נמצא בעלייה, של 2.8%, ומחירו עומד סביב 99 דולר לאונקיה.

הנשיא טראמפ תבע אתמול את הבנק הגדול ביותר בארה"ב גיי.פי.מורגן על סך 5 מיליארד דולר, בטענה שהבנק סגר את חשבונותיו שלא כדין בעקבות אמונה לא מבוססת "woke" לפיה עליהם להתרחק ממנו אחרי המהומות בקפיטול ב‑6 בינואר 2021.

התביעה, שהוגשה במחוז מיאמי-דייד שבפלורידה, היא מהלך נוסף של טראמפ נגד הבנקים הגדולים במדינה, אותם הוא מאשים באפליה כלפיו, כלפי תומכיו וכלפי שמרנים באופן כללי.

באסיה נרשמו הבוקר עליות קלות - הניקיי עלה בכ-0.4%, הקוספי בכ-0.6%, הנג סנג בכ-0.4% ושנגחאי בכ-0.3%. במקביל, בנק יפן העלה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה במדינה, אך הותיר את הריבית על 0.75%.

באירופה המסחר מתנהל במגמה שלילית בעיקר, הפוטסי יציב בזמן שהדאקס יורד קלות, קאק משיל מערכו 0.3%.

