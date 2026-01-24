דיווחים שוטפים

12:46 - מקורות מצריים לעיתון אל-אח'באר הלבנוני: מצרים דבקה בתקנות לגבי מנגנוני התנועה במעבר רפיח בשבועות הקרובים שמבוססים על עקרון האיזון המספרי ביציאה ובכניסה ממנו. לדבריהם, קהיר מסרבת לתנאי ישראלי שמעניק לה את הזכות להתנגד לחזקה של חלק מהפלסטינים שעזבו את רצועת עזה לטיפול רפואי או ללימודים. הם ציינו כי "מתקיים כעת תיאום נרחב עם השגרירות הפלסטינית בקהיר לגבי אלפים שמעוניינים לחזור במהלך השלב הראשון של פעולת המעבר". המקורות הדגישו כי מצרים שומרת על זכותה לקבוע את מספר העוברים מהצד הפלסטיני כפי שתמצא לנכון, תוך הקלה על יציאתם של אלו שמעוניינים לנסוע למדינה שלישית, לעומת אלו שמתכוונים לנסוע לקהיר, בהתאם לתקנות שנקבעו קודם לכן

11:44 - רשת פוקס ניוז מדווחת שמפקד סנטקום נחת אמש בישראל לסדרת דיונים ומפגשים עם בכירים ישראלים. לפי הדיווח, סוגיית איראן אינה הסיבה להגעתו. האדמירל קופר הגיע לישראל מעיראק, שם טיפל במצב בסוריה

10:06 - הפנטגון פרסם הלילה את מסמך המדיניות שלו - נוקט טון מפויס יותר כלפי סין, וקובע כי מטרת העל היא רק לייצר "יציבות אסטרטגית" במריב האינדו-פסיפי. המסמך מדגיש גם כי ההגמוניה האמריקנית בחצי הכדור המערבי היא בעדיפות עליונה, ומאותת כי היעד ארוך-הטווח של ממשל טראמפ הוא לצמצם את המעורבות הצבאית של ארה"ב באירופה, בחצי האי הקוריאני ובמזרח התיכון. "בעוד שהכוחות של ארה"ב מתמקדים בהגנת המולדת ובאזור האינדו-פסיפי, בעלי בריתנו ושותפינו באזורים אחרים יישאו באחריות העיקרית להגנתם, תוך תמיכה אמריקנית חיונית אך מצומצמת יותר", נכתב. כך למשל, נכתב כי קוריאה הדרומית תישא באחריות העיקרית להתמודד עם קוריאה הצפונית, ואילו טייוואן לא מוזכרת כלל

09:27 - איראן הוציאה להורג "שני פעילי דאעש שביצעו פיגוע באוטובוס ב-2023" - כך דיווחה סוכנות הידיעות של מערכת המשפט באיראן. לפי הדיווח, הם הטמינו פצצה באוטובוס ומהפיצוץ נהרג פעוט

06:38 - נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי סגנו ג'יי-די ואנס יבקר בחודש הבא באזרבייג'אן ובארמניה. זאת לאחר הסכם המסגרת לשלום בין שתי המדינות שנחתם באוגוסט בבית הלבן

02:11 - גורם איראני בכיר: "נתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת"

ארה"ב ממשיכה בפריסת הכוחות במזרח התיכון, שכוללת הגעת נושאת מטוסים ונכסים צבאיים נוספים. על רקע זאת, גורם איראני בכיר אמר הלילה (בין שישי לשבת) כי מדינתו תתייחס לכל תקיפה "כאל מלחמה כוללת נגדנו", כך פורסם ברויטרס.

אותו גורם הוסיף לגבי ההיערכות הביטחונית של ארה"ב: "התגבור הצבאי הזה, אנו מקווים שאינו מיועד לעימות ממשי, אך הצבא שלנו ערוך לתרחיש הגרוע ביותר. זו הסיבה שהכול נמצא בכוננות גבוהה באיראן".

הוא טען: "הפעם נתייחס לכל תקיפה, מוגבלת, בלתי מוגבלת, כירורגית, קינטית, איך שלא יקראו לה - כאל מלחמה כוללת נגדנו, ונגיב בדרך הקשה ביותר האפשרית כדי לשים לכך סוף". לקריאת הכתבה

23:42 - אחרי שבחברת התעופה הצרפתית אייר פראנס כבר הודיעו לרשויות בישראל על ביטול הטיסות כמו KLM - בחברה החליטו להמתין עם ההחלטה הסופית לשעות הבוקר לפני המראת המטוס מפריז לנתב"ג. הערכת מצב סופית תתקיים בשעות הבוקר בצרפת

