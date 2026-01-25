ההמתנה לפקודה מטראמפ, והאיום באיראן: "נגיב במלוא הכוח"

עדכונים שוטפים

2:48 - דיווח באיראן אינטרנשיונל: אוניברסיטת אמורי בג'ורג'יה סילקה משורותיה את החוקרת פאטמה לאריג'אני, בתו של עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, ימים לאחר שממשל טראמפ הטיל סנקציות על אביה

23:33 - דיווח ברויטרס: ממשל טראמפ לוחץ על ממשלת הימין החדשה בבוליביה לסלק מתחומה גורמים החשודים כמרגלים איראנים ולהכריז על משמרות המהפכה, חיזבאללה וחמאס כארגוני טרור

23:25 - טליק גואילי, אימו של החלל החטוף רן ז"ל, אמש בעצרת במיתר: "מעל הבמה הזאת אנחנו רוצים להעביר מסר לוויטקוף, לקושנר ולנשיא טראמפ - עסקאות צריך לסיים ומה שמתחילים צריך לגמור. השלב הראשון לא הסתיים ועדיין לדעתנו לא נעשו מאמצים של חמאס ולא נעשו כל המאמצים כדי להחזיר את רני הביתה".

23:06 - משטרת גרמניה עצרה אתמול בנמל התעופה בברלין אזרח לבנוני בחשד שהוא משתייך לחמאס ותכנן פיגועי טרור. אותו אדם חשוד כי בחודש אוגוסט סייע לתכנן תוכנית אחרת לפיגועים נגד יעדים יהודיים וישראליים בגרמניה

23:05 - ההמתנה לאור ירוק מטראמפ, והאיום באיראן: "נגיב במלוא הכוח על כל תקיפה"

דריכות שיא לתקיפה אפשרית באיראן. בכיר איראני מאיים בריאיון לאל ג'זירה: "כל הבסיסים האמריקאים באזור יהיו מטרה לגיטימית עבורנו".

22:39 - חמאס בהצהרה רשמית: משלחת של הנהגת חמאס בראשות ח'ליל חיה נפגשה עם ראש המודיעין הטורקי איבראהים קאלן באיסטנבול ודנה עימו בשלב השני של הסכם הפסקת האש, ותחילת הפעילות של הוועדה לניהול רצועת עזה לפתיחת מעבר רפיח בשני הכיוונים. המשלחת כללה את זאהר ג'בארין, מחמוד מרדאווי ומוסא עכארי

21:16 - בכיר איראני לאל-ג'זירה: "איראן במוכנות מלאה ותשתמש בכל יכולותיה כדי להתמודד עם כל תוקפנות נגדה. נגיב במלוא הכוח על כל תקיפה וכל הבסיסים האמריקנים באזור יהיו מטרה לגיטימית עבורנו. כל תקיפה נגד איראן תיחשב כהכרזת מלחמה נגדה ותיענה בתגובה בהתאם"

21:00 - הכוח האמריקאי שיהיה מוצב באזור כולל:

נושאת מטוסים אחת

6 ספינות קרב

2 צוללות

למעלה מ-100 מטוסי קרב.

עשרות מטוסי תדלוק ומודיעין

מערכות הגנה מפני טילים בליסטיים, בנוסף למאות טילי שיוט

פורסם לראשונה ב-N12