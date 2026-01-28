כנס תשתיות לעתיד, המתקיים זו השנה השלישית, עוסק בפרויקטים המשמעותיים שיצעידו את כלכלת ישראל קדימה. בכנס ננתח מבחינה עסקית, רגולטורית וכלכלית סוגיות הנוגעות לתחומי התחבורה, התעשייה, האנרגיה והחדשנות וכן להיבטי מדיניות, תכנון ומימון הקשורים אליהם.

באירוע מתארחים מומחים ומקבלי ההחלטות מהענף, ובהם החשב הכללי במשרד האוצר יהלי רוטנברג, מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן וכן בכירי המגזר העסקי.

מושב מיוחד ינתח לעומק את פרויקט הענק שעל הפרק - הקמת המטרו וסשנים ייעודיים יוקצו להצגה ובחינה של סוגיות שנויות במחלוקת, כמו הקמת בסיס פעילות קבוע של וויז וכניסת אובר לישראל.

תוכנית הכנס

08:30 התכנסות וקפה

09:30 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:45 מניחים תשתית לצמיחת המשק

שמוליק ארבל, ראש החטיבה העסקית, בנק הפועלים

10:00 ראיון מיוחד רגע לפני הפרישה

יהלי רוטנברג, החשב הכללי, משרד האוצר

10:20 הסלולר כתשתית לאומית אסטרטגית

אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ו-yes

10:40 המטרו - הצצה לפרויקט הענק של ישראל

שיחה עם יודפת אפק ארזי , יו"ר נת"ע

פאנל

עדי קין קרני, סמנכ"לית קו m2 מטרו, נת"ע

עלי בינג, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

יעל סלומון, סמנכ"לית מנהל התכנון

מעיין הראל, סמנכ"לית מנהל רשות החברות הממשלתיות

11:20 ביטחון אנרגטי כמנוע בעידן ה-AI

יוני חנציס, מנכ"ל קבוצת דוראל אנרגיה

11:40 ההשלכות האזוריות של עסקאות הגז

יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות

12:00 שיחה עם דורון ארבלי, יו"ר חברת החשמל

12:15 מהפכת התשתיות בירושלים

גלעד בר-אדון, מנכ"ל מוריה, חברה לפיתוח ירושלים

12:30 מחסור בתשתיות קריטיות: אנרגיה, סביבה ותחבורה

ארז בלשה, מייסד ומנכ"ל קרן ג'נריישן

12:45 כניסת Uber לישראל - בעד ונגד

בעד - מיכל הלפרין, הממונה על התחרות לשעבר

נגד - זוהר גולן, יו"ר התאגדות נהגי המוניות בפורום העצמאיים

13:00 לחבר את ישראל מקריית שמונה ועד אילת

ניסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל

13:20 היבטים בינלאומיים של השקעה בתשתיות

מיקי רביב, מנכ"ל כאף ישראל

13:40 הקמת בסיס Wizz air בנתב"ג - בעד ונגד

בעד - אור ליביס, סמנכ"ל כלכלה במשרד התחבורה

נגד - אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר

13:55 שיחה עם משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

14:15 ארוחת צהריים ומינגלינג

15:00 יציאה לסיור לנרשמים מראש

16:30 חזרה מהסיורים

הסיורים

אלנבי וקינג ג'ורג' מזווית שלא הכרתם

סיור בעקבות המהפכה התחבורתית שעוברת תל אביב בדגש על הרחובות אלנבי וקינג ג’ורג’. הסיור ישים במרכז את התפיסה העירונית המקדמת הליכה ברגל, שדרוג מדרכות, שבילי אופניים וחידוש המרחב הציבורי.

תכנון עירוני: שוק הכרמל כמשל

סיור רגלי בשוק הכרמל ורחוב אלנבי במסגרתו נבחן סוגיות של תחבורה ציבורית, תשתיות, שיתוף ציבור ואיזון בין אינטרסים בתהליכי התחדשות עירונית. הסיור בהובלת סתיו פילץ, מתכננת ערים, עובדת סוציאלית וחוקרת.

המקומות הנסתרים בתחנות הרכבת הקלה

סיור ייחודי לבטן האדמה במסגרתו נבקר בחדרי התפעול של הרכבת הקלה, נסקור את אתגרי ההפעלה, תפיסות הביטחון ותהליכי התכנון והבנייה. בנוסף, יוצג תפקידה של הרכבת הקלה כחלק ממערך החוסן העירוני, כולל שימוש בתחנות כמרחבים מוגנים בשעת חירום.

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק הפועלים, ובחסות פלאפון ו YES, דוראל, חברת נתיבי ישראל, כאף, קבוצת בזן, רציו אנרגיות, נת"ע, קרן ג'נריישן, מוריה חברה לפיתוח ירושלים ובהשתתפות חברת חשמל.