בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על פירוק "העמותה לעזרה מיידית לניצולי השואה" בעקבות ממצאים חמורים של שימוש שלא כדין בכספי העמותה במאות אלפי שקלים, ובהם: היעדר פיקוח וניהול תקין, ריכוז סמכויות בידי מייסדת העמותה, אי-שיתוף-פעולה עם רשות התאגידים, אי-הגשת דוחות וחשש לניגוד עניינים. את הבקשה לפירוק הגישה רשמת העמותות באמצעות יחידת האכיפה והבקרה ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים.

הבקשה הוגשה באוקטובר 2025 לאחר הליך ביקורת עומק שנערך בעמותה והעלה שורה ארוכה של ליקויים מהותיים. בין היתר נמצא כי כספי עמותה בסכומים מצטברים של מאות אלפי שקלים שימשו שלא למטרות שלשמן נוסדה, וכי התגלו ליקויים בהיעדר קריטריונים לסיוע לניצולי כספי השואה. כמו כן, לא ניתן היה להתחקות אחר השימוש שנעשה בהם או לוודא כי הגיעו בפועל לניצולי שואה - קהל היעד של העמותה.

לפי ממצאי הביקורת, מוסדות העמותה לא תפקדו כמתחייב, וסמכויות מהותיות רוכזו בידי מייסדת העמותה, ששימשה גם כמורשית החתימה להעברות הכספים שהועברו אליה. על-פי הביקורת, מדובר בתשלומים שנרשמו כהחזרי הלוואות שלכאורה הועמדו על-ידה לעמותה וכן כתשלומי שכר, אולם ללא כל אסמכתאות, תיעוד למתן ההלוואות או הסכם העסקה מסודר. בהיעדר מסמכים תומכים, לא ניתן היה לאמת את עצם קיומן של ההלוואות הנטענות.

ברשות התאגידים ציינו כי לעמותה ניתנו הזדמנויות רבות להמציא מסמכים ואסמכתאות שיבהירו את התמונה. ואולם העמותה לא שיתפה פעולה, לא השיבה באופן מלא לפניות שהועברו אליה ולא העבירה את מלוא המידע שנדרש לצורך השלמת הביקורת.

הדיון בבקשת הפירוק התקיים החודש בבית המשפט המחוזי, בפני השופט חגי ברנר, אולם נציגי העמותה לא התייצבו לדיון, ולא הוגשה התנגדות לבקשה. בהחלטתו קבע בית המשפט כי בהיעדר תגובה ובהיעדר התייצבות, אין מנוס מקבלת בקשת הפירוק. לאור זאת, בית המשפט מינה את עו"ד בניהו לאבל למפרק העמותה.