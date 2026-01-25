ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט שימוש לא כדין במאות אלפי שקלים: צו פירוק לעמותה לניצולי שואה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
עמותות

שימוש שלא כדין במאות אלפי שקלים: צו פירוק לעמותה לניצולי שואה

הבקשה הוגשה לפני מספר חודשים, לאחר הליך ביקורת עומק שנערך בעמותה והעלה שורה ארוכה של ליקויים מהותיים • לפי ממצאי הביקורת, מוסדות העמותה לא תפקדו כמתחייב, וסמכויות מהותיות רוכזו בידי מייסדת העמותה, ששימשה גם כמורשית החתימה להעברות הכספים שהועברו אליה

ג'ניפר סילון 16:02
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על פירוק "העמותה לעזרה מיידית לניצולי השואה" בעקבות ממצאים חמורים של שימוש שלא כדין בכספי העמותה במאות אלפי שקלים, ובהם: היעדר פיקוח וניהול תקין, ריכוז סמכויות בידי מייסדת העמותה, אי-שיתוף-פעולה עם רשות התאגידים, אי-הגשת דוחות וחשש לניגוד עניינים. את הבקשה לפירוק הגישה רשמת העמותות באמצעות יחידת האכיפה והבקרה ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים.

היועמש"ית מתנגדת להצעת לוין: "פגיעה קשה בציבור"
שלושה פסקי דין | האם בת של בעלת נחלה במושב זכאית למגרש ללא מכרז?

הבקשה הוגשה באוקטובר 2025 לאחר הליך ביקורת עומק שנערך בעמותה והעלה שורה ארוכה של ליקויים מהותיים. בין היתר נמצא כי כספי עמותה בסכומים מצטברים של מאות אלפי שקלים שימשו שלא למטרות שלשמן נוסדה, וכי התגלו ליקויים בהיעדר קריטריונים לסיוע לניצולי כספי השואה. כמו כן, לא ניתן היה להתחקות אחר השימוש שנעשה בהם או לוודא כי הגיעו בפועל לניצולי שואה - קהל היעד של העמותה.

לפי ממצאי הביקורת, מוסדות העמותה לא תפקדו כמתחייב, וסמכויות מהותיות רוכזו בידי מייסדת העמותה, ששימשה גם כמורשית החתימה להעברות הכספים שהועברו אליה. על-פי הביקורת, מדובר בתשלומים שנרשמו כהחזרי הלוואות שלכאורה הועמדו על-ידה לעמותה וכן כתשלומי שכר, אולם ללא כל אסמכתאות, תיעוד למתן ההלוואות או הסכם העסקה מסודר. בהיעדר מסמכים תומכים, לא ניתן היה לאמת את עצם קיומן של ההלוואות הנטענות.

ברשות התאגידים ציינו כי לעמותה ניתנו הזדמנויות רבות להמציא מסמכים ואסמכתאות שיבהירו את התמונה. ואולם העמותה לא שיתפה פעולה, לא השיבה באופן מלא לפניות שהועברו אליה ולא העבירה את מלוא המידע שנדרש לצורך השלמת הביקורת.

הדיון בבקשת הפירוק התקיים החודש בבית המשפט המחוזי, בפני השופט חגי ברנר, אולם נציגי העמותה לא התייצבו לדיון, ולא הוגשה התנגדות לבקשה. בהחלטתו קבע בית המשפט כי בהיעדר תגובה ובהיעדר התייצבות, אין מנוס מקבלת בקשת הפירוק. לאור זאת, בית המשפט מינה את עו"ד בניהו לאבל למפרק העמותה.