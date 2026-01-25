האם בת של בעלת נחלה במושב זכאית למגרש ללא מכרז?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל ela-l@globes.co.il

פערו פתח בגדר לשם חניה בחצר המשותפת ובנו יסודות לדק - האם זה מותר? הפסיקה בקצרה: מפקחת על רישום מקרקעין הורתה לבעלות דירה בבית משותף לחדול משינויים שערכו בחצר המשותפת להן ולשכן מהדירה הצמודה וכן להחזיר את המצב לקדמותו, בשל התנגדותו. בעלים של דירה בבית משותף הגיש תביעה כנגד בעלות דירה אחרת באותו הבית עקב שינויים שביצעו ברכוש המשותף, ובה עתר למתן צו שיחייבן להחזיר את המצב לקדמותו. בין השינויים, סילוק יסודות שהותקנו בחצר לטובת בניית דק ושתילת צמחייה במקום זו שהייתה טרם ביצוע העבודות ונעקרה או נהרסה. עוד ביקש התובע מתן צו מניעה קבוע שיאסור עליהן לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמתו, לרבות התקנת משטח חניה והעמדת רכב ברכוש המשותף. דירות הצדדים להליך נמצאות במבנה אחד מתוך שלושה בבית המשותף. בתקנון המוסכם הוצמדה למבנה שבו מצויות הדירות כל החצר שבהיקפו, לרבות שביל ברוחב של כמטר אחד המוביל לרחוב. התובע טען שהנתבעות מבצעות פעולות חד צדדיות ברכוש המשותף ללא הסכמתו, לרבות ביצוע עבודות לבניית דק בחצר המשותפת מתחת למרפסת דירתו, פתיחת פתח בגדר שבין הבית למבנה הסמוך לצורך יצירת גישה לרכב, העמדת רכבן סמוך לחלונות דירתו, הסרת צמחייה ובקשה לשינוי פני הקרקע בחצר. הנתבעות טענו מנגד שהתובע עצמו ביצע עבודות סלילה, פיתוח וגינון בהיקף נרחב בשטח החצר המצויה בקדמת דירתו, ושבניית הדק נועדה לאפשר שימוש סביר בחצר, שלא ניתן להלך בה באופן בטיחותי בשל שיפועי הקרקע. המפקחת על רישום מקרקעין יעל ליבוביץ קיבלה את התביעה, והורתה על השבת מצב הגדר והחצר לקדמותו, אסרה על חניה בחצר ועל ביצוע עבודות הדק, וכן חייבה את הנתבעות לשלם לתובע כ־27 אלף שקל הוצאות משפט. המפקחת ציינה, כי הגם שיצירת מקומות חניה בתחום החצר תועיל לצדדים, וככל הנראה תעלה את ערך הדירות, פתיחת פתח בגדר המשותפת אינה שימוש סביר ברכוש. "אין לקבל כי ביצוע שינויים או עבודות ברכוש המשותף לצורך יצירת היתכנות לחניה ייחשב 'שימוש' סביר", קבעה. משמעות הפסיקה: שותף רשאי לעשות שימוש סביר במקרקעין משותפים, בלא הסכמת השותפים, כל עוד השימוש תואם את ייעוד הרכוש, לא מונע מהשאר שימוש דומה ולא גורם למטרד או לפגיעה בהם. מספר תיק: 8-254-2023 קראו עוד

האם בתה של בעלת נחלה במושב בית זית זכאית למגרש משלה ללא מכרז? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש העליון דחה בקשת בעלת נחלה במושב בית זית לאשר הקצאת קרקע במושב לבתה ללא מכרז, לאחר שהכללים השתנו - ולא ניתן עוד להקצות קרקעות במרכז הארץ ללא מכרז. מושב בית זית הוקם על קרקע של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). במסגרת חוזי החכירה שנעשו בין רמ"י לאגודה השיתופית של המושב, נקבע כי האגודה רשאית, בכפוף לקבלת רשות מרמ"י, להעביר את זכויות השימוש בקרקע לחברי המושב. בהתאם לכך, ב־2007 הגישה אחת מבעלות הזכויות בנחלה במושב בקשה לרמ"י להקצאת מגרש במושב עבור בתה, ילידת 1999, שהייתה אז בת פחות משמונה שנים. לטענת רמ"י, כבר ב־2008 נשלח לאגודה מכתב הדוחה את הבקשה, אך האם, הבת והאגודה טענו כי מכתב כזה לא נשלח ולא התקבל. כך או כך, עד 2018 האם ובתה לא פעלו עוד בעניין ורק לאחר כ־11 שנה פנו בשנית לרמ"י בבקשה להקצאת המגרש ללא מכרז - ובקשתן נדחתה. בין לבין השתנה המצב המשפטי: בעוד שבעבר ניתן היה להקצות מגרשי מגורים בהרחבות של יישובים חקלאיים בפטור ממכרז אף לקטינים, בשלב מסוים נקבע כי ניתן להקצות מגרשים בפטור ממכרז לבגירים בלבד. בשנת 2012 בוטלה אף אפשרות זו ונקבע שלא ניתן עוד להקצות בפטור ממכרז ביישובים במרכז הארץ כלל, למעט חריגים בכפוף לתנאים מסויימים. האם פנתה לביהמ"ש המחוזי בבקשה לביטול החלטת רמ"י בטענה כי כאשר הגישה את בקשת ההקצאה ב־2007 ניתן היה להקצות קרקע לקטינים. ביהמ"ש קיבל את התביעה וקבע כי אסיפת האגודה הייתה רשאית להמליץ על הבת לרכישת הזכויות במגרש בפטור ממכרז על אף שהייתה קטינה, וקבע שרמ"י אף לא הוכיחה ששלחה את מכתב דחיית הבקשה ב־2008. על הכרעה זו ערערה רמ"י לביהמ"ש העליון. השופטת דפנה ברק־ארז, בהסכמת השופטים חאלד כבוב ויחיאל כשר, קיבלה את הערעור וקבעה כי גם אם רמ"י לא שלחה מכתב דחייה ב-2008, שתיקתה נחשבת כסירוב לבקשה. נקבע, כי במקום לפעול ללא שיהוי - אם בפנייה לרמ"י ואם בהגשת עתירה לביהמ"ש - המתינו האם והבת למעלה מעשור מבלי לעשות דבר, תוך ש"ישנו על זכויותיהן". בינתיים, המסגרת הנורמטיבית שחלה על הקצאת מגרשים במושבים השתנתה באופן דרמטי. בנסיבות, נקבע, האם ובתה אינן רשאיות להיתלות על בקשתן משנת 2007. משמעות הפסיקה: היעדר מענה של רשות מנהלית לבקשה בתוך פרק הזמן שקבוע בדין, כמוהו כהחלטת הרשות לסרב לבקשה. מספר תיק: עע"ם 2714-23 קראו עוד