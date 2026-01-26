לישראלים יש 7 טריליון שקל בשוק ההון. איפה הם נמצאים?

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף־פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור, שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות, מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

תיק הנכסים של הציבור: פרסום של בנק ישראל המציג את סוגי הנכסים הפיננסיים המוחזקים על-ידי משקי הבית והמגזר העסקי ההקשר האקטואלי.

ההתפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור מפורסמות על-ידי בנק ישראל אחת לרבעון - ולאחרונה הבנק פרסם את הנתונים לרבעון השלישי של 2025.

מהו תיק הנכסים?

תיק הנכסים של הציבור כולל את כלל החסכונות וההשקעות של הציבור במערכת הפיננסית, ביניהם מזומנים ויתרות עו"ש, פיקדונות ותוכניות חיסכון בבנקים, קופות גמל וקרנות פנסיה, קרנות נאמנות וכן החזקות בניירות ערך (מניות ואג"ח) בארץ ובחו"ל. למעשה, מדובר בכל הנכסים של הציבור שאינם רכוש פיזי.

ניתן לחלק את ניהול תיק הנכסים לשני סוגים, ששונים זה מזה באופי ניהולם: תיק הנכסים המנוהל בידי הציבור במישרין (45% מסך הנכסים); ותיק הנכסים המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עבור הציבור (55% מהנכסים).

לפי בנק ישראל, ידיעת מלאי הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות של המשק תורמת להבנת מצבן והתנהגותן של יחידות כלכליות שונות במשק, משפרת את הניתוח המאקרו-כלכלי ומשפיעה על החלטות המדיניות המוניטרית.

ממה הוא מורכב?

אפשר לערוך פילוח של התיק לפי מספר קריטריונים. אחד מהם הוא סוג הנכסים. הנתח המשמעותי ביותר של הנכסים בתיק, 34%, הוא מזומן ופיקדונות. עוד 19% מושקעים בחו"ל, 17% באג"ח ממשלתיות, 17% במניות בארץ, 7% באג"ח חברות סחיר ו-7% בנכסים אחרים (למשל אג"ח חברות לא סחיר).

ואפשר להתבונן גם בחלוקת הנכסים לפי טווחי השקעה: מרבית הנכסים מוחזקים לטווח בינוני (47%), קצת פחות משליש לטווח ארוך (31%) ומיעוטם לטווח קצר (22%).

הפרסום האחרון של בנק ישראל מלמד על מספר התפתחויות מעניינות בהקשר זה. לפי הנתונים, ברבעון השלישי של 2025, יתרת התיק עלתה בכ-4% (265 מיליארד שקל) ועומדת על 6.9 טריליון שקל - הנתון הגבוה ביותר שנרשם עד כה. המרכיב שזינק באופן החד ביותר היה המניות בארץ - שרשמו עלייה של 6.8%, המוסברת בעיקר על-ידי עליית המחירים. לצידן רשמו עליות בולטות גם אג"ח חברות (6.6%) והשקעות בחו"ל (5.9%).

