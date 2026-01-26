יזמים בתחום השכירות המוסדית לא ממהרים למכור דירות

ענף השכירות ארוכת־הטווח תקוע. יזמי נדל"ן הפועלים במסלול "דירה להשכיר" החלו לחזור לענף רק במכרזי רמ"י האחרונים, אך יידרשו שנים עד שישכירו את הדירות. במסלול חוק עידוד השקעות הון יזמים ירד מספר הדירות להשכרה עקב שינוי החוק, אך גם נמכרות מעט דירות שהושכרו בעבר - כך עולה מבדיקת גלובס.

● מפנינת יוקרה לעיר קטנה: היישובים שבדרך להפוך למרחבים אורבניים

● בלעדי | 100 אלף שקל בחודש: תושב החוץ ששכר דירה במגדל בפרישמן־דיזנגוף

ככלל, להיצע הדירות להשכרה ארבעה מסלולים: משקיעים פרטיים; קרנות ריט הפועלות בתחום; פרויקטים המוקמים מטעם "דירה להשכיר"; ויזמים הפועלים מכוח חוק עידוד השקעות הון, המציע הטבות ליזם המקצה חלק מדירות פרויקט לשכירות ארוכת־טווח. כ־94% משוק השכירות, כ־700 אלף דירות, בידי משקיעים פרטיים, וכל היתר במסלולי ההטבות והריט.

בשנים האחרונות, מס רכישה גבוה הביא לירידה במספר המשקיעים. על־פי הכלכלן הראשי, כיום משקיעים עוסקים בעיקר במכירת דירות, ומלאי הדירות להשקעה ירד בעשור האחרון בכ־30 אלף. ריביות גבוהות ותשואות גבוהות פגעו בכדאיות שאר המסלולים. מכרזי קרקע של "דירה להשכיר" הצליחו יחסית, עד להעלאות הריבית בשנים 2023-2022.

בעיה נוספת טמונה בהארכת תקופת השכרת הדירות במסלול המתבסס על חוק עידוד השקעות הון. על־פי רשות ההשקעות, מ־2011 נוספו למאגר הדירות להשכרה ארוכת־טווח כ־26 אלף דירות, מיעוטן יצאו מהמאגר לאחר שפג מועד השכרתן, והן נמכרו.

בדיקת גלובס ברשות להשקעות וברשות המסים העלתה כי כ־600 דירות ששימשו להשכרה נמכרו והוצאו מהמאגר החל מ־2020. ב־2023 נקבע שיא של 5,402 תוספת דירות להשכרה ארוכת־טווח, אך ב־2024 המספר ירד ל־3,070 עקב העלאת רף הזמן המינימלי להשכרה מ־5 ל־20 שנה.

כששונה החוק, איימו יזמים שלא יוסיפו דירות למאגר ואף ייפטרו מהמלאי הקיים, איום שלא מומש. ב־2024 אומנם נרשם שיא של 209 דירות שתקופת השכרתן פגה ונמכרו על־ידי היזמים. אך מרשות המסים נמסר כי ב־2025 רק 34 דירות כאלה נמכרו (הנתונים אינם סופיים).

היזמים לא ממהרים למכור דירות אלה עקב מצב השוק, שבו היצע דירות ענק (כ־84 אלף) וביקוש נמוך. אשר אלון, מנכ"ל קבוצת אשלי לירן, מחזיק בפרויקט להשכרה ארוכת‏־טווח ברעננה. "המיקום המבוקש והביקוש הגבוה לדירות מאפשרים לבחון אם להמשיך במסלול השכרה, הפעם במחירי שוק, או למכור חלק מהדירות. החוק הוכיח עצמו כחשוב בהגדלת ההיצע, אבל מאז ששונו תנאיו, והריבית זינקה, כדאיות הכניסה לפרויקטים חדשים בתחום השכירות לטווח ארוך נשחקה". התוצאה: מסלול זה נותר תקוע משני צידיו: פחות חברות רוצות להיכנס למסלול, ופחות רוצות לצאת.