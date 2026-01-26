עדכונים שוטפים

09:49 - משרד החוץ הלבנוני הודיע כי הגיש תלונה למועצת הביטחון של האו"ם בנוגע ל"המשך ההפרות הישראליות של ריבונות לבנון". המשרד קרא "לחייב את ישראל ליישם את החלטה 1701, להכריז על הפסקת הפעולות העוינות ולהסיג את כוחותיה מחמש הנקודות שהיא עדיין כובשת במדינה"

07:43 - צה"ל מעדכן שתקף מחסני אמצעי לחימה ותשתיות צבאיות של חיזבאללה בלבנון. כמו כן, הותקף גם מבנה צבאי שמוקם במחנה ששימש את כוח רדואן

07:36 - ראש המיליציה שישראל מחמשת: "אם חמאס לא ימסור את הנשק - המלחמה תחזור"

בעקבות הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, שלפיו ישראל מחמשת ומעניקה סיוע לחמולה שפועלת בח'אן יונס, ראש המיליציה חוסאם אל-אסטל, לא הכחיש את עצם הקשר עם ישראל.



07:34 - פורעים יהודים נכנסו לכפר פלסטיני - ושחטו כבשים

התקרית אירעה במהלך הלילה בכפר אום אל ח'יר שבאזור חברון. הם רקדו במקום, ואז שחטו שני כבשים בציר שמוביל לכפר

06:49 - בכירים ביטחוניים לפוקס ניוז: נושאת המטוסים אברהם לינקולן טרם נכנסה לתחום השליטה של סנטקום, ועדיין לא נמצאת בעמדה שמאפשרת לה לסייע בתקיפה באיראן

23:59 - בכיר אמריקני: מעבר רפיח צפוי להיפתח לקראת סוף השבוע

23:53 - לשכת נתניהו אחרי סיום הקבינט: ישראל הסכימה לפתוח את מעבר רפיח תחת פיקוח. פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד חמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים.

22:51 - מאות מתנדבי ועובדי מטה המשפחות להשבת החטופים התכנסו יחד עם משפחות החטופים ושבים לאירוע הוקרה על חלקם במאבק הערכי הזה. טליק גואילי, אימו של רן החטוף בעזה, השתתפה באירוע: "מדברים על להתקדם בעסקה, מדברים על ללכת עוד צעד בהסכם, אבל אין הסכם ואין צעדים מבלי לעמוד במחויבות ולהשלים בראש ובראשונה את שלב א' ולהשיב את רני הביתה"

22:42 - צה"ל תוקף תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון

22:30 - מזכ"ל המיליציה הפרו-איראנית גדודי חיזבאללה עיראק, אבו חוסין אל-חמידאווי, קורא ללוחמים "להתכונן למלחמה כוללת לתמיכה באיראן. יש להדגיש לאויבים כי המלחמה נגד איראן לא תהיה פיקניק, אלא שתטעמו בה את גוונן המוות הנורא ולא יישאר מכם דבר באזורנו"

עוד הוא קרא ללוחמים "להתכונן לכך בשטח, במיוחד אם הסמכויות הדתיות יכריזו על ג'יהאד כדי לנהל את מלחמת הקודש הזו, ומה שכרוך בה מבחינת פסיקות או פעולות ג'יהאד שעולות לרמה של פעולות מות קדושים, להגנה על אנשי האסלאם"

21:26 - בעוטף עזה קיבלו עדכון על רידוד דרמטי של כח ההגנה היישובית בעוד חמישה ימים בהודעת וואטסאפ: "אני יודע שזה לא הדרך המקובלת, אבל לצערי אלה ההנחיות", כתב להם קצין ההגנה המרחבית

ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין הגיב בחריפות על דילול הכוחות הביטחוניים ביו"ש: "קו אדום נחצה! לא ייתכן שרבש"צים ביישובי העוטף מגלים בהודעת טקסט על צמצום כוחות צה"ל, בניגוד מוחלט להתחייבויות מפורשות שניתנו לנו פנים אל פנים. כך לא מנהלים ביטחון, כך לא משקמים אמון, וכך לא מתייחסים לאזרחים שחיים בחזית"

20:45 - הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זאת, וידון בין היתר בפתיחת מעבר רפיח

21:18 - מבצע "לב אמיץ": כוחות צה"ל בדרך למבצע לאיתור החלל החטוף רן גואילי

20:21 - בתקיפה מדויקת בדרום לבנון: צה"ל חיסל את אחראי הארטילריה של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר ארזון. במקביל לפעילותו בארגון הטרור - עבד המחבל כמורה בבית ספר לבנוני בכפר

20:17 - בכיר אמריקני אמר כי הוא מעריך שמעבר רפיח ייפתח בימים הקרובים בשני הכיוונים. הנציג העליון של מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב צפוי להגיע מחר לישראל לשיחות בנושא פתיחת מעבר רפיח והמעבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה

19:31 - גורם צבאי על המבצע להשבת רן גואילי בבית הקברות ברצועה: המבצע עשוי להימשך כמה ימים. אנחנו מקווים שהמודיעין שיש לנו מסמן שהוא באמת נמצא שם. אם לא, יש לנו עוד כיוונים. היה לנו הרבה זמן מודיעין שרני נמצא בבית הקברות הזה. גם חמאס מעריך שהוא שם - אבל לא הוא נתן לנו את המודיעין

