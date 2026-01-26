מ-45 דקות ל-13: ניסוי הרובוטים המעניין שהושק בבית החולים שיבא

נובו נורדיסק משלימה עליות של 22% בחודש בעקבות השקת גלולת ההרזיה

חברת נובו נורדיסק , חלוצת תחום תרופות ה-GLP1 לטיפול בהשמנה, משלימה חודש של עליות חדות במנייתה, עקב השקת גלולת ווגובי ממשפחת ה-GLP1. מניית החברה עלתה 22% בחודש האחרון, והחברה נסחרת לפי שווי של 210 מיליארד דולר, כלומר הוסיפה ערך של 40 מיליארד דולר בחודש. זו עדיין ירידה של 28% בשנה, אך שינוי המגמה הוא הפתעה חיובית עבור החברה.

● אחרי שנים שבהן חשבו שהתרופה גורמת לסרטן - זו הסיבה האמיתית

● מה מחפש בישראל מולטי-מיליונר יליד איראן שרוצה לרפא סרטן דרך האף?

בתחילה לא היה ברור עד כמה יתלהב השוק מהגלולה. מדובר במוצר עם אפקטיביות מעט פחותה מזריקות הווגובי, אותה יש ליטול כל יום לעומת זריקה שבועית, ובתוזמן מדוייק ביחס לזמני הארוחה. היא גם גורמת לקצת יותר תופעות לוואי לעומת הזריקה. לעומת זאת, המחיר החודשי קצת יותר נמוך מאשר בזריקה, ובעיקר - המוצר מתאים למי שנרתע מזריקות. התוצאות הפתיעו לטובה: 18,000 מרשמים כבר בשבוע השני של השוק, לא כולל השיווק הישיר דרך אתר החברה. השקה מרשימה מאוד.

נובו הייתה חלוצת שוק תרופות ההרזיה ממשפחת ה-GLP1, והתרופה שלה ווגובי הייתה הראשונה שיועדה ספציפית להשמנה ולא לסוכרת. אולם, היא איבדה עם הזמן את הבכורה למונג'ארו של לילי, שנחשבה קצת יותר אפקטיבית, ובהתאם מנייתה של נובו ירדה.

לילי צפויה גם היא להשיק גלולה, אך עדיין לא קיבלה את האישור לכך. לגלולה של לילי אפקטיביות מעט פחותה מול זו של נובו (היפוך של המגמה בתחום הזריקות), אך היצור וצורת המתן נוחים יותר. במהלך 2026, לילי צפויה לקבל תוצאות בניסויים במוצר הבא שתופס את תשומת הלב של השוק: זריקה במנגנון חדש, שאמורה ליצור אפקט ירידה במשקל גדול עוד יותר, אפילו עד 30% ירידה, ומוצר זה יהיה מכוון לאנשים עם השמנת היתר המשמעותית ביותר. בניסוי שערכה החברה, היו מטופלים שפרשו משום שהרגישו כי המשקל יורד מהר מידי.

כך או כך, לפי הערכות בשוק, הגלולה של נובו נורדיסק תגיע לישראל לכל המוקדם סוף השנה הנוכחית. בינתיים, התרחש אירוע מעניין נוסף בחברה, שכרגע תופס תשומת לב נמוכה יותר מתרופות ההשמנה, אך עשוי להיות משמעותי מאוד לעולם הרפואי בעתיד: נובו הודיעה כי תמכור טכנולוגיות שלה בתחום תאי הגזע לשותפה שלה בתחום, Aspect Biosystems. זאתף לצורך טיפולים מבוססי תאי גזע פוטנציאל לשינוי מהלך המחלה או אפילו ריפויה, הן כשמדובר בסוכרת סוג 1 והן בסוכרת סוג 2.

העסקה הזו מגיעה אחרי שבאוקטובר השנה, כחלק מהקיצוצים שעברה לאחר הירידה הדרמטית במנייתה בשנה האחרונה, היא החליטה לצאת מתחום תאי הגזע, אך כעת מתברר כי זו לא יציאה מוחלטת וסופית. במסגרת ההסכם שנחתם השבוע, נובו תמכור לאספקט את חלקה בטכנולוגיה ששתי החברות היו אמורות לפתח יחד, וגם תשקיע סכום נוסף בחברה. נובו תוכל לקבל לידיה בחזרה את המוצר, אם יגיע לשלב הניסויים המתקדמים ולשלב המסחרי.

שיבא ודליברז השיקו מערך שילוח תרופות באמצעות רובוטים

אם תסתובבו בבית החולים שיבא בתקופה הקרובה, תגלו בין בליל הרופאים, האחים, הסמניטרים, החולים והמבקרים, גם שלושה רובוטים הנעים במהירות בתוך הקהל. מדובר בשיתוף פעולה של חברת דליברז, עם זרוע החדשנות ARC של שיבא.

דליברז AI נמצאת בבעלות מלאה של חברת גיקס הנסחרת בתל אביב. היא פיתחה מערכת שילוב רובוטית מהירה בסביבות צפופות, וכיום מכוונת בעיקר לבתי חולים, כאשר הפיילוט שלה נערך בשיבא אבל היעד הוא השוק האמריקאי.

הרובוט של חברת דליברז אייאיי / צילום: יח''צ דליברז אייאיי

המטרה היא שילוח תרופות בתוך בית החולים, באופן שלדברי החברה, צפוי לשפר את זמני הגעת התרופות למטופלים ב-70%: מ-45 דקות לכ-13 דקות בלבד - תוך חיסכון בכח אדם. לצורך הטמעת המערכת בשיבא, היה צורך לבצע אינטגרציה עם מערכת המעליות, השערים האוטונומיים ותשתיות התקשורת של בית החולים. בעקבות זאת, מעריכה החברה, כעת הרובוטים יכולים לנוע באופן עצמאי וחופשי בין המבנים, לעלות בין הקומות ולא לפגוע בבני האדם המאכלסים את המבנים והשטחים החיצוניים של בית החולים.

תחילה יפעלו הרובוטים במחלקת אשפוז יום בבניין הסרטן. בהמשך תתרחב הפעילות גם להעברת ביופסיות מחדרי ניתוח למעבדות, העברת דגימות וכן משימות נוספות הדורשות דיוק, זמינות ורציפות תפעולית.

אמיר נרדימון, מנכ״ל Deliverz.AI, אמר כי: ״הפריסה בשיבא היא צעד משמעותי במסע שלנו להפוך לוגיסטיקה רפואית ליעילה, מדויקת ושקופה יותר. שילוח פנימי הוא אחד החסמים של מערכת הבריאות וכשמצליחים לקצר זמן משלוח זה משנה את המשוואה".

אבנר הלפרין, מנכ״ל שיבא אימפקט וזרוע החדשנות ARC: ״הכנסת רובוטים אוטונומיים למסדרונות בית החולים מאפשרת לנו לייעל תהליכים קריטיים, לקצר זמני המתנה ולתמוך בצוותים שנמצאים בעומס אדיר".

Converge Bio מגייסת 25 מיליון דולר לפלטפורמת AI להאצת פיתוח תרופות

חברת Converge Bio, המפתחת פלטפורמת AI להאצת גילוי ופיתוח תרופות, השלימה סבב גיוס בהיקף של 25 מיליון דולר, המביא את סך ההשקעות בחברה ל-30 מיליון דולר. את הסבב הובילה קרן Bessemer Venture Partners, בהשתתפות TLV Partners, Vintage Investment Partners ו-Saras Capital וכן מנהלים בכירים מ-Meta, OpenAI ו-Wiz.

קונברג' פיתחה פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת מספר יכולות בתחום פיתוח התרופות: זיהוי מטרות תרופתיות וסמנים ביולוגיים (biomarkers), גילוי תרופות והנדסת נוגדנים, וכן לאופטימיזציה של ייצור חלבונים.

למרות שהוקמה ב-2024 בלבד, קונברג' כבר מעסיקה כ-40 עובדים, ולדבריה כ-12 חברות מובילות מתחומי הפארמה והביוטכנולוגיה כבר משתמשות בפלטפורמה שלה. היא הוקמה ומנוהלת על ידי דב גרץ, שסיים תואר שני בביואינפורמטיקה באוניברסיטת תל אביב, ופיתח שיטת למידת מכונה לגילוי מערכות CRISPR חדשות, שפורסמה כמאמר בשיתוף עם פרופ' ג'ניפר דאודנה, זוכרת פרס נובל עבור פיתוח שיטת הקריספר. המדען הראשי של החברה, ד"ר עידו ויינר, היה בין היתר סמנכ"ל הטכנולוגיה של חברת BiomX, וה-CTO עודד כלב היה בעבר בכיר בחברת הסייבר Perception Point, וייעץ לסוכנויות ממשל בארה״ב ביישומי AI.

לפני כשבוע וחצי סיפרנו את סיפורה של חברת אינסיטרו, שהקימה פרופ' דפנה קולר מסטנפורד, כדי להביא את תחום הבינה המלאכותית לפיתוח התרופות ולהציע פתרון מלא בתחום. אינסיטרו גייסה כ-750 מיליון דולר לפי שווי של מעל 2 מיליארד דולר. קונברג' הצעירה, מעוניינת גם היא לחלוש על חלק משמעותי מתהליך הפיתוח, ולא להסתפק בנישה אחת בתוכו, אם כי בניגוד לאינסיטרו, היא אינה מעוניינת להביא את התרופות לשוק בעצמה.

לדברי גרץ, "השיח חייב לעבור ממודל כזה או אחר למערכות AI שלמות. בניגוד ל-ChatGPT, בגילוי תרופות אי אפשר פשוט להקליד שאלה ולקבל תוצאות שימושיות. הדרך ממודל שמציג תוצאות טובות במדדי ביצועים תאורטיים, ועד מערכת AI שחוקר במעבדה יכול לעבוד איתה ביום-יום, היא דרך ארוכה ומורכבת. כדי לגשר על הפער הזה נדרשים נתונים איכותיים, ארכיטקטורה טכנולוגית שמותאמת לעולם הביולוגיה, ותהליך אימות רציף באמצעות ניסויים במעבדה".

אנדרו הדין, שותף ב-Bessemer Venture Partners, אמר כי: "הצוות של Converge הביא בזמן קצר הישגים משמעותיים של חדירה מסחרית ותוצאות מדעיות חזקות. הצוות בנה פתרונות מאומתים שכבר מספקים תוצאות ללקוחות משלמים".

בריינסוויי רושמת עליות שיא ומקבלת המלצת קנייה

חברת בריינסוויי הנסחרת בתל אביב ובנאסד"ק, שפיתחה ומשווקת קסדה לגירוי מגנטי לטיפול בדיכאון ו-OCD, הודיעה בשבוע שעבר על הרחבת הכיסוי הביטוחי מאחת מחברות הביטוח הפרטיות המובילות בחוף המזרחי של ארה"ב, כך שיכלול גם טיפול במתבגרים ובוגרים הסובלים מדיכאון, בפרוטוקול הטיפול המואץ של החברה שאושר לפני כמה חודשים.

בימים האחרונים, עלתה מניית החברה 5%, והיא השלימה עליות של 25% מתחילת השנה, 100% מתחילת השנה, וכ-900% מאז השפל שרשמה ב-2023. החברה נסחרת לפי שווי של 450 מיליון דולר.

מה עומד בבסיס העליות של בריינסווי והאם יש להן סיכוי להימשך? אנליסט בנק ההשקעות Northland Capital קארל בירנס המליץ בשבוע שעבר על "קנייה" לחברה עם מחיר יעד של 30 דולר, 30% מעל המחיר בו היא נסחרת היום. בירנס הסביר כי הוא צופה כי החברה תמשיך להרחיב את סוגי הטיפול שהיא נותנת (למשל, היא נמצאת בניסוי לטיפול בהתמכרות לאלהוכול), תקבל בהדרגה כיסויים משתלמים יותר מחברות הביטוח, ותמשיך לממש את השקעותיה האסטרטגיות בקליניקות הטיפול שמוכרות את מוצריה.

לדברי בירנס וצוותו, הפרוטוקול המקוצר המאפשר טיפול מהיר בדיכאון במשך שישה ימים ואחר כך טיפולים משמרים במשל מספר שבועות, הוא שיפור קליני משמעותי לעומת הפרוטוקול הקודם, בו התוצאה נצפתה רק אחרי כמה שבועות טיפול. הרחבה נוספת של הטיפול גם למתבגרים מגיל 15, מגדילה את השוק הפוטנציאלי, והאיתות המהיר מחברת הביטוח כי היא מוכנה לשפות את שני סוגי הטיפול הללו זמן קצר אחרי אישורם, היא סימן חיובי לקבלת כיסויים נוספים.

עוד נכתב כי בריינסווי, שכבר חתמה על ארבע השקעות אסטרטגיות בקליניקות ב-2025, צפויה להשקיע בעוד לפחות חמש כאלה החל מ-2026. במקביל, החברה הבת נוירוליף, בה ביצעה בריינסווי השקעה עם אופציה לרכישתה, קיבלה אישור לטיפול בדיכאון במבוגרים בביתם, עוד פוטנציאל צמיחה אפשרי עבור החברה.

קונצנזוס האנליסטים עבור החברה היום הוא כ-5% מעל המחיר הנוכחי כאשר רוב האנליסטים ממליצים קנייה וחלקם החזק. האנליסטים שהערכתם נמוכה יותר, חוששים כי המניה כבר נמצאת במלוא התמחור שלה עבור תוצאותיה הנוכחיות והצפויות בעתיד הקרוב.

ברבעון השלישי של 2025, רשמה בריינסווי הכנסות של 13.5 מיליון דולר, גידול של 29%, וכעת היא מעריכה כי תוכל לרשום הכנסות של 51-52 מיליון דולר ב-2025 כולה. קונצנזוס האנליסטים להכנסות ב-2026 עומד על 64 מיליון דולר.

לאחר תקופה של צמיחה, ברינסוויי עברה לרווחיות רק בשנת 2024, וברבעון השלישי של 2025 רשמה רווח של 1.6 מיליון דולר, לעומת 0.7 מיליון ברבעון המקביל ב-2024.

בית החולים הדסה נבחר כמוביל מחקרים על ידי כתב העת נייצ'ר

כתב העת נייצ'ר בחר בבית החולים הדסה כבית החולים בעל התרומה המשמעותית ביותר למחקר במדינת ישראל לשנת 2025, ובמקום ה-179 במדד זה בעולם. במקומות הבאים במדד בישראל נמצאים בית החולים שיבא, איכילוב, בייליסון ושערי צדק.

המדד מבוסס על כמות ואיכות הפרסומים ברפואיים בתחום הרפואי שנבעו מבית החולים. התחומים בהם נמצא בית החולים הדסה כמוביל הם המערכת הקרדיו-ווסקולריות, סרטן ומיקרוביולוגיה. המדד מציג סקירה של יותר מ-90,283 מאמרי מחקר מקורי מ-145 כתבי עת המתפרסמים בעולם בתחום מדעי הטבע והבריאות.

הבחירה הזו מגיעה בתקופה שהיא מאתגרת עבור הדסה, אשר לפני כחודש בלבד הודיע על משבר תזרימי וסיכון לתשלום שכר העובדים. בעקבות המשבר התקיימו פגישות עם שר הבריאות ומנכ״ל משרדו, כדי לבחון שינוי של מבנה התשלומים של המדינה לבית החולים, ולהקל על התזרים של בית החולים.