פרופ' אבי שמחון, יועצו הכלכלי הוותיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר בראיון לבלומברג כי ישראל וארה"ב סיכמו מסגרת להסכם סחר הדדי, וכי משלחת ישראלית תיסע לוושינגטון השבוע לסגירת הפרטים. "שמחון, שהוטל עליו על ידי נתניהו לפקח על שיחות סחר עם ארה"ב, שואף להוריד או אפילו לבטל היטלים שהוטלו על ידי הנשיא דונלד טראמפ על מוצרים ישראליים מיובאים", פורסם בדיווח.

● "האסטרטגיה של חמאס היא להרוג את האנשים שלהם למען יח"צ"

● "היינו בזמן הנכון עם המוצר הנכון": כך הפכה חברה קטנה מאור יהודה למניה שזינקה 1,000% בשנה באוסטרליה

שמחון ניצל את המעמד הבינלאומי כדי לקרוא לסוכנויות הדירוג להעלות את דירוג האשראי של ישראל, ודחה את האזהרות בנוגע לפגיעה במערכת המשפט בכנותו אותן "תירוצים". לדבריו, "המרווחים בין אג"ח ישראליות נקובות דולר לאג"ח ממשלת ארה"ב זינקו לשיא כל הזמנים במהלך המלחמה אבל כעת חזרו לרמות שלפני המלחמה. הסוכנויות מתעניינות רק בגאופוליטיקה ומהססות יתר על המידה".

בלומברג מזכירים כי שתי סוכנויות הדירוג הגדולות בעולם, S&P ומודי'ס, הורידו את דירוג ישראל לראשונה בהיסטוריה, לאחר פרוץ המלחמה ב-2023. ישראל מדורגת כיום A על ידי S&P, שנחשב עדיין לציון סביר, אבל מודי'ס דירדרה את הקרדיט של ישראל לשפל חסר תקדים של Baa1 (שתי רמות מתחת ל-S&P).

סנונית ראשונה לשיקום הדירוג של ישראל נרשמה בנובמבר האחרון, כאשר העלתה S&P את תחזית הדירוג של המדינה משלילית ליציבה. אולם, העלאת דירוג של ממש עדיין רחוקה. מודי'ס שומרת על תחזית שלילית, וסקירות הדירוג הבאות צפויות בעוד חודשים אחדים.

עמדת שמחון מנוגדת לעמדת סוכנויות הדירוג

שמחון דחה את האזהרות של סוכנויות הדירוג לפיהן צעדים להחלשת מערכת המשפט עלולים להשפיע על הדירוג. "תירוצים", אמר. עמדתו מנוגדת לעמדת הסוכנויות עצמן: S&P הזהירה בדוח מנובמבר כי במקרה של הסלמה, ההשלכות עלולות לכלול סנקציות בינלאומיות, פגיעה באמון המשקיעים ובריחת הון.

שמחון התייחס להצהרות נתניהו לסיים בהדרגה את הסיוע הביטחוני מארה"ב ולהגדיל עצמאית את תקציב הביטחון הישראלי. לדבריו, "ישראל תקצה 100 מיליארד דולר להרחבת צה"ל בעשור הקרוב, במסגרת תוכנית לעבור הלאה מסיוע צבאי אמריקאי". לדבריו, "אנחנו רוצים להיות תלויים כמה שפחות במדינות אחרות. עבור כמה פריטים, כולל כאלה שמעולם לא ייצרנו קודם, עלות הייצור היא שולית".

בכל הנוגע לאיום האיראני, שמחון הביע את האופטימיות הפיסקאלית המפורסמת שלו: "ישראל בהחלט יכולה לעמוד במלחמה נוספת עם איראן מנקודת מבט כלכלית, בהתחשב במכה הקטנה שספג אוצר המדינה ממלחמת 12 הימים בקיץ שעבר". בלומברג הזכירו כי האומדן לעלויות מבצע "עם כלביא" נע סביב 30 מיליארד שקל - כ-1.5% מהתוצר.