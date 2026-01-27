כמה כסף שווה טיפוס על מגדל בגובה 500 מטר? "הסכום מביך"

"טאיפיי 101" נחשב כיום לאחד המגדלים הגבוהים בעולם ובין השנים 2004 ל-2010 הוא אף הוא החזיק בתואר הנכסף הזה, וכמתבקש משמו הוא מתהדר ב-101 קומות שנוסקות לגובה של 509 מטר. על מנת להנעים על התיירים המגיעים למרומי הבניין לצפות על טאיפיי, בירת טאייוואן, סיפקה חברת טושיבה מעליות מהירות במיוחד הנעות במהירות של 1,010 מטרים לדקה (60.6 קילומטר לשעה) ומסוגלות להעלות מבקרים מקומת הכניסה עד למצפה בקומה ה־89 בפחות מ־39 שניות. עם זאת, הדרמה סביב הבניין השבוע הגיעה דווקא מכיוון אחר לגמרי, כאשר מטפס המצוקים הטוב בעולם, אלכס הונולד (40) ויתר על המעליות המשוכללות של המבנה. הונולד טיפס על הבניין ללא כבלי אבטחה עד לקצה העליון שלו, שם לא ויתר על סלפי כשברקע נפרשת טאיפיי עם כל עשרות אלפי הצופים שבאו לצפות ב"עכביש" האנושי.
ענף טיפוס המצוקים לא מקבל יחסי ציבור רבים לאורך השנים, אך בביוגרפיה של הונולד יש רגע שהכניס אותו להיכל התהילה של הספורט, לאחר שבשנת 2017 הפך לאדם הראשון שטיפס לבד במסלול מלא על ההר הידוע "אל קפיטן" שבפארק הלאומי יוסמיטי, מסלול של 883 מטר אותו עשה בזמן של 3:56 שעות - הישג שתועד מאוחר יותר בסרט התיעודי זוכה האוסקר משנת 2018, "סולו חופשי".
המטפס האמריקאי ידוע בעיקר בטיפוס בסגנון "סולו חופשי" (Free solo), ללא ציוד, עזרים, או אמצעי אבטחה, ובענף שלו הוא נחשב ל-GOAT, שזהו תואר ספורטיבי שניתן לטובים ביותר בתחומם - Greatest Of All Time. זו הסיבה למעשה שבנטפליקס, שהיא אולי חברת הסטרימינג היחידה שיודעת לזקק את האסטרטגיה שלה לשואו, כסף ומינויים, זיהו את הפוטנציאל שלו והציעו לו הצעה שאי אפשר לסרב לה - לייב סטרימינג למספר רב של מדינות בעולם בהפקה בלעדית ונוצצת.
"הייתי מטפס על הבניין גם בחינם"
נטפליקס הכינה את הקרקע והאולפן בשטח כלל שלושה אנשי צוות שדיווחו וניתחו את טכניקת הטיפוס של הונולד, ולעיתים אף פנו לאישתו והתעניינו בפעימות הלב והדופק שלה, ומה היא חשה ומרגישה כשהיא צופה בו כך מסכן את חייו, כשבביתם ממתינות להן שתי בנותיהם.
את התשובה לכך אולי ניתן למצוא אצל הונולד עצמו, שאמר לכלי התקשורת "הייתי עושה את זה גם בחינם. אם לא היה את השידור הזה והייתי מקבל אישור - הייתי מטפס עליו גם כך". כשנשאל מה מניע אותו לעשות זאת הוא ענה בפשטות, "כי אני יודע שאני יכול וזה מדהים. תחשבו מה זה לעמוד על ראש הצריח של הבניין העצום הזה - זה מטורף", הוא המשיך, "אני לא מקבל תשלום כדי לטפס על הבניין. אני מקבל תשלום עבור השואו עצמו וזה נהדר בעייני".
אלכס הונולד על קצה ''טאיפיי 101'' / צילום: ap, Chiang Ying-ying
ההתייחסות הזו הובילה כמתבקש לשאלה מה היה הסכום שנטפליקס שילמה לו במסגרת ההסכם ביניהם, אך משום שלא היה דיווח רשמי בנושא על ידי אף אחד מהם, ההערכות מדברות על כך שהסכום ששולם להונולד על הטיפוס היה נמוך באופן יחסי לסיכון, להפקה המרהיבה ולרווח הצפוי לנטפליקס מהאירוע עצמו.
ביאהו דיווחו כי הוא הודה שהתשלום עבור הטיפוס היה "סכום כסף מביך", וההערכות בשוק אומרות כי הונולד ישלשל לכיסו סכום שנע בין 400 אלף דולר 600, אלף דולר. "אני יודע שזה פחות ממה שהסוכן שלי שאף שנקבל. למעשה, אני יכול להגיד שאם שמים את זה בהקשר של ספורט שהוא מיינסטרים, זה סכום קטן ומביך. אתם יודעים, שחקני ליגת הבייסבול מקבלים חוזים של 170 מיליון דולר לדוגמה". כאשר נדחק לפינה ונשאל האם מדובר על סכום של 10 מיליון דולר, הונולד נסוג במהרה ושלל זאת לחלוטין.
על פי הניו יורק טיימס, שני אנשים שמכירים את העסקה טענו שהמטפס קיבל שכר של שש ספרות בלבד. מבחינתו של הונולד נראה שמדובר בעסקה מוצלחת לשני הצדדים והוא הספיק לציין ולהעביר את המסר שהוא מקווה שהטיפוס נתן השראה לאחרים "לרדוף אחר האתגרים שלהם ואחר המטרות שלהם".
ללא מצנח וללא אבטחה
בהפקה נאלצו לדחות את האירוע ב־24 שעות בשל גשם שמהווה בעיה מהותית לטיפוס, ועל מנת להימנע מתרחישי אסון הודיעו כי השידור החי יהיה בעיכוב של 10 שניות.
לאורך כל השידור היה נראה כי הונולד לא נתקל בקשיים יוצאי דופן מהטיפוס על קירות הזכוכית והברזל ששימשו לו כנקודות מגע לטיפוס. את הטיפוס העביר כאשר הוא משוחח לעתים עם האולפן ולעתים הוא מקשיב לפלייליסט שלו שכלל כך הוא סיפר שירים של להקת המטאל האמריקאית Tool, "זה פלייליסט אקראי שיצרתי והכנתי לפני כמה חודשים והתאמנתי עליו הרבה - המוזיקה עוזרת לי עם הקצב של הטיפוס", אמר.
בהשוואה לטיפוס מצוקים על הרים, שם החריצים שבהם תופסים את נקודת המשיכה ונתלים עליהם הם אקראיים, בטיפוס על בניין המסלול הוא נתון, רמת הקושי נמוכה יותר וניתן לדעת מראש בבניית הדרך היכן יהיו נקודות התפיסה והיכן הבליטות והזיזים של הבניין יסייעו לטיפוס. למרות שהוצע לו להשתמש במצנח למקרה חירום ולבצע "קפיצת בסיס" (Base jumping) במקרה הצורך, הונולד סירב וטען שכל המהות סביב הטיפוס היא לעשות זאת ללא הידיעה שיש לך ציוד או סיוע שמאבטח אותך.
ניתן לראות שהונלוד הוא פרפורמר ויודע ליצור דרמה וסיפור טוב, בעיקר כאשר מעת לעת הוא הצליח לספק מספר מחוות מותחות לצופים בבית וברחוב, כאשר נתפס רק עם רגליו בבליטות המדורגות שעל הבניין, כאשר הוא פורש את ידיו לצדדים ונמתח לאחור כאילו הוא צונח בדרכו למטה.
הצופים שהגיעו לראות את אלכס הונולד מטפס על הבניין / צילום: ap, Chiang Ying-ying
בסיומו של הטיפוס, לאחר 91:43 דק', השתלשל הולונד בסנפלינג למרפסת התצפית של "טאיפיי 101", שם פגש את אישתו שהרעיפה עליו שבחים בשידור חי, הם עוד הספיקו לעשות סלפי אחד אחרון של שניהם עם הנוף הפנורמי של העיר. מכאן הם פנו הישר לכיוונן של המעליות ועשו בהן שימוש נמהר ובטוח אל עשרות אלפי הצופים שהמתינו להם ברחובות המקיפים את הבניין.
