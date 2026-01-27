כמה כסף שווה טיפוס על מגדל בגובה 500 מטר? "הסכום מביך"

"טאיפיי 101" נחשב כיום לאחד המגדלים הגבוהים בעולם ובין השנים 2004 ל-2010 הוא אף הוא החזיק בתואר הנכסף הזה, וכמתבקש משמו הוא מתהדר ב-101 קומות שנוסקות לגובה של 509 מטר. על מנת להנעים על התיירים המגיעים למרומי הבניין לצפות על טאיפיי, בירת טאייוואן, סיפקה חברת טושיבה מעליות מהירות במיוחד הנעות במהירות של 1,010 מטרים לדקה (60.6 קילומטר לשעה) ומסוגלות להעלות מבקרים מקומת הכניסה עד למצפה בקומה ה־89 בפחות מ־39 שניות. עם זאת, הדרמה סביב הבניין השבוע הגיעה דווקא מכיוון אחר לגמרי, כאשר מטפס המצוקים הטוב בעולם, אלכס הונולד (40) ויתר על המעליות המשוכללות של המבנה. הונולד טיפס על הבניין ללא כבלי אבטחה עד לקצה העליון שלו, שם לא ויתר על סלפי כשברקע נפרשת טאיפיי עם כל עשרות אלפי הצופים שבאו לצפות ב"עכביש" האנושי.

● מאחורי הקלעים של תחרות הריאליטי של מיסטר ביסט, עם הפרס בשווי 5 מיליון דולר

● באיזו שעה כדאי להתעורר? כנראה שלא ב-5 בבוקר

ענף טיפוס המצוקים לא מקבל יחסי ציבור רבים לאורך השנים, אך בביוגרפיה של הונולד יש רגע שהכניס אותו להיכל התהילה של הספורט, לאחר שבשנת 2017 הפך לאדם הראשון שטיפס לבד במסלול מלא על ההר הידוע "אל קפיטן" שבפארק הלאומי יוסמיטי, מסלול של 883 מטר אותו עשה בזמן של 3:56 שעות - הישג שתועד מאוחר יותר בסרט התיעודי זוכה האוסקר משנת 2018, "סולו חופשי".



המטפס האמריקאי ידוע בעיקר בטיפוס בסגנון "סולו חופשי" (Free solo), ללא ציוד, עזרים, או אמצעי אבטחה, ובענף שלו הוא נחשב ל-GOAT, שזהו תואר ספורטיבי שניתן לטובים ביותר בתחומם - Greatest Of All Time. זו הסיבה למעשה שבנטפליקס, שהיא אולי חברת הסטרימינג היחידה שיודעת לזקק את האסטרטגיה שלה לשואו, כסף ומינויים, זיהו את הפוטנציאל שלו והציעו לו הצעה שאי אפשר לסרב לה - לייב סטרימינג למספר רב של מדינות בעולם בהפקה בלעדית ונוצצת.

"הייתי מטפס על הבניין גם בחינם"

נטפליקס הכינה את הקרקע והאולפן בשטח כלל שלושה אנשי צוות שדיווחו וניתחו את טכניקת הטיפוס של הונולד, ולעיתים אף פנו לאישתו והתעניינו בפעימות הלב והדופק שלה, ומה היא חשה ומרגישה כשהיא צופה בו כך מסכן את חייו, כשבביתם ממתינות להן שתי בנותיהם.

את התשובה לכך אולי ניתן למצוא אצל הונולד עצמו, שאמר לכלי התקשורת "הייתי עושה את זה גם בחינם. אם לא היה את השידור הזה והייתי מקבל אישור - הייתי מטפס עליו גם כך". כשנשאל מה מניע אותו לעשות זאת הוא ענה בפשטות, "כי אני יודע שאני יכול וזה מדהים. תחשבו מה זה לעמוד על ראש הצריח של הבניין העצום הזה - זה מטורף", הוא המשיך, "אני לא מקבל תשלום כדי לטפס על הבניין. אני מקבל תשלום עבור השואו עצמו וזה נהדר בעייני".

אלכס הונולד על קצה ''טאיפיי 101'' / צילום: ap, Chiang Ying-ying