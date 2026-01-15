האימפריה של היוטיובר המצליח בעולם

אמ;לק מיסטר ביסט, היוטיובר הפופולרי בעולם עם 450 מיליון מנויים, הפך את ההצלחה הדיגיטלית לאימפריה. אחרי ששבר שיאי צפייה באמזון פריים, הוא חוזר עם עונה שנייה של "משחקי ביסט": 200 מתמודדים, פרס של 5 מיליון דולר ואתגרים קיצוניים. במקביל הוא ממשיך בפילנתרופיה שמעוררת מחלוקת, השיק מותג חטיפים ופתח פארק שעשועים בסעודיה. הוא גם שכר בכירה לשעבר ב־NBC כדי להתרחב לקהלים נוספים ובנוסף עובד על אפליקציית פיננסים ומפעילת סלולר.

בגרינוויל שבצפון קרוליינה תשעה אנשים מוכנסים לארונות קבורה עם ציוד שכולל כריות, מדי פחמן דו־חמצני וחטיפים. אחר־כך מורידים אותם לבור באדמה ומכסים בעפר.

זו אינה סצנת עינויים. מדובר באתגר שמצטלם לעונה השנייה של "משחקי ביסט" (Beast Games) באמזון פריים וידאו, תוכנית שהיא מעמודי התווך של אימפריית הבידור העצומה שמוביל ג'ימי דונלדסון, היוטיובר המוכר יותר בשם מיסטר ביסט. על כף המאזניים עומד פרס כספי של 5 מיליון דולר.

"תמיד רציתי לעשות את שעשועון הטלוויזיה הגדול בהיסטוריה", אומר דונלדסון (27) בפגישתנו באוגוסט, כשהוא שרוע על ספה באולפן ההפקות שלו בגרינוויל.

מיסטר ביסט באמזון פריים / צילום: צילום מסך

היוטיובר כבר נקבר בעודו בחיים כמה פעמים, כך שמבחינתו זה עוד יום עבודה שגרתי. מאז השיק את ערוץ היוטיוב שלו ב־2012, דונלדסון שחזר במציאות את "משחק הדיונון", העביר שבעה ימים בכליאה בבידוד, כבל בני זוג לשעבר זה לזה והציב בפניהם את האתגר לגור באותו בית למשך 30 יום, וערך מרוץ בין צ'יטה אמיתית למכונית מרוץ פורמולה E. הסרטונים שלו כוללים הגרלות ענק, פיצוצים דרמטיים ופנים מפורסמות כמו כריסטיאנו רונאלדו וג'סטין טימברלייק.

MrBeast ג'ימי דונלדסון (27)

אישי: מאורס לסטרימרית והגיימרית תיאה בויסן, גר בקרוליינה הצפונית, ארה"ב

מקצועי: יוצר תוכן דיגיטלי. לערוץ היוטיוב של MrBeast 064 יש מיליון מנויים ויותר מ־103 מיליארד צפיות; בעלי חברת תעשיות ביסט

הון אישי מוערך: מיליארד דולר

עוד משהו: עושה סרטוני יוטיוב מאז גיל 11

הוא מכונה לעתים קרובות האיש שגילה את הסוד לוויראליות ברשת: יש לו יותר מ־450 מיליון מנויים, והוא מנהל את ערוץ היוטיוב הפופולרי בעולם.

ב־2024 דונלדסון עשה את הצעד הראשון שלו בעולם הבידור המסורתי, עם "משחקי ביסט". בתוכנית הריאליטי השתתפו 1,000 איש שהתחרו במשך עשרה פרקים על פרס של 10 מיליון דולר. בין היתר המתמודדים נאלצו להימלט מלוחמי אריות הים, יחידת הקומנדו של הצי האמריקאי, שניסו לצוד אותם באי פרטי, ועברו ניסוי בכליאה.

בשעה שדור ה־Z ודור האלפא מגדירים יותר ויותר את טעמי הצרכנים, תעלולים עתירי סיכון מסמנים נתיב חדש לעולם הבידור.

"המחויבות שלו למקצוע אינה שונה מזו של ספורטאי אולימפי שקם ב־4:00 בבוקר כדי לצאת לחתור בנהר", אומר ג'ף האוזנבולד, מנכ"ל תעשיות ביסט (Beast Industries), שהצטרף לחברה ב־2024. "המשמעת המנטלית והפיזית והמיקוד המטורף הם הדברים שהופכים אותך לטוב ביותר בעולם".

200 מתמודדים ולא 1,000

העונה הראשונה של "משחקי ביסט" הייתה התוכנית הלא מתוסרטת הנצפית ביותר של אמזון פריים וידאו בכל הזמנים, לפי אמזון. היא הגיעה ל־50 מיליון צופים בתוך 25 ימים מרגע שעלתה לאוויר בדצמבר 2024. היא הייתה להיט כה גדול עד שמושל צפון קרוליינה, ג'וש שטיין, הודיע ​​בשנה שעברה על מענק של 15 מיליון דולר מטעם המדינה לתוכנית, שישמש אותה לצילום העונה השנייה שם (הראשונה צולמה ברובה בטורונטו). ההפקה של העונה השלישית אמורה להתחיל בסוף האביב או בתחילת הקיץ, אמר אדם המכיר את התוכנית.

התוכנית עדיין נאבקת בתביעה שהגישו קומץ מתמודדים מהעונה הראשונה, שטענו לתנאים לא נעימים במהלך צילומים בלאס וגאס, אלה הוצגו בקטע ששודר רק ביוטיוב. התובעים אומרים כי ההפקה הפרה את חוקי העבודה וסיפקה מזון ושתייה לא הולמים, בין היתר, ודורשים פיצוי כספי.

חלק מהטענות מבוססות על העיקרון שלפיו יש לסווג את התובעים כעובדי התוכנית, ולא כקבלנים עצמאיים, שחלות עליהם הגנות משפטיות שונות. עורך דין מטעם מיסטר ביסט מסר: "תעשיות ביסט אינה מגיבה על התדיינות משפטית פעילה, אך אנו יכולים לאשר בביטחון שהמתמודדים ב'משחקי ביסט' הם אכן מתמודדים, ומוכרים ככאלה על פי חוקי התחרויות של המדינות והחוק הפדרלי, ולכן נילחם בנחישות כדי לשמר את התחרויות". רוברט פאפונדי, המייצג את המתמודדים, הדגיש כי "ההתדיינות בהחלט נמשכת".

מיסטר ביסט ומשתתפי העונה השנייה. 100 בעלי נטייה אתלטית ו-100 מסתמכים על אינטליגנציה / צילום: צילום מסך

העונה הראשונה הייתה עקומת למידה עבור צוות מיסטר ביסט גם במובנים אחרים. חלק מהצופים אמרו כי התקשו להתחבר לשחקנים יחידים ולעלילות שלהם, משום שהיו 1,000 מתמודדים. הצופים העבירו ביקורת גם על מספר המשחקים שהיו תלויים במזל.

בעונה השנייה, אמר דונלדסון, הצוות לקח את המשוב הזה ברצינות והפחית חלק מהמשחקים המבוססים על מזל, כמו הדחות שנובעות מהצבעות, והתמקד באתגרים שדורשים מיומנויות כמו שינון וטיפוס על חבלים, שבהם הניצחונות מורגשים יותר ככאלה שהורווחו ביושר.

"בדיוק כמו סרטוני היוטיוב שלנו מלפני שנתיים, שאם תשוו אותם לאלה של היום תגידו 'זה נורא', אפילו שהם היו חדשניים ונהדרים וברמה עולמית אז", אומר דונלדסון.

הם גם צמצמו את מספר השחקנים, והתחילו את העונה השנייה עם 200 מתמודדים, שדוללו במהירות ל־100 ואחר־כך ל־25.

"זה דרש ממני את כל כוחות הנפש שלי, כי האינטואיציה הטבעית שלי היא ללכת בגדול יותר, נגיד 10,000 איש בעונה 2!", אומר דונלדסון.

הנושא של העונה הוא "חזק נגד חכם", ויש בה 100 מתמודדים בעלי נטייה אתלטית מול 100 מתמודדים שמסתמכים על אינטליגנציה.

שיעור מהמאסטר

העונה השנייה כוללת גם פרק קרוסאובר עם "הישרדות", תוכנית הריאליטי הוותיקה שהעניקה השראה ל"משחקי ביסט". הצוות לקח את השחקנים לאחד מאיי פיג'י שבו צולמה התוכנית, והמנחה האגדי שלה ג'ף פרובסט מוביל את הפרק לצד דונלדסון. הצוות של "הישרדות" בנה בעצמו את הסטים שבהם משתמשים השחקנים באי הזה, ו"משחקי ביסט" אפילו עבדה עם כמה מאנשי הצילום שלה (הקרוסאוברים לא מסתיימים שם: דונלדסון אמור להשתתף בהנחיית אתגר במהלך עונה 50 של "הישרדות").

ג'ף פרובסט, מנחה הישרדות. אמר על דונלדסון: ''משעשע להפליא, אבל מביא גם את האישי'' / צילום: Reuters, Sipa USA

צפייה בפרובסט ודונלדסון זה לצד זה היא כמו צפייה במאסטר המלמד את חניכו בזמן אמת. בפרק הקרוסאובר פרובסט מזכיר בעדינות לדונלדסון, הידוע בצעקותיו בסרטונים עד שקולו מצטרד, שהאחראים לא תמיד צריכים לצרוח. דונלדסון רשם לעצמו הערות על הטכניקות שלו לקבלת תשובות עמוקות מהמתמודדים ועל האופן שבו הוא אפשר לאי־נוחות או מתח בין המתמודדים להתפתח באופן טבעי לדרמה מול המצלמה.

"זה לא שהיו לי שיעורי משחק או מאמן", אומר דונלדסון. "אני עושה סרטוני יוטיוב מאז שהייתי בן 11, ולא ממש יוצא לי להיות בסביבתם של מנחי תוכניות ריאליטי אחרות. אז זו הייתה חוויה ממש טובה בשבילי".

הופעתו של פרובסט ב"משחקי ביסט" צולמה במהלך יום אחד, שאותו הוא הצליח לפנות תוך כדי עבודה על העונה ה־50 של "הישרדות". שתי התוכניות, הוא אמר, חושפות כיצד אנשים מתנהגים תחת לחץ לא שגרתי.

"מה שבאמת מתוחכם הוא שג'ימי משתמש במחזה המרהיב הזה כמעין מסווה", אמר פרובסט. "זה גדול, רועש, צבעוני ומשעשע להפליא, אבל מתחת לזה יש משהו הרבה יותר אישי".

כדי לספק למתמודדים מקום לגור בו בזמן הצילומים דונלדסון וצוותו בנו את "עיר הביסט". זה היה אקוסיסטם שלם שבו המתמודדים ישנו, אכלו, שיחקו, קראו והעבירו את זמנם, שנבנה בשדה ריק ליד הכביש המהיר של גרינוויל. היו שם מגרש כדורסל, בריכות שכשוך, ספרייה, טרריום, שולחנות שחמט, חדר כושר, אופניים וחדר חטיפים מלא כולו במוצרים של Feastables, חברת החטיפים של דונלדסון.

היה אפילו דוכן של סטארבקס, שמאיישים בריסטות אמיתיים של הרשת. הם עבדו באותן שעות בלילה כמו המתמודדים, שיכלו להזמין כמה קפה קר או כריכים שרצו (מתפריט מוגבל) בכל עת. במרכז העניינים, מתחת לקופסה אקרילית שקופה על גבי מגדל זוהר, המתין פרס כספי של 5 מיליון דולר - ערמות על גבי ערמות של שטרות דולר אמיתיים.

"לא ידעתי מהו דירוג אשראי"

דונלדסון והאוזנבולד ממשיכים לבנות את זרוע הבידור המסורתית יותר של תעשיות ביסט. החברה הודיעה בספטמבר כי קורי הנסון תהפוך לנשיאה הראשונה של Beast Industry Studios, ותהיה אחראית על תוכן בפורמט ארוך ועל תוכן ביוטיוב. הנסון עבדה יותר מעשור בתחום הטלוויזיה הלא מתוסרטת ברשתות רבות, ולאחרונה כמנהלת התוכן הלא מתוסרט ב־NBC. לפני שפנו אליה בנוגע לתפקיד, היא מספרת, היא צפתה בכמה סרטוני מיסטר ביסט ואף קיבלה כמה הצעות שיתוף־פעולה מהאולפן שלו, בזמן שהייתה ב־NBC.

"הייתי שמחה לעזור לו להיות כוללני יותר", אמרה הנסון, והשתמשה במונח four-quadrant, המתאר בתעשייה תוכן הפונה למגוון הרחב ביותר של קהלים. "הייתי שמחה שלא רק הילדים שלי ושל החברים שלי יצפו בסרטונים. אני רוצה שהאימהות שלהם ישבו איתם ויגידו: אז מה מיסטר ביסט עשה השבוע?".

מיזמים נוספים של ביסט שנמצאים בפיתוח כוללים תוכנית טלפון סלולרי בשם Beast Mobile וגם אפליקציית תכנון פיננסי בשם Beast Financial, שנשמעת קצת כמו חברת רובין הוד.

"כשהייתי צעיר יותר, לא היה אף אחד שילמד אותי אוריינות פיננסית ואיך להשקיע, או אפילו מהו דירוג אשראי", אומר דונלדסון. "המטרה העליונה שלי היא פשוט להיות השפעה טובה על אנשים צעירים ולבנות את זה בצורה שתכלול תוכן חינוכי ותשפר את ההבנה הפיננסית שלהם".

דונלדסון גם מלהטט בין כל מיני מאמצים פילנתרופיים. חלקם זכו לביקורת, וחלקם הפכו לחומר גלם לסרטוני היוטיוב שלו. מבקרים אומרים שהוא מנצל טרגדיה למטרות צפייה ורווח. אך דונלדסון סבור שהסרטונים האלה הם פרגמטיים. הוא וצוותו טוענים כי עשיית כסף וקידום מטרות צדקה אינם בהכרח מנוגדים זה לזה. הוא הוביל מאמצים לנטיעת עצים, לניקיון של אוקיינוסים, נהרות וחופים ולמימון ניתוחי קטרקט וגפיים תותבות של זרים, ותרם מיליונים לארגוני צדקה כמו Make-A-Wish ובנקי מזון. בנובמבר הוא הודיע ​​על שותפות עם קרן רוקפלר שמטרתה לעודד צעירים לעסוק בפילנתרופיה וללמוד עליה עוד.

ב־2022 השיק דונלדסון את Feastables, קו החטיפים המוכר בעיקר בזכות השוקולדים שלו. דונלדסון מקבל את רוב הקקאו שלו מ־Tony’s Open Chain, שרשרת האספקה ​​​​שמאחורי מותג השוקולד Tony’s Chocolonely. הרשת פועלת לשלם לחקלאים שכר מחיה ולקבוע תנאי עבודה הוגנים במדינות מערב אפריקה, שמהן מגיע רוב הקקאו. מטרתו של דונלדסון היא להשיג בסופו של דבר 100% מהקקאו שלו מחוות המבוססות על עבודה הוגנת ולבטל את העסקת הילדים בתעשייה.

"מבטיח שלא נתעצל"

היה גם פופ־אפ של פארק שעשועים למשך 45 יום בריאד בערב הסעודית, בשם Beast Land. הפארק, שנסגר בסוף דצמבר, מכיל משחקים ומתקנים הקשורים לסרטוני מיסטר ביסט, כמו מגדל דלת־מלכודת וקטפולטות.

"70% מהקהל שלנו לא בצפון אמריקה", אומר דונלדסון. אך למעריצים שכן נמצאים שם אין סיבה לדאגה: הוא רוצה להביא גם לשם את פארק השעשועים שלו.

ערב הסעודית פעלה להרחבת השפעתה התרבותית בשנים האחרונות והשיקה פסטיבלי קולנוע, פסטיבלי קומדיה ואת גביע העולם בספורט אלקטרוני. היא גם הבטיחה את מקומה כמדינה המארחת של מונדיאל 2034. הממלכה נתונה לביקורת על התנהלותה במה שקשור לזכויות אדם תחת שלטונו של יורש העצר. חלק מן המבקרים טענו כי המדינה משתמשת באירועי תרבות גדולים כדי לנסות לשפר את תדמיתה.

כשנשאל על הביקורת הזאת סירב דונלדסון להגיב. "זו הייתה הזדמנות ייחודית להצטרף לתנועה משמעותית של מותגים וכישרונות מובילים, המאמינים שחילופי רעיונות ותרבויות הם טובים יותר לעולם", אמר דובר תעשיות ביסט.

בנובמבר האחרון דונלדסון כתב ב־X - באופן ספונטני - והתנצל בפני הצופים שסרטוני היוטיוב האחרונים שלו לא עמדו ברף שהציב לעצמו. "הבחור שלכם הולך להיכנס למצב אולטרה־גריינד ולייצר את התוכן של החיים שלי בשנת 2026", כתב.

כמה מהסרטונים שהוא פרסם באותה התקופה פשוט לא נראו לו פורצי דרך, הוא אמר. האימפריה שלו ממשיכה להתרחב והוא רצה, לדבריו, להכריז בפומבי על מחויבותו לפרוץ גבולות בפלטפורמה שבה הכול התחיל.

"אני רק רוצה להבטיח שאני והצוות לא נתחיל להתעצל", הוא אמר.