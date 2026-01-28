מה חלקם של הסייענים בפשיעה בחברה הערבית?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: חלק גדול מהיקף האלימות בחברה הערבית מוסבר על ידי נוכחות של סייענים פלסטיניים

מה נכון:

מבחינה של 496 עתירות לבג"ץ, עולה שב־28% מהן לסייעינים יש רקע פלילי

מה לא נכון:

● מחקר אחר הראה ששיעור הפשיעה בקרב סייענים עומד על 1.5%, פחות מבחברה היהודית

● אין מדידה שיטתית שהראתה שלסייענים יש אחריות משמעותית לפשיעה בחברה הערבית

הציון: לא מדויק

איך קרה שהפשיעה בחברה הערבית הגיעה לממדים כאלה? ח"כ עופר כסיף הצביע על גורם לא כל כך מדובר: "חלק גדול מהפשיעה המאורגנת זה סייענים לשעבר שקיבלו מקלט בישראל, לרבות נשק... זה קשור מאוד לסייענים מהאינתיפאדה השנייה שקיבלו מקלט בישראל", כסיף הסביר. הוא נשען בדבריו על הטענה ש"הפשיעה בכלל ושיעורי הרצח בחברה הערבית עד לפני 25 שנה היו נמוכים מאשר בחברה הסובבת מאז אוקטובר 2000".

● האלימות בערים הערביות שוברת שיאים, והתושבים עוזבים

● גנץ נגד עבאס: רע"ם הכשילה את המלגות ללוחמים?

הנתון שממנו כסיף יוצא הוא נכון. כפי שהראנו בעבר, בין 1980 ל-1999 נרשמו בממוצע כ־18 נרצחים בשנה בחברה הערבית. רק מאז שנת 2000 הממוצע זינק ל־83 - פי 4.6. גם ביחס לגודל האוכלוסייה חלה עלייה חדה, כשמקביל בחברה היהודית שיעורי הרצח דווקא ירדו.

אבל האם הסייענים הם חלק גדול מהתופעה? זה כבר פחות ברור. במאמר של פרופ' אמריטוס מנחם הופנונג מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, אכן מוזכר שקיימת טענה לפיה סייענים וילדיהם מעורבים בפשיעה בשיעורים גבוהים. אחד הנתונים שלכאורה מחזקים את הטענה הזו היא שמתוך 496 עתירות שנבחנו במחקר, ב-28% צוין רקע פלילי.

אבל כבר במחקר עצמו מודגש שקשה לאמת את הטענה - ובשיחה שערכנו עימו הוא חזר על כך: "הייתה מעורבות של סייענים בפשיעה המאורגנת", הוא אמר למשרוקית, "וחלק מהסייענים שהגיעו בשנות ה-90, הטילו פחד בחברה הערבית, משום שהם החזיקו נשק וחלקם השתלב בכנופיות פשע". "ועדיין", הופנונג ממשיך, "מדובר בדוגמאות - לא במדידה שיטתית. אין נתונים סטטיסטיים".

ליאור אקרמן - היום במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ולשעבר בכיר בשב"כ שעמד בראש האגף האחראי על שיקום סייעני מערכת הביטחון - דוחה את הטענה של כסיף. לדבריו, כל סייען חתם על התחייבות להימנע מפלילים, ופעילותו כסייען לא עמדה לזכותו במקרה של עבירה. מחקר עומק שערך בשנים 2005-2011 הראה שמעורבות סייענים בפשיעה עמדה על עד 1.5% - שיעור נמוך אף מזה של יהודים.

אז אם סייענים הם לא הגורם המשמעותי לעלייה בפשיעה, מה כן? מומחים שאיתם שוחחנו בעבר מנו סיבות כמו עליית ארגוני הפשיעה בחברה הערבית על רקע היחלשותם של ארגוני הפשע בחברה היהודית - וקיצוץ בתקציבי המאבק בפשיעה בחברה הערבית.

מטעם ח"כ עופר כסיף נמסר: "מי שמכיר את השטח ומדבר עם האנשים יודע שמקומם של הסייענים בפשיעה המאורגנת, בעיקר ב-25-20 שנה האחרונות, אכן משמעותי. בכל מקרה, לא טענתי שהסייענים הם הסיבה העיקרית" (התגובה המלאה תובא באתר). 

השורה התחתונה: דברי כסיף לא מדויקים. הנתונים לא מוכיחים שהסייענים הפלסטינים הם סיבה משמעותית לעליית הפשיעה בחברה הערבית בישראל - ויש ראיות ששיעורי הפשיעה בקרבם לא גבוהים.

תחקיר: עדין קליין