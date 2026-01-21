גנץ נגד עבאס: רע"ם הכשילה את המלגות ללוחמים?

להגדרות הציונים לחצו כאן
תקציר הבדיקה:
הטענה: ממשלת בנט־לפיד לא הצליחה להעביר מלגות לימודים ללוחמים בגלל רע"ם
מה לא נכון:
● החוק שמעניק מימון לימודים ללוחמים כן עבר בתקופת ממשלת בנט־לפיד
● היות שהקואליציה דאז מנתה רק 60 ח"כים, היא ממילא נאלצה לפנות לאופוזיציה
● מפלגת רע"ם לא הביעה התנגדות לחוק
הציון: לא נכון
מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ יצאה בקמפיין נגד ממשלה שתתבסס על מפלגת רע"ם. מה הבעיה ברע"ם, איתה כחול לבן ישבה בקואליציה בזמן הממשלה הקודמת? "בממשלת השינוי, אפילו מלגות לימודים ללוחמים שלנו (לפיד) לא הצליח להעביר בגלל רע"ם", פורסם בחשבון הרשמי של כחול לבן ברשתות החברתיות. האם זה נכון?
נתחיל מהסוף: בזמן מה שמכונה "ממשלת השינוי", כלומר ממשלת בנט־לפיד (יוני 2021 עד דצמבר 2022), דווקא כן אושרו מלגות ללימודים ללוחמים. כלומר, כבר מהפרט הזה אפשר להבין שטענת כחול לבן שגויה. מדובר בחוק "מדים ללימודים" - או בשמו הרשמי: בתיקון 24 לחוק קליטת חיילים משוחררים - שמזכה חיילים קרביים משוחררים במימון מטעם המדינה בסכום של 75% משכר לימוד שנתי. התיקון עבר בכנסת בקריאה שלישית ב־24 במאי 2022.
אז המלגות כן עברו, אבל האם רע"ם ניסתה לטרפד את זה? ננסה לרענן את הזיכרון. ממשלת בנט־לפיד זכתה מראש לתמיכה של 61 ח"כים. בתחילת אפריל 2022, יו"ר הקואליציה דאז עידית סילמן הודיעה על פרישתה מהקואליציה - מה שהעמיד את הקואליציה על 60 ח"כים בלבד (ולמספר ימים אף על 59 ח"כים, בזמן פרישתה קצרת הימים של ח"כ גידא רינאוי־זועבי). מאותה נקודה לממשלה לא היה רוב בכנסת.
המשמעות: באותו שלב, כל חקיקה שהממשלה רצתה להעביר, נדרשה לקבל גם תמיכה מצד האופוזיציה - ללא תלות בשאלת התמיכה של רע"ם. כלומר, גם תמיכה של רע"ם לא הייתה מספיקה לאישור החוק.
לכן, נדרשו בקואליציה לפנות לשיתוף־פעולה עם האופוזיציה, אולם במפלגת הליכוד מחו על כך שההצעה מעמידה מימון חלקי של שכר הלימוד, ולא מימון מלא. לבסוף הושגה פשרה בין הצדדים: העלאת רף המימון מ־66% משכר הלימוד כפי שהוצע בהתחלה ל־75% ממנו, והחוק אושר בקריאה שלישית ברוב של 55 תומכים מול 6 מתנגדים.
ואיך התנהלה רע"ם לאורך כל הדרך? הדיווחים בתקשורת מהימים שלפני ההצבעה לא היו תמימי דעים: לפי חלקם, מנסור עבאס התחייב לתמוך בהצבעה, אך אין ודאות לגבי יתר חברי סיעתו; אחרים סיפרו כי ברע"ם הסכימו לתמוך בהצעת החוק, אך הציבו כתנאי את תמיכתה של רינאוי־זועבי. לפני מספר ימים, בתוכנית "פגוש את העיתונות", יו"ר רע"ם מנסור עבאס נתן את גרסתו: "בקשר ל'ממדים ללימודים' - אנחנו לא התנגדנו, היו לנו דרישות אחרות וסיכמנו את זה, אבל הם בסופו של דבר העדיפו לפנות לליכוד".
כך או כך, עולה מהדיווחים שרע"ם לא הביעה התנגדות לחוק, ובוודאי לא הטילה וטו. בסופו של דבר, רע"ם לא נכחו בהצבעה בכנסת. לפי דיווחים בתקשורת, זאת משום שברע"ם הבינו שלהצבעה יש רוב והיא תעבור גם בלעדיהם, ולכן הם החליטו לא להגיע להצבעה.
ממפלגת כחול לבן נמסר: "להלן עדכון ממחלקת העובדות:
1. חוק ממדים ללימודים ביוזמת שר הביטחון דאז בני גנץ (מאי 22) ביקש להביא לאישור מליאת הכנסת מימון על סך 66% בכפוף לעמדת גורמי המקצוע.
2. מאזן הכוחות בכנסת עמד אז על 61:59.
3. היה ברור שלולא תמיכת המפלגות הערביות - החוק צפוי ליפול! (גם הימנעותן לא עזרה).
4. לאחר שלא נמצא הרוב הדרוש הופעל לחץ על הליכוד שהסכימו בסוף לקבל פשרה על מימון בסך 75%.
5. החוק עבר ברוב של 55:6 - בתמיכת המפלגות הציוניות ובהתנגדות חד"ש תע"ל, בהמנעות רעמ.
6. לסיכום - כמו בחוקים אחרים ביטחוניים כמו חוק חומרי נפץ ותקנות יו"ש, כל חקיקה ביטחונית היתה בעייתית להעברה בלשון המעטה בממשלת השינוי בגלל ההישענות על רע"מ וחלקים במרצ. זו ההוכחה שממשלה צרה לא תוכל להחזיק מול האתגרים הביטחוניים הגדולים שלפתחנו אחרי ה־7 באוקטובר".
השורה התחתונה: דברי כחול לבן לא נכונים. מימון הלימודים ללוחמים אושר בתקופת ממשלת בנט־לפיד. בהצבעה נדרשה תמיכת האופוזיציה דאז משום שהקואליציה מנתה אז 60 ח"כים בלבד.
תחקיר: אורי רוזן
לבדיקה המלאה לחצו כאן
הגורם הנבדק: מפלגת כחול לבן
מקום פרסום: רשת איקס
ציטוט: "בממשלת השינוי, אפילו מלגות לימודים ללוחמים שלנו (לפיד) לא הצליח להעביר בגלל רע"ם"
תאריך: 14.01.26
ציון: לא נכון
קמפיין "בלי בן גביר ובלי רע"מ" של מפלגת כחול לבן, שראה אור השבוע, עורר שלל תגובות במערכת הפוליטית ובאופוזיציה בפרט. מטבע הדברים הופנו עיניים רבות אל אירועי ממשלת השינוי, בה כיהן גנץ כשר ביטחון. בריאיון לאפי טריגר בגל"צ טען יו"ר האופוזיציה לפיד, שהיה מאדריכלי ממשלת השינוי ועמד בראשה יחד עם בנט, כי "הדברים לא עומדים במבחן המציאות. אנחנו יצאנו למבצע בעזה כשרע"מ בקואליציה וגנץ שר ביטחון, אז בשביל מה זה טוב?". מפלגת כחול לבן הגיבה לדברים אלו בציוץ מטעמה, לפיו "לפיד משקר - בממשלת השינוי אפילו מלגות לימודים ללוחמים שלנו הוא לא הצליח להעביר בגלל רע"ם". אז מי משקר?
נתחיל מהסוף. ממשלת בנט-לפיד, המכונה "ממשלת השינוי," הצליחה להעביר את תיקון מס' 24 לחוק קליטת חיילים משוחררים, המסבסד מלגת "ממדים ללימודים" לחיילים קרביים משוחררים. הצעת חוק זו עלתה לקריאה שנייה ושלישית ב-24 במאי 2022, כחודש שלפני שבנט ולפיד הכריזו על פיזור הכנסת והליכה לבחירות. בנקודת הזמן הזו מנתה הקואליציה 60 חברים וסבלה מאי-יציבות; עידית סילמן, שהייתה חלק ממפלגתו של בנט וכיהנה כיו"ר הקואליציה, הודיעה על פרישתה כחודשיים לפני כן, על רקע החלטתו של שר הבריאות דאז ניצן הורוביץ ממרצ לאכוף את פסיקת בג"צ שמאפשרת הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח. בנוסף, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי ממרצ הכריזה ימים ספורים לפני כן על פרישתה מהקואליציה. אולם היא חזרה בה כמה ימים לאחר מכן, אולם הודיעה שלא תתמוך בהצעת החוק. בתקשורת התקבלו דיווחים סותרים לגבי תמיכתה של רע"ם בחוק: בעוד שבחלק מגופי התקשורת פורסם כי מנסור עבאס התחייב לתמוך בהצבעה אך אין ודאות לגבי יתר חברי סיעתו, בגופים אחרים פרסמו שברע"ם הסכימו לתמוך בהצעת החוק, אך הציבו את תמיכתה של רינאוי-זועבי כתנאי לכך.
לאור כל זאת, לקואליציה לא היה רוב ברור בכנסת וגורל הצעת החוק היה תלוי על בלימה. בליכוד הודיעו ששבוע שלפני ההצבעה על התנגדות גורפת לכל חוק ממשלתי, ואף מחו על כך שהצעת החוק של הקואליציה מעמידה על הפרק מימון חלקי של שכר הלימוד של הלוחמים המשוחררים, ולא מימון מלא, והגישו הצעת חוק חלופית מטעמם.
לכן, נאלצו בקואליציה להגיע לפרשה עם הליכוד על מנת להצליח להעביר את החוק: העלאת רף המימון מ-66% משכר הלימוד כפי שהוצע בהתחלה ל-75% ממנו. לאחר שהכריז גנץ, שר הביטחון דאז, על פשרה זו, החליטו בליכוד לא להתנגד. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ושלישית, ברוב של 55 תומכים אל מול 6 מתנגדים, כולם מהרשימה המשותפת. מדוע רק 55 תומכים? לפי דיווחים בתקשורת, אחרי שברע"ם הבינו שלהצבעה יש רוב והיא תעבור גם בלעדיהם, הם החליטו לא להגיע להצבעה. כך עשו גם סילמן ורינאוי-זועבי שנעדרו מהמליאה.
ממפלגת כחול לבן נמסר בתגובה:
"להלן עדכון ממחלקת העובדות:
1. חוק ממדים ללימודים ביוזמת שר הביטחון דאז בני גנץ (מאי 22) ביקש להביא לאישור מליאת הכנסת מימון על סך 66% בכפוף לעמדת גורמי המקצוע.
2. מאזן הכוחות בכנסת עמד אז על 61:59.
3. היה ברור שלולא תמיכת המפלגות הערביות - החוק צפוי ליפול! (גם הימנעותן לא עזרה).
4. לאחר שלא נמצא הרוב הדרוש הופעל לחץ על הליכוד שהסכימו בסוף לקבל פשרה על מימון בסך 75%.
5. החוק עבר ברוב של 55:6 - בתמיכת המפלגות הציוניות ובהתנגדות חד״ש תע״ל, בהמנעות רעמ.
6. לסיכום - כמו בחוקים אחרים ביטחוניים כמו חוק חומרי נפץ ותקנות יו"ש, כל חקיקה ביטחונית היתה בעייתית להעברה בלשון המעטה בממשלת השינוי בגלל ההישענות על רע"מ וחלקים במרצ. זו ההוכחה שממשלה צרה לא תוכל להחזיק מול האתגרים הביטחוניים הגדולים שלפתחנו אחרי ה-7.10."
בשורה התחתונה, החוק עבר בהצלחה. בהליך העברתו התעוררו קשיים, אולם הסיבה לכך טמונה בעובדה שלקואליציה לא היה רוב בכנסת בשלב זה, עם או בלי רע"ם. לכן, דבריה של מפלגת כחול לבן לא נכונים.
