בקיץ 2025 החל שוק הביומד בארה"ב לגלות התאוששות, אחרי שלוש שנים של קיפאון. באותה תקופה בישראל, שוק ההון ככלל הפגין חוסן יוצא דופן מול הנסיבות, ובהן מלחמה מתמשכת, איום בסילוק מתוכניות המסגרת האירופיות ומתקפה איראנית. אבל שוק הביומד לא עורר עניין רב. היו גיוסי הון סיכון בתחומים מסוימים, בעיקר AI לבריאות ופיתוח תרופות, ואפילו כמה אקזיטים מרשימים בתחום המכשור הרפואי הקלאסי, אך שאר השוק נותר רדום. לא היה ברור אם ההצלחות הן תוצאה של השקעות עבר או סימן מעודד לעתיד.

בחודשיים האחרונים, סימני ההתאוששות בביומד המקומית הולכים ומתחזקים.

המדד עולה: הציבור נפתח לחלומות ביומד חדשים

מאז הושק מדד ת"א ביומד, אי־אז ב־2010, הוא הציג ביצועי חסר ביחס למדדים אחרים, להוציא את תקופת הקורונה. באפריל 2025 הוא רשם שיא שלילי, עם ירידה של 13% מתחילת 2022, בזמן שת"א 35 רשם תשואה חיובית של כ־20%. אולם מאז, בשקט בשקט, החלה התאוששות, החלה התאוששות, גם אם פחותה מזו של מדד נאסד"ק ביומד, והפער מול ת"א 35 הצטמצם - 45% לעומת 60%.

הקפיצה המשמעותית התרחשה מאז תחילת ינואר השנה, והדבר המעניין הוא שהעלייה דווקא לא מושפעת משתי המניות הכבדות במדד, טבע ואופקו, אלא מעליות חדות בחברות בגודל בינוני, כמו: בריינסווי, קמהדע, קומפיוג'ן אפיטומי ושיח מדיקל. גם חברות כמו אנלייבקס, מטריסלף ופלורי, שאין להן עדיין הכנסות, רושמות עליות - דבר המעיד על פתיחות מחודשת של הציבור לחלומות ביומד.

גיוס המונים: מועדוני המשקיעים מתעוררים

ואם מדברים על חלומות, הם ניכרים במיוחד בפלטפורמות של מימון הציבור. הכוונה היא לפלטפורמות כמו אקזיט ואלי, פיפלביז או פאנדאיט, שמתמחות בגיוס הון ממשקיעים כשירים יחידים לחברות צעירות.

בחודשים האחרונים עלה מספר חברות הביומד המוצעות לציבור על ידי הפלטפורמות הלללו, וגם השיח על אפשרות ההשקעה הזאת ברשתות החברתיות חזר לתסוס אחרי תקופה ארוכה מאוד של שקט.

שחר שרגא, מנכ"ל אקזיט ואלי, מאשר את תחושתנו שפעילות הביומד בחברה גברה בזמן האחרון. "ב־7.10 התעשייה נעצרה, אבל בחודשים האחרונים אנחנו רואים התעוררות, בעיקר על רקע האפשרות של כל אדם להתחבר עם המוצרים שהחברות שמגייסות דרכנו מציעות", הוא אומר. בשנת 2025 גייסו חברות ביומד דרך הפלטפורמה כ־9.5 מיליון דולר, גידול של 30% בהשוואה ל־2024.

לסימן הזה נוסיף עוד "סימנון" אחד - חברת הביומד הבורסאית הוותיקה XTL, שיצאה מהתחום והשקיעה בעסקה לא מוצלחת בחברת איסוף המידע The Social Proxy, חוזרת אליו עם השקעה בחברת NeuroNOS הפועלת בתחום האוטיזם.

נציין כי חלק מהחברות המגייסות בפלטפורמות מימון ההמונים כבר ראינו בשוק בעבר, ובהתחשב בוותק שלהן, היינו מצפים שבשלב הזה יגייסו הון סיכון קלאסי או אפילו יגיעו לשוק ההון. החיפוש שלהן אחר מימון המונים מעיד על התייבשות מקורות המימון בשנים האחרונות (ויש להודות, גם על חוסר היכולת של חלק מהיזמים הישראלים להרים ידיים אל מול מציאות ברורה מאוד).

שחר שרגא / צילום: דליברז אייאיי

כסף נכנס לשוק: קרנות חדשות מגייסות

אחרי תקופה של יובש, שהחלה עוד לפני המלחמה, מאמצע נובמבר נסגרו גיוסים לכמה קרנות הון סיכון ישראליות. ביניהן שלוש קרנות שהמימון שלהן מגיע בעיקר מגופים זרים המתמחים בהשקעות ביומד וכעת מוכנים להשקיע גם בביומד הישראלי, וקרן אחת שרוב משקיעה הם גופים מוסדיים שחזרו להתעניין בשוק הביומד.

בקטגוריה הראשונה נכללות A-Squared Ventures שגייסה 40 מיליון דולר, פיטנגו שסגרה קרן השקעות בביומד בהיקף של 150 מיליון דולר ואלייב שביצעה סגירה ראשונה לקרן בתחום מדעי החיים.

בקטגוריה השנייה יש כרגע נציגה אחת - ארקין ביו שגייסה 100 מיליון דולר לקרן השקעות בחברות מדעי החיים בשלבים המוקדמים.

הקרן הזאת לא מכוונת להשקעות בישראל דווקא, אך המשקיעים בקרן עצמה הם גופים מוסדיים ישראליים.

יותר משרות נפתחות: חברות מתקדמות בפיתוח

"את סימני ההתעוררות בשוק אנחנו מרגישים היטב גם בתחום התעסוקה", אומרת רותי לרון, ראש מחלקת הביומד בחברת "נישה בכירים" מקבוצת דנאל. "אנו מזהים שמתחילת שנת 2026 חלה עלייה של 10%־15% במספר משרות הפיתוח הזמינות בחברות חדשניות.

"במקביל נרשם גידול חד אף יותר, של כ־50%, במספר המשרות הפתוחות לגיוס בכירים בחברות מבוססות יותר, בעיקר כאלה המצויות בשלבי מכירות וצמיחה".

עוד מוסיפה לרון כי "החברות הצעירות טרם גייסו השנה הון משמעותי, אך הן ממשיכות להתקדם בפיתוח המוצרים שלהן ולכן מתמקדות בגיוס לתפקידי פיתוח.

"לעומתן, החברות המבוססות נערכות לנצל את המגמה החיובית בשווקים הבינלאומיים לצורכי סקייל־אפ והרחבת פעילות המכירות, ובהתאם מגייסות מנהלים ובכירים בעלי ניסיון".

ומה לא התאושש עדיין? שוק ההנפקות המקומי. "יש עניין גובר מצד החברות, אבל עוד לא ברור עד כמה השוק מוכן לקבל אותן", אמר לנו חתם פעיל בתחום הביומד בשוק ההון המקומי.

בציר הנפקות הביומד של 2020־2021 לא היה כל־כך מוצלח, אם כי הוא מתחיל להתאושש לאחרונה. החברה היחידה שרשמה תשואה חיובית הייתה סופווייב, ונרשמו גם התרסקויות כמו אריקה כרמל (בי קיור) שאיבדה כ־96% מערכה.

ההנפקות הגיעו כשהתחום היה בשיא יוצא דופן, ולכן אך טבעי שרוב המניות ירדו מאז, אבל מבחינת המשקיעים, אפשר להבין מדוע הם חוששים מהנפקות חדשות בתחום.