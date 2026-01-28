העליות החדות בבורסה בת"א, לצד הפקדות הכספים האדירות לגמל ולפנסיה מדי חודש - מייצרת עבור הגופים המוסדיים, המנהלים את חסכונות הציבור, הון עתק שאותו הם נדרשים להשקיע בשוק המניות המקומי.

● פי 10 בשלוש שנים: הזינוק בהכנסות שסלל את הדרך לאקזיט של הבורסה

● מנהל ההשקעות שמסמן את 5 המניות המפתיעות לשנה הקרובה

זרימת הכספים הזו באה לידי ביטוי בבולמוס הרכישות של מניות מידי בעלי עניין בבורסה, שמימשו בשנה האחרונה מניות בהיקף חסר תקדים; וכן בגיוסי הון פרטיים שאותם מבצעות החברות הציבוריות בקצב הולך וגובר, לעיתים אף ברמות הקרובות למחיר המניות בשוק.

את מחירי המניות מרקיעי השחקים מחד והתיאבון המוגבר של הגופים המוסדיים מאידך, ניצלה יצרנית תוספי המזון וסוכריות הגומי טופ גאם בדרך יצירתית לגיוס הון נוסף. לאחר שמניית החברה זינקה בשנה האחרונה ביותר מ־150%, היא הציעה לאחרונה לגופים מוסדיים שהשקיעו בה לפני פחות מחצי שנה, לממש כעת את אופציות שהוקצו להם באותו גיוס תמורת 57 מיליון שקל. בתמורה לכך הן יקבלו אופציות חדשות, שכבר נמצאות "בתוך הכסף".

רווח של 80% על הנייר למוסדיים

בחודש יולי האחרון ביצעה טופ גאם גיוס הון בהיקף של כ־100 מיליון שקל, באמצעות הנפקה פרטית לשורה של גופים מוסדיים: גופי הביטוח מנורה, הפניקס ושומרה ובית ההשקעות מור. במסגרת הגיוס, הקצתה החברה לגופים אופציות אותן יוכלו לממש עד לתחילת שנת 2027. מחיר המימוש באותה הקצאה עמד על כ־10 שקל למניה, נמוך ב־80% משער המניה הנוכחי.

לאחרונה, הציעה כאמור טופ גאם, בניהולו של אייל שוחט, כי המוסדיים יקדימו לממש את האופציות שניתנו להם למניות החברה כעת (מהלך שיכניס לקופתה 57 מיליון שקל, כאמור). במקביל החברה תקצה להם אופציות חדשות, במחיר מימוש גבוה יותר.

שלא במפתיע, כלל הגופים הסכימו לממש את האופציות, שמשקפות להם רווח "על הנייר" של כמעט פי 2. תמריץ נוסף שתמך בהחלטת המוסדיים הוא שבתמורה למימוש, הם זכו לאופציות חדשות בהיקף דומה. אופציות אלו, ניתנות למימוש במחיר גבוה יותר, של 17 שקל למניה, ומימושן יזרים לקופת טופ גאם עוד 94 מיליון שקל.

מאז הצעת החברה, לפני כשבוע, מחיר מניית טופ גאם טיפס בכ־44% ועומד כיום על כ־18.7 שקל, כך שכבר כיום האופציות החדשות, שטרם ניתנו, ועדיין ממתינות לאישור אסיפת בעלי המניות של טופ גאם, נסחרות "בתוך הכסף".

הפרחים לקנדים: הרווח זינק פי 2

מהלך הגיוס היצירתי של טופ גאם מגיע לנוכח הזינוק המתמשך במחיר המניה של יצרנית תוספי המזון משדרות. מתחילת השנה זינקה מניית החברה בכ־39% תוך שהיא משלימה קפיצה של כ־155% בשנה האחרונה, שהביאו אותה לשווי שיא של כ־2.4 מיליארד שקל.

בשבוע שעבר, טרם ההצעה למימוש מוקדם של האופציות, חתמה טופ גאם על מכתב כוונות מחייב לרכישת פעילות של ייצור תרופות ותוספי תזונה בארה"ב תמורת 37 מיליון דולר. החברה הנרכשת עוסקת בין היתר בייצור סוכריות גומי פארמצבטיות (המכילות חומר רפואי פעיל), במה שצפוי להוות כניסה ראשונית של טופ גאם לתחום הפארמה. בחברה מציינים, כי לפעילות הנרכשת צבר הזמנות (לא מחייב) בהיקף של כ־60 מיליון דולר לשנתיים־שלוש הקרובות.

רכישת החברה האמריקאית מגיעה כחלק מניסיונות ההתרחבות של טופ גאם בצפון אמריקה, שוק היעד המרכזי שלה. זאת, לאחר שבשנה שעברה השלימה החברה את רכישת חברת Island Abbey הקנדית, הפועלת גם היא בתחום ייצור תוספי תזונה באמצעות סוכריות גומי וכן סוכריות קשות, תמורת 21 מיליון דולר. עם זאת, סכום התשלום עשוי לגדול ב־8 מיליון דולר, בהתאם לביצועי החברה בשנה החולפת.

רכישת החברה הקנדית ואיחוד תוצאותיה, סייעו לטופ גאם להציג ברבעון החולף תוצאות שיא. כך, את שלושת הרבעונים הראשונים של 2025 היא סיימה עם הכנסות של כ־69 מיליון דולר, קפיצה של כ־55% ביחס לנתון בשנת 2024. בשורה התחתונה, הציגה טופ גאם רווח של כ־6.3 מיליון דולר, זינוק של מעל פי 2 בהשוואה לתקופה המקבילה ב־2024.

בתחילת החודש האחרון, דיווחה החברה כי היא צפויה להציג הכנסות של כ־100 מיליון דולר בשנת 2025, המשקפים צמיחה של כמעט 70% ביחס להכנסות ב־2024. בחברה מציינים, כי הגידול בקצב המכירות נבע בעיקר מביקושים בצפון אמריקה שהלכו והתחזקו במחצית השנייה של השנה. זאת הודות לרכישת Island Abbey, שסייעה לה להיענות לביקושים והיתרונות הנובעים מקרבת המפעל לשוק היעד ולשיפור בשרשרת האספקה.

המייסדים נפגשו עם הכסף

טופ גאם שנוסדה בשנת 2004, עוסקת בייצור תוספי תזונה בצורה של סוכריות גומי. מפעלי הייצור של הקבוצה ממוקמים בשדרות, שם היא חנכה בשנה שעברה מפעל חדש, ובקנדה. היא מעסיקה כיום מעל ל־400 עובדים. בשנת 2021, במהלך גל ההנפקות הקודם, השלימה החברה הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של 460 מיליון שקל (אחרי הכסף). מאז ההנפקה, זינק מחיר המניה בכמעט 300% והיא נסחרת כיום לפי שווי של 2.4 מיליארד שקל.

בצל העלייה המתמשכת במחיר המניה, בחודשים האחרונים בחרו מייסדי טופ גאם וחלק מהמשקיעים הראשונים בחברה למכור מניות תמורת כ־400 מיליון שקל בסה"כ, תוך רישום של רווחי עתק, והותירו את החברה ללא בעל שליטה.

בתחילת חודש אוגוסט האחרון מכרו איש העסקים מורי ארקין ודיסקונט קפיטל יחד עם המייסד, חי חיון, ובנו של מייסד נוסף, רועי לוסטרניק, 10% ממניות החברה בהיקף של כ־110 מיליון שקל, לחברות הביטוח מגדל ומנורה, וחברת מוצרי הצריכה שסטוביץ. מאז אותה עסקה זינקה מניית החברה במעל 65%.

השבוע, מימשו מהרוכשים בעסקה אופציה שניתנה להם לרכוש מניות נוספות מהמייסדים בהיקף כולל של כ־60 מיליון שקל. בנוסף, לקראת סוף השנה מכר חיון מניות נוספות לבית ההשקעות אנליסט תמורת כ־12.5 מיליון שקל.

בחודש שעבר, הצטרפה לרשימת המממשים בטופ גאם גם קרן הפרייבט אקוויטי AP Partners, שמכרה את כלל החזקותיה בטופ גאם (כ־10%) למוסדיים בראשות בית ההשקעות אלטשולר שחם, תמורת 145 מיליון שקל. בכך רשמה הקרן, אותה מובילים חגי שטדלר, ישראל שליסר, אייל חברוני ושמואל וולודינגר, תשואה של פי 4 על השקעתה בחברה בסוף 2020.

בעקבות חיסול ההחזקות, עזב שטדלר את תפקיד היו"ר של טופ גאם ובמקומו צפוי להתמנות בחודשים הקרובים, רביב צולר, שכיהן עד לפני כשנה כנשיא ומנכ"ל חברת הכימיקלים איי.סי.אל. במסגרת תפקידו החדש, צולר יועסק בהיקף משרה של 30% כנגד שכר בעלות שנתית של כ־1.4 מיליון שקל. בתחילה ביקש לכהן רק יום אחד בשבוע (20% משרה), אך בשל התנגדות בעלי מניות מוסדיים בטופ גאם, הוגדל היקף המשרה ליום וחצי.