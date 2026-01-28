בצל העלייה החדה בביקוש לחשמל והתרעות מבקר המדינה על מחסור אפשרי כבר באמצע העשור, יו"ר חברת החשמל דורון ארבלי קרא היום (ד') לאפשר לחברה לחזור ולהיות שחקן מרכזי גם בתחום הייצור. "חברת החשמל היא לא הבעיה של משק החשמל, היא הפתרון", אמר בכנס תשתיות לעתיד של גלובס בשיתוף בנק הפועלים, בשיחה עם כתבת גלובס אלה לוי-וינריב.

לדברי ארבלי, הרפורמה במשק החשמל משנת 2018 שינתה מהותית את מבנה השוק: חברת החשמל איבדה את מעמדה כמונופול בתחום הייצור, אך במקביל נמנעה ממנה האפשרות להתחרות באופן מלא בתחום האספקה. "יש לנו 3.2 מיליון צרכנים עם מונים, וחלקם עזבו בעקבות הרפורמה. אנחנו תומכים בתחרות, מאמינים שהיא טובה למשק, אבל בפועל אנחנו מנועים מלהתחרות, ואין לנו יכולת להשפיע על המחיר. רשות החשמל קובעת את התעריף, וזה מצב אבסורדי מבחינה עסקית, אבל אלה תנאי העבודה שלנו".

לדבריו, למרות המגבלות, חברת החשמל פועלת להסרת חסמים ולעידוד המעבר של לקוחות לספקים פרטיים, בין היתר באמצעות האצת פרויקט החלפת המונים החכמים. "את הפרויקט שהיה אמור להסתיים ב־2032 נסיים כבר ב־2028", אמר.

"אנחנו כבר לא מונופול בייצור"

ארבלי הדגיש כי כיום חברת החשמל מחזיקה בכ־38%-40% בלבד מייצור החשמל בישראל. "אנחנו מזמן לא מונופול. יש מחלוקת עמוקה עם אגף התקציבים, שסבור שאנחנו צריכים לצאת לחלוטין מתחום הייצור. אנחנו חושבים אחרת - לטובת ביטחון אנרגטי, במיוחד לאור המלחמה והאירועים האחרונים, חברת החשמל חייבת להישאר גם בתחום הזה ולשדרג את התחנות הקיימות".

בהקשר זה הוזכרו תחזיות מבקר המדינה, שהתריעו מפני תרחישי מחסור חמורים באספקת חשמל, שעלולים להביא לניתוקים של שעות ארוכות ולנזקים של מיליארדי שקלים למשק כבר בשנים 2027-2028. לדבריו של ארבלי, "יש תכנון להקמת תחנות כוח חדשות, אבל היום, תחת המגבלות הקיימות, אנחנו לא יכולים לבנות או לשדרג, למרות שיש לנו את הידע, המשאבים והיכולת. אני לא מבין למה לא נותנים לחברת החשמל להיות חלק מהפתרון".

הביקוש יזנק: רכב חשמלי, דאטה סנטרים ומלחמות

לדברי ארבלי, האתגר המרכזי של משק החשמל אינו רק הייצור, אלא הרשת. "עד סוף העשור אנחנו צפויים להשקיע כ־50 מיליארד שקל בתשתיות החשמל. רק השנה השקענו בין 7 ל־8 מיליארד שקל, והקמנו כ־2,700 קילומטרים של רשת חדשה". היקף רשת החשמל שחברת החשמל מתחזקת כיום, לדבריו, הוא כפול מהיקף כדור הארץ. "בניגוד לחברות אחרות, אנחנו לא מושכים דיבידנדים, כל שקל חוזר להשקעה לטובת אזרחי ישראל".

באשר לביקוש העתידי לחשמל, העריך ארבלי כי קצב הגידול, שעמד בעבר על 3%-4% בשנה, צפוי להאיץ. "כניסת רכבים חשמליים, חוות שרתים ו-AI משנה את התמונה. אנחנו רואים את זה בעולם, וזה יקרה גם בישראל. משק האנרגיה חייב להיערך בהתאם".

בהתייחסו לאירועי המלחמה ולאיומי הסייבר, אמר ארבלי כי חברת החשמל היא מהגופים המותקפים ביותר בישראל, באופן יומיומי. "גם בזמן שאנחנו יושבים כאן, החברה מותקפת. העובדים הפגינו מקצועיות ומסירות יוצאות דופן. לצערי שילמנו מחיר כבד ואיבדנו ארבעה עובדים במלחמה". לדבריו, בניגוד לטענות שנשמעו בתחילת הלחימה, אספקת החשמל לא קרסה. "הרשת נפגעה, אבל תוקנה במהירות. אנחנו גם התרענו מראש לחברות התקשורת להיערך עם גנרטורים ומצברים, וכך היה".

בסיום הדגיש ארבלי את חשיבות ההון האנושי והסינרגיה בין המגזר הציבורי לפרטי. "עמדתי בראש שני ארגונים קריטיים למדינה, רשות המסים וחברת החשמל. בשניהם מצאתי עובדים מקצועיים ומחויבים. אם אנחנו רוצים לשפר את השירות הציבורי, חייבת להיות סינרגיה עמוקה יותר בין המגזר הפרטי למגזר העסקי".

