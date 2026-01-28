רשות ני"ע הכפילה תוך שנה את סכום הקנסות בשוק ההון

זינוק בקנסות שהטילה רשות ניירות ערך ב-2025, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (ד') הרשות בראשות עו"ד ספי זינגר. מהנתונים עולה כי בשנה החולפת הוטלו 29 עיצומים כספיים, בסכום כולל של מעל 6 מיליון שקל, לעומת 23 עיצומים בסכום של כ-3 מיליון שקל בשנת 2024.

לפי הרשות, מספר העיצומים והיקפם מבטאים את המשך מגמת הגידול בהיקף העיצומים ביחס לשנים קודמות, ומשקפים את מדיניות הרשות להגברת האכיפה. זאת, מול גופים שהרשות מפקחת עליהם ואף מול גופים שאינם מפוקחים בשוק ההון.

עוד עולה מהנתונים, כי 21 עיצומים כספיים הוטלו השנה על תאגידים מדווחים או בעלי עניין בהם בגין הפרות דיווח, ארבעה עיצומים כספיים הוטלו על חברות פרטיות שהציעו ניירות ערך לציבור ללא תשקיף כדין, שלושה עיצומים כספיים הוטלו על בעלי רישיון ניהול תיקים ועיצום כספי אחד הוטל על מנהל קרן.

ב-2025, הוטלו עיצומים כספיים על שלוש חברות בעלות רישיון ניהול תיקים ועל מנהל קרן נאמנות: על אינטראקטיב שוקי הון בע"מ הוטל עיצום כספי בסכום של כ-600,000 שקל, בגין מספר הפרות, ביניהן ניגוד עניינים בין החברה לבין לקוחותיה בתחום המסחר החברתי; על פטריוט הולדינג ישראל בע"מ הוטל עיצום כספי בסכום של כ-200,000 שקל, בגין מספר הפרות של איחור בפרסום דוחות רבעוניים ושנתיים; על איגל לאבס קפיטל (ישראל) בע"מ הוטל עיצום כספי בסכום של כ-180,000 שקל, בגין מספר הפרות של איחור בפרסום דוחות רבעוניים ושנתיים; ועל קסם קרנות נאמנות בע"מ הוטל עיצום כספי בסכום של 140,000 שקל, בגין הפרות הנוגעות לדיווח שגוי בגין הפסקת הצעה ופדיון של יחידות, ולכך שמנהל הקרן אפשר הצעה ופדיון של יחידות במועד שבו נדרש היה להימנע מכך.

קנסות נוספים הוטלו סביב טעויות מהותיות בדוחות כספיים: כך, על קלקן קפיטל לימיטד בע"מ הוטל עיצום כספי בסכום של כ-2.5 מיליון שקל, על בוני התיכון בע"מ הוטל עיצום כספי בסכום של כ- 240,000 שקל ועל וואליו קפיטל בע"מ הוטל עיצום כספי בסכום של כ- 25,000 שקל.

ברשות ני"ע ציינו בהקשר זה, כי היא עדכנה את מדיניות האכיפה שלה בנוגע לטיפול בטעויות מהותיות בדוחות כספיים. עד היום טופלו הפרות מסוג זה רק באמצעות הכלי המחמיר יותר של אכיפה מנהלית ומעתה ואילך הרשות מטילה לגביהן קנסות.

עיצומים בגובה 4.8 מיליון שקל על תאגידים

רכיב נוסף באכיפה נגע בשנה האחרונה לגילוי מצד חברות ציבוריות למשקיעים. כך, 20 עיצומים כספיים בסכום כולל של כ-4.8 מיליון שקל הוטלו על תאגידים מדווחים בקשר להפרות של חוק ניירות ערך וחוק החברות סביב הפרות של אי דיווח, איחור בדיווח, דיווח חסר ופרסום מידע מהותי שלא באמצעות מערכת המגנ"א.

יו"ר הרשות לניירות ערך, ספי זינגר: "מדיניות אכיפה יעילה היא הצד המשלים וההכרחי של פעילות פיתוח השוק, שכן שוק מתקדם ומשוכלל מחייב סביבת השקעה בטוחה ושקופה. בשנה החולפת התמקדנו בשיפור מהירות התגובה להפרות ובקיצור זמני קבלת ההחלטות. שילוב זה, בין אכיפה מהירה וממוקדת לבין הגנה בלתי מתפשרת על ציבור המשקיעים, הוא הערובה שלנו לקיומו של שוק הון שקוף והוגן".