מיקי רביב, מנכ"ל כאף ישראל, חשף בכנס תשתיות לעתיד של גלובס כי כי החברה פועלת בסעודיה ובאמירויות והיא בהחלט רואה היתכנות להשלמת רשת הרכבות המפרצית, וכי רק 200 קילומטר של תשתית בירדן מפרידים בין ישראל לרשת זו. לדבריו, כבר יש גורמים שמעוניינים לממן את הפרויקט לחיבור המסילה עם ישראל, והירדנים "משוועים" לכך.

"אי אפשר לעצור את התהליך הזה", אמר רביב בראיון עם סגן עורכת גלובס דרור מרמור. "אנחנו נמצאים לא רק בסעודיה, אנחנו נמצאים גם באמירויות, והמטרה כרגע היא להשלים את הרשת המפרצית". רביב הוסיף כי "הירדנים משוועים לזה, כי הם נמצאים במצב הרבה יותר פגיע ורעוע מיתר מדינות האזור. מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לבוא ולהציע את ההצעות לצד הירדני ולהתחבר לרשת המפרץ. אף אחד לא יעצור את זה".

כאף (CAF) היא יצרנית רכבות ספרדית ענקית, שמייצרת רכבות קלות, מטרו ומערכות רכבתיות ברחבי העולם. כאף ישראל הוקמה ב-2020 ופועלת בשותפות עם שפיר הנדסה בפרויקטים המרכזיים בישראל: הרחבת הקו האדום והקמת הקו הירוק בירושלים, והקו הסגול בגוש דן - פרויקטים בהיקף של מיליארדי שקלים.

"כל עוד המדינה תשכיל לקדם איכות על פני מחיר, אנחנו במקום טוב"

רביב התייחס גם למצב הפוליטי והשפעתו על החברה הספרדית. "זו תקופה מאתגרת עבור כל השחקנים הבינלאומיים", אמר. "ספרד מדינה מאתגרת כעת, זה לא תמיד היה ככה". עם זאת הדגיש כי על כאף מופעלים לחצים, אך החברה משוכנעת בנאותות החלטותיה. "אנחנו עושים הכל לפי הכללים של ESG ואף אחד לא יכול לבוא אלינו בטענות משפטיות", אמר. "כל מי שטוען טענות מקבל תשובות ומבין שאנחנו לא הולכים לשנות כלום. אנחנו גאים בפעילות שלנו ולא מסתירים אותה".

רביב הסביר מדוע כאף לא תעזוב את ישראל: "אנחנו חתומים על חוזים עם מדינת ישראל ועם שפיר הנדסה. אם נקום ונלך, המוניטין שלנו ייפגע, כי לקוחות בעולם יגידו: אם יהיה אתגר בפרויקט, מה מבטיח שלא תקומו ותלכו?".

לדברי רביב, החברה הצליחה לשמר את כל עובדיה הזרים גם בתקופות הקשות. "במאי 2021, במבצע שומר חומות, אף עובד ספרדי אחד לא עזב אותנו, בזמן שהמתחרים שלנו מחו"ל קמו והלכו", סיפר. גם כשפרצה המלחמה הנוכחית, "אפשרנו לעובדים להחזיר את בנות הזוג והילדים לספרד, לרשום את הילדים לבתי ספר מקומיים, וכבר כעבור שבוע העובדים הספרדים חזרו. היום למשל אנחנו קולטים מהנדס ספרדי חדש".

בהתייחסו לתחרות מול חברות סיניות במכרזים הרכבתיים בארץ אמר רביב: "הסיפור הוא לא סיני או לא סיני, הסיפור הוא תחרות הוגנת. כל עוד המדינה תשכיל לקדם איכות על פני מחיר, אנחנו נמצאים במקום טוב".

בסיום, רביב הצביע על בעיות העבר: "הרכבות הסיניות בקו האדום זכו על בסיס מחיר, אבל באותו רגע לא עמדו בתקנים האירופאיים הנחוצים. מהרגע שנחתמה העסקה ועד שהרכבות התחילו לנסוע, נת"ע דרשה עמידה בתקנים, מה שמהווה הוראת שינוי ומייקר את הפרויקט. אילו זה היה ניתן מלכתחילה, אני מניח שהתוצאה של המכרז הייתה אחרת".

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק הפועלים, ובחסות פלאפון ו-yes, דוראל, חברת נתיבי ישראל, כאף, קבוצת בזן, רציו אנרגיות, נת"ע, קרן ג'נריישן, מוריה חברה לפיתוח ירושלים ובהשתתפות חברת חשמל.