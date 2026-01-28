מנכ"ל נתיבי ישראל: "אנחנו במבוא לקרייסס של התחבורה בגוש דן"

"המטרו יעלה יותר (מהעלות הנוכחית הצפויה, 178 מיליארד שקל, נ"א). אני פסימי. מדברים על 15 שנה לפרויקט המטרו (ולא שנת 2037. נ"א). כל שנה נכנסים בישראל 200 אלף כלי רכב. אנשים ימשיכו ללכת ברגל, מי יסבול 15 שנה? אנחנו במבוא לקרייסס. שום נתיב, שום כביש לא יפתור את הבעיה בגוש דן, ואפילו בדרום. הפתרון הוא רכבות מהירות, מטרו, שבילי אופניים. זה עתיד התחבורה, אם מישהו רוצה לגור בגוש דן" - כך הזהיר היום (ד') ניסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל, שאחראית על תחזוקת הכבישים בישראל והקמת מסילות הרכבת, בשיחה עם כתב גלובס אסף זגריזק, בכנס תשתיות לעתיד של גלובס בשיתוף בנק הפועלים.

פרץ הוסיף כי "זה הפרויקט הכי חשוב במדינת ישראל, יש שם יו"רים ומנכ"לים מדהימים, אבל הם לא מקבלים את הכלים לעשות את זה כמו שצריך. במשרד האוצר יש אנשים מבריקים בניתוחי מאקרו ומיקרו, אבל לרפרנט התחבורתי קשה לנהל את ניסים שעוסק 30 שנה בתשתיות. אין לו את הידע המקצועי. חייבים לתת להנהלות, למנכ"ל מוריה, לתת למנכ"לים לנהל את הפרויקטים. שהם באמת יקבעו את התוכניות ויתנו את התקציבים מרגע ההחלטה".

לגבי הלו"ז של המטרו הוסיף פרץ כי "מהניסיון הרע של המדינה, זה מזכיר לי החלטות ממשלה שהן בגדר המלצה. המלצה על פרויקטים שלנו, ואנחנו נכשלים. קחו את תאונות הדרכים - זה אסון. צריך לעצור את האסון ולטפל, ואני אשם בזה, אני לא זורק אחריות לאף אחד. לגבי המטרו, אני מקווה שימצאו את המשוואה של המגזר הפרטי כדי להקים את זה ב-10 שנים ולא ב-15 שנים".

"מדינת ישראל לא יודעת לנהל תשתיות"

על השאלה האם יש תקציב לרכבת לקריית שמונה, השיב פרץ: "זה בדיוק האבסורד במדינת ישראל, שלא יודעת לנהל תשתיות. יש פה אבסורדים של מדינת עולם שביעי, לא שלישי. אני גאה להיות תושב הצפון, אבל צריך לומר שבמשך 20 שנה כל ממשלות ישראל ניסו לשקם את הצפון, וכולן נכשלו. הרכבת לקריית שמונה תביא בשורה לצפון".

לדבריו, "מינהלת תקומה בצפון היא כישלון טוטלי. בניגוד לדרום, בצפון השיקום עוד לא התחיל. ההחלטה של הקמת רכבת לקריית שמונה היא הבשורה העיקרית לתושבים. קריית שמונה הייתה יכולה להיות עיר ממוצעת מתקדמת בארה"ב, אבל החליפו את דודי השמש מהפגיעות בקטיושות, ואף אחד לא באמת השקיע בתשתיות, בתעשייה. אין בקריית שמונה עבודה".

מה לגבי הרכבת לאילת?

"יש עלות של 40 מיליארד שקל. צריך להכניס את המגזר הפרטי. יש כסף מוסדי פנוי, ואני בעד לעשות פרויקטים של PPP (בשיתוף חברות פרטיות). צריך לתת פרויקטים של PPP למגזר הפרטי, רק שבמדינת ישראל לוקחים את הפלטפורמה, והחברות הופכות להיות מונופולים. נסיעה בכביש 6 עולה 60 שקל. צריך 'למשטר' את זה, כי זה לא הוגן כלפי הציבור".

מה הציפייה שלך לענף התחבורה בשנים הקרובות, בתור נציג משרד התחבורה שנפגש עם ראש הממשלה?

"אני לא באמת אופטימי, ואני אומר את זה ממקום כועס, אולי מריר. בראייה רחבה ואחראית, א-פוליטית, יש המון רצון טוב, וזה לא מתורגם למעשים. למשל, הלכנו צעד אחד קדימה, שיש תוכנית אסטרטגית עד ל-2030-2040-2050. כשמדינה מדברת במושגים האלה, יש תקווה שיהיה טוב בעוד עשור. אבל כל השאר - שאלות של האם יש תקציב בזמן, מכרזים, בחינות ועוד - על הכול יש מלא רגולציה ובירוקרטיה. אני מנסה לפתור בעיות ולהוריד רגולציה, על-מנת שהציבור במדינת ישראל ייהנה מזה. יש רצון טוב, אבל הציון כרגע שאני נותן לנו כמדינה הוא בינוני מינוס".

פרץ אף טען כי לאחר עשור כמנכ''ל נתיבי ישראל, הוא מעוניין לסיים את תפקידו בשנה הקרובה: "אני רוצה לסיים לתת את המושכות", אמר. "אני מאמין שזה יקרה בשנה הקרובה, תצטטו אותי. אם תשאלו אותי מה אני הולך לעשות - אין לי עניין ללכת לאף חברה, אני רוצה ללכת לקטוף תפוחים".

