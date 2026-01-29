תמורת הסכם עם ארה"ב, ישראל תגביל את ספקית החיטה העיקרית

ישראל וארה"ב קרובות לחתום על הסכם מכסים חדש, כשנה לאחר תחילת מדיניות המכסים הגלובלית של טראמפ. בכירים ישראלים צפויים לבקר בארה"ב בימים הקרובים כדי להיפגש עם מקביליהם האמריקאיים בנושא. במסגרת הנוסח המתגבש, ישראל תגדיל את רכישת החיטה מארה"ב ותעלה את המכס על יבוא מרוסיה ואוקראינה, שהן כיום מקור היבוא העיקרי. בנשיאות המגזר העסקי תוקפים את המהלך, וטוענים כי הוא יפגע בעסקים המקומיים ויביא לגל התייקרויות.

● מזכר הבנות חושף את התוכנית האמריקאית לנגב. על הפרק: הקמת כור גרעיני

● שמחון לבלומברג: משלחת יוצאת לוושינגטון לסגור הסכם סחר. על אזהרות סוכנויות הדירוג: "תירוצים"

איך זה יעבוד? המדינה תסבסד יבוא חיטה מארה"ב בכ-60 מיליון שקל בשנה לתקופה של עשור. שליש מהסכום יגיע ממשרד החקלאות, שליש ממשרד הכלכלה ושליש ממשרד ראש הממשלה. כאשר במקביל יבוטלו הקלות ופטורים על יבוא חיטה מרוסיה ומאוקראינה.

מי שקידמו את המהלך בצד הישראלי הם שרי החקלאות והכלכלה, אבי דיכטר וניר ברקת. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מצדו התנגד למהלך וטען כי הוא יביא להעלאת יוקר המחיה, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע. הטענה של נתניהו, לפי הידוע לגלובס, היא שהתחייבנו כבר לאמריקאים וכעת לא ניתן לסגת.

ההסכם המסתמן, וההתנגדויות 1ישראל תסבסד יבוא חיטה מארה"ב בכ־60 מיליון דולר בשנה למשך עשור מדיניות 2המכסים של ישראל על יבוא חיטה ממדינות הים השחור תוחמר משמעותית 3במגזר העסקי מזהירים מפגיעה שתביא לגל התייקרויות של בשר, ביצים ומוצרי חלב

דוח אמריקאי קובע: לא כלכלי

רוסיה ואוקראינה הן כאמור יעדי המקור העיקריים ליבוא חיטה ומספוא לישראל, התלויה כמעט לחלוטין ביבוא. לפי נתוני משרד החקלאות האמריקאי, בדוח שפורסם באפריל 2025, הוערך כי היבוא השנתי לישראל באותה שנה צפוי לעמוד על 2.15 מיליון טון של חיטה. הדוח אף הציג תמונה ברורה לפיה לישראל לא משתלם לייבא חיטה מארה"ב בשל העלות העודפת הכרוכה במהלך, המוערכת בכ-25 דולר לטון בהשוואה למדינות הים השחור, רוסיה ואוקראינה. בנוסף לתוספות עלויות גבוהות יותר של יבוא.

בקרב המעסיקים המקומיים זועמים על המהלך הנרקם ומעלים שורת טיעונים. ראשית, לטענתם החיטה האמריקאית היקרה לא מתאימה לטחנות הקמח בארץ. נוסף על כך, הם טוענים כי בהסכם מסתתר סעיף של העלאת מכס ב־50% על תבואה למספוא (אוכל לבעלי חיים) שמגיעה מרוסיה ואוקראינה. ההשלכות להערכתם יהיו דרמטיות - התייקרות בשיעור דומה של מוצרי בשר ועוף, לרבות חלב וביצים. בנוסף, הם מזהירים כי העלאה כה משמעותית של המכס תביא לכך שיבואנים מקומיים ינסו למצוא מסלולים עוקפים ופתרונות יצירתיים, כמו למשל הסבה של חיטה למאכל, עליה המכס נמוך יותר, למספוא. כך או אחרת, לטענתם, המחירים לציבור יעלו.

הקשר בין המכסים לסיוע הביטחוני

מוקדם יותר השבוע אמר יועצו הכלכלי של ראש הממשלה, אבי שמחון, כי הפרטים על הסכם הסחר בין הצדדים סוכמו. התמורה שיעניקו האמריקאים היא ככל הנראה הפחתת מכסים על שורה של מוצרים ישראליים. נכון להיום, המכס על סחורות ישראליות עומד על 15% ללא החרגות.

על פי ההערכות, לאחר השלמת הסכם הסחר השלב הבא יהיה הסכם הסיוע הביטחוני בין הצדדים. לפי מסרים שהועברו לגורמים בכירים בישראל, האמריקאים מאותתים כי לא ניתן לצפות הן להקלה משמעותית במכסים והן להמשך סיוע ביטחוני נרחב כפי שהיה בהסכם האחרון. נתניהו עצמו אף דיבר בראיון לאקונומיסט לאחרונה על האפשרות שבו ישראל תיפרד בהדרגה מהסיוע הביטחוני, עד לרמה אפסית. ההסכם הנוכחי, שנחתם ב־2016 מול ממשל אובמה, מבטיח לישראל 3.3 מיליארד דולר לרכש צבאי ועוד חצי מיליארד דולר לשיתופי־פעולה בהגנה אווירית. ההסכם יפקע ב־2028, ולכן המשא־ומתן על הסכם חדש כבר החל.