חודש ינואר צפוי להיות מוצלח במיוחד לחוסכים בגמל ובפנסיה במסלול הכללי והמנייתי, שחשופים במידה רבה לשקל ולכן נהנו מנסיקתו החודש ביחס לדולר.

אבי ברקוביץ, המשנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה מציין בסקירה שמפרסם הבוקר, כי לאחר שהשנה שעברה "היתה שנה מאוד מוצלחת לחוסכים, עם תשואה ממוצעת של כ-15%, כמעט פי 3 מהתשואה השנתית הממוצעת שהשיגו הקופות הכלליות בעשור האחרון, נראה שפתיחת שנת 2026 ממשיכה את מגמת העליות, ואפילו בסערה".

מתוך עשר השנים האחרונות, בשמונה שנים קופות הגמל השיגו תשואה חיובית בחודש ינואר (פרט לשנים 2016 ו-2022), כאשר גם ינואר 2026 אינו מאכזב. התשואה הממוצעת של קופות הגמל בינואר צפויה לעמוד על 2.3%. וזאת אחרי שהתיסוף של השקל כלפי הדולר והאירו גרע כ-0.6% מתשואת הקופות.

במיטב מציינים כי טווח התשואות החזוי של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 1.9% לבין תשואה של 2.9%. כאשר המובילות אמורות להיות הקופות שמשקיעות יותר בישראל שכן שוק המניות הישראלי עשה בחודש ינואר תשואה הרבה יותר גבוהה משאר שוקי המניות המרכזיים בעולם.

למרות העליות בוול סטריט, השקל העיב על התשואה

קופות הגמל וקרנות הפנסיה במסלול הכללי צפויות להציג בינואר תשואה של 2.3%, בעוד שאלה שבמסלול המנייתי צפויות לרשום תשואה פנטסטית של 4.5%. מנגד מי שהצמידו את כספם למדד S&P 500 צפויות להציג תשואה שלילית של 1.5%-. זאת בשל חולשת הדולר מול השקל וכן המטבעות המובילים בעולם. החוסכים לפנסיה במסלול של עד 50 ירשמו תשואה נאה של 2.7% בינואר.

בחודש ינואר מציינים במיטב נרשמו עליות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם (ארה"ב ויפן), ובאיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בארץ, וכל אלה אחראים לתשואה החיובית של הקופות. מנגד, היחלשות המט"ח גרעה כ-0.6% מתשואות הקופות. החישוב שבוצע הינו עד יום חמישי ה-29.1 שהוא היום האחרון לסגירת החודש במרבית קופות הגמל (למרות המעבר למסחר ביום שישי שאיננו יום עסקים).

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חזקות ביותר: מדד ת"א 35 עלה כמעט בשיעור דו ספרתי של 9.6%, מדד ת"א 90 עלה ב-5.6%, מדד ת"א 125 עלה ב-8.7%, ומדד יתר 60 עלה ב-6.0%.

גם שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים. בארה"ב, היתה מגמה כאשר מדד הדאו עלה ב-2.1%, מדד ה- S&P עלה ב-1.8% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.9%. אך מה שהבורסות נתנו, הדולר לקח - עבור החוסכים לגמל בארץ. באירופה נרשמה מגמה מעורבת כאשר מדד הדקס הגרמני ירד ב-0.9%, מדד קאק-40 הצרפתי ירד בשיעור דומה ואילו ה- Eurostoxx 50 שכולל את חמישים המניות הגדולות ביבשת, דווקא עלה ב-1.7%.