לא בטוח שכך ראו מייסדי חברת הסטארט-אפ קיו (Q.ai) - אביעד מייזלס, ד"ר אבי ברליה וד"ר יונתן וכסלר את התוצר הסופי של פרי עמלם: חברה שנמכרת באמצע תהליך הפיתוח, ללא מכירות וללא מוצר של ממש בשוק לתאגיד אמריקאי.

למעשה, השלושה יצאו לסיבוב גיוס ענק של 200 מיליון דולר, אך משנתקלו בסירוב - קשה להשקיע סכום כה גדול בחברה ללא מכירות - שכרו בית השקעות וחיפשו רוכשת. זו לא איחרה להגיע ובסיכומו של דבר מצאו את עצמם השלושה בחיקה של אפל עם קרוב ל- 2 מיליארד דולר ביד, שיחולקו בינה לבין המשקיעות הקיימות.

על פי ההערכה, גייסה החברה כ- 100 מיליון דולר בטרם נמכרה, כאשר המשקיעים העיקריים מאחוריה הם גוגל ונצ'רס (GV) שהובילה את סיבוב הסיד יחד עם קרן אלף הישראלית, וקליינר פרקינס וספארק שהובילו את סיבוב ה- A (סיבוב הגיוס השני לחברה).

"אין מצב בעולם"

בעוד החברה עצמה ממלאת פיה מים - כנהוג ברכישות שמבצעת אפל - המשקיעים בה סיפקו טפח לקורותיה. אחד מהם הוא אדן שוחט, שותף מנהל בקרן אלף (Aleph) חבר דירקטוריון בקיו ואחד המשקיעים הראשונים בה.

במאמר שכתב באתר מדיום וכותרתו "אין מצב בעולם" (No F**king Way) הוא תיאר בפרוטרוט את הטעות שעשה כשהימר נגד החברה הקודמת של מייזלס וסיפר כיצד נתפר אקזיט המיליארדים, שהפך לרכישה השניה בגודלה בתולדות אפל.

"כשמישהו הופך מדע בדיוני למציאות פעם אחת, כדאי שתתערב על כך שהוא יעשה זאת שוב", כותב שוחט. "בשנת 2009 פריימסנס (הסטארט-אפ הקודם של מייזלס שנמכר לאפל - א"ג) פרסמה דמו ביוטיוב: מעקב מושלם ובזמן אמת אחר תנועת הגוף האנושי - כל נים מנימי המהנדס שבי זעק: זה בלתי אפשרי. זה מוקאפ שנבחר בקפידה. אך הטכנולוגיה הזו הפכה ברבות הזמן ל"מיקרוסופט קינקט". שנים אחר כך, אביעד הקים את Q.ai. מה הם בנו? אפל לא נותנת לי לספר, אבל כשראיתי את זה לראשונה, הגבתי בדיוק באותה הדרך: אין מצב בעולם. אלא שהפעם לא הימרתי נגדו"

"הוא הדבר האמיתי"

שוחט מגלה כי דווקא החברות הקרובה שפיתח עם מייזלס, הפריעה להם לקשור קשר עסקי. "ככל שהקשר קרוב יותר, כך פחות סביר שמייסדי החברה יפנו אליך כדי שתשקיע בהם. אביעד (מייזלס - א"ג) לא התקשר אלי. אתה חבר, הוא אמר. לא רציתי לאכזב אותך. כנראה שזה לא יעבוד. זה הפרדוקס המוזר בקרנות הון סיכון - ככל שאתה קרוב יותר, כך סביר פחות שהמייסדים יבקשו אותך, אז הם פונים לזרים במקום זאת".

מי ששינה את התמונה היו עמיתיו של שוחט - גילי לסקה, ידידיה פלצ'וב וגלעד זירקל שהבחינו ברישום חדש ברשם החברות: מייזלס, יחד עם ד"ר ברליה וד"ר וכסלר הפכו לבעלי מניות בחברה חדשה. שוחט הרים טלפון למייזלס וביקש הדגמה. "מה שראיתי היה רחוק מלהיות מלוטש. הוכחת התכנות מבולגנת ולא בשלה - אבל זה היה אות. התקשרתי למומחה עיבוד אותות ולמידת מכונה שהכרתי מסימפלי (Simply), התייעצתי עם שותפי לשעבר בפייס.קום יניב טייגמן. "אז איך יוני וכסלר?" שאלתי. "הוא הדבר האמיתי", ענה טייגמן. זו היתה הפעם הראשונה ששמעתי את טייגמן אומר משהו בסגנון הזה. כשהשקענו בקיו, אמרתי לאביעד משהו שמנוגד לאינטואיציה עבור משקיע הון-סיכון: אל תיקח סתם סיכון, אתה עובד כאן לא רק על פיתוח אלא גם על מחקר אמיתי, אתה חייב להתחמש במספיק כסף".

"מייזלס עשה 'תחרות יופי' בין המשקיעים", ממשיך שוחט. "לקו הגמר הגיעו שלושה שותפים. הוא בחר בגוגל ונצ'רס (GV) להוביל (יחד עם אלף - א"ג) את סבב הסיד. השותף בגוגל ונצ'רס, טום היולם, הוא בדיוק מה שקיו צריכה: הוא מבין גדול בעיצוב עם הטייה לפעולה, בדיוק מה שהטכנולוגיה העמוקה צריכה. את סיבוב ה A לאחר מכן הובילו מאמון חמיד מקליינר פרקינס ונביל חיאט מספארק - שהקימו דרים טים למימון החברה.

למה החברה נמכרה לאפל

תחת הכותרת "לפעמים, להגיע למיליארד משתמשים חשוב יותר מלהשאר עצמאי", מסביר שוחט את הרציונל מאחורי המכירה לאפל - למרות שאיננו מזכיר את נסיון הנפל של החברה לגייס 200 מיליון דולר. "שלוש וחצי שנים אחר כך, אני מתחבא בשירותים ב- 2:24 לפנות בוקר, האורות כבויים כדי לא להעיר אף אחד, בשיחת זום עם שאר חברי הדירקטוריון. זה קרה. בפעם השלישית חשבתי על זה: אין מצב. היום, קיו נמכרה לאפל. בחמישים שנות המצאה מחדש על האופן שבו בני אדם מתקשרים עם מחשבים, אפל ביצעה רק רכישה אחת גדולה יותר (אוזניות ביטס - א"ג). זו ההשקעה הראשונה של קרן אלף שיצאה עוד לפני שהכרזנו עליה. בלי יחסי ציבור, בלי הייפ. רק בנייה - מהדמואים המוקדמים בתל אביב ועד טים קוק שנותן את קו הסיום באופן אישי. עובר המייסדים, העצמאות היא דבר קדוש. אתה מקים חברה כדי לבנות משהו שהוא כולו שלך. כדי לשלוט בהחלטות. לראות עד לאן אפשר לקחת את זה. אביעד, יונתן ואבי בחרו בדרך שונה להגשים את החזון הזה. הטכנולוגיה שלהם תגיע למכשירים המשמשים מיליארדי אנשים. זה סוג אחר של ניצחון. ישנם סוגי חזון שהם גדולים מדי עבור חברה אחת לבד. מה הם בנו? תגלו בקרוב".

על פי הפטנטים שפרסמה החברה, עולה כי מדובר במערכת המזהה באמצעות שילוב של אוזניות ומצלמת הטלפון הבעות פנים, קוראת את שפתי המשתמש ומאזינה לרטט בלוע כדי להבין דיבור גם ללא קול ולזהות רגשות. ההנחה הרווחת בתעשייה היא כי אפל תטמיע את המערכת באוזניות האיירפודס, קסדת המציאות ויז'ן פרו, השעון החכם, והאייפון למערכת אחת שלא רק מזהה את פני המשתמש או מבינה את דבריו, אלא ממש מפענחת את רצונותיו ותחושותיו.