אביעד מייזלס נחשב לישראלי היחיד שמכר לאפל חברה פעמיים: בפעם הראשונה ב- 2013, אז ביצעה אפל את אחת מרכישות הבינה המלאכותית הראשונות שלה, כשקנתה את פריימסנס הישראלית, חברה שפיתחה חיישן לראייה תלת ממדית בחדר ושיווקה אותו לקונסולות משחקים. זו הייתה רכישה היסטורית משום שבזכותה פיתחה אפל, בין השאר, את אלגוריתם זיהוי הפנים שמאפשר לה לנעול ולפתוח בתוך פחות משניה את מסך הנעילה או לאפשר תשלום רק על בסיס זיהוי הפנים.

● עסקת וויז-גוגל בסכנה? שורת ארגונים באירופה מתנגדים למיזוג

● אביב רווח חושף את אדפטיב6: גייסה 44 מיליון דולר לשוק הענן הרותח

עבור יזמי החברה ובהם מייזלס, ששימש כנשיאה, היתה זו עסקה משמחת אך לא נעשתה בלב שלם: שולחן המשקיעים מסביב היה עמוס לעייפה ומשקיעים גדולים ומאוחרים כמו קרן סילברלייק דאגו לקחת נתחים שמנים ממנה, הגם שהשקיעו בשלב מאוחר מאוד ונהנו מהפירות יותר יותר מכולם. היזמים עשו את שלהם אבל לא בהיקפים של העסקה ההיסטורית החדשה שהוכרזה מהערב.

מייזלס, הפעם עם חבורת יזמים אחרת, הקים ומכר בתוך ארבע שנים את Q.ai, חברה אלמונית מרמת גן, בתמורה לכמעט 2 מיליארד דולר, כך על פי הפייננשל טיימס. בניגוד לפריימסנס, שאז עוררה באזז בעיתונות המקומית והתארחה בכנסים בינלאומיים, קיו היא חברה אלמונית לגמרי וגם מייזלס הפך לאיש צללים שלא נראה בציבוריות הישראלית מאז 2013. כעת מתבררת ההצלחה יוצאת הדופן של היזמים והמשקיעים שעבדו מאחורי הקלעים כדי להביא את אפל לבצע את העסקה השניה בגודלה בתולדותיה, שניה רק לרכישת אוזניות ביטס שעמדה על 3 מיליארד דולר לפני 12 שנה.

המרוויחים הגדולים מהעסקה

על פי מאגר הסטארט-אפים PitchBook, קיו גייסה כ-25 מיליון דולר בלבד מאז הקמתה, כאשר הסיבוב האחרון והיחיד, ב-2023, שיקף לה שווי של 53.4 מיליון דולר. על פי הנתונים, בסיבוב הסיד היחיד של החברה שאירע בתחילת 2023, רכשו כלל המשקיעים בחברה 45.8% ממניותיה, כאשר המשקיעים העיקריים ביניהם הם קרן אלף הישראלית - השקעה שהובלה על ידי השותף המנהל אדן שוחט; קרן קליינר פרקינס, מהמשקיעות המוקדמות בגוגל, השקעה שנוהלה על ידי השותף חמיד אמג'ד; וקרן GV שיוצגה על ידי השותף תומס היולם. אדן, אמג'ד והיולם הם המשקיעים שמכהנים בדירקטוריון וקרנותיהם יתחלקו בחלק הארי מתוך אותם 45% אחוזים.

משום כך, ניתן להניח כי אלף הישראלית, קליינר פרקינס ו-GV עשויות להכניס 100-150 מיליון דולר כל אחת. משקיעים קטנים יותר שייהנו מעשרות מיליוני דולרים כל אחד הם משקיעים כמו סמסונג נקסט שפירקה את פעילותה בישראל; ספארק קפיטל, אקסור, קורנר, מאטר ונצ'רס ואקס ונצ'רס.

אלא שהמרוויחים הגדולים בעסקה הזו, על פי PitchBook, הם שלושת היזמים - אביעד מייזלס, כאמור בעברו ממייסדי פריימסנס; סמנכ"ל הטכנולוגיות ד"ר יונתן וקסלר, לשעבר סמנכ"ל הפיתוח של אורקם ומומחה ראייה ממוחשבת ממכון וייצמן; וד"ר אבי ברליה, בעברו גם הוא איש פריימסנס, חוקר אסטרונומיה ממכון וייצמן שגם שימש בעברו כמדען ראשי בספייס איי אל. ברליה משמש כסמנכ"ל הפיתוח של קיו.

שלושת היזמים, יחד עם 270 העובדים, יתחלקו בכמיליארד דולר יחד, כאשר המייסדים יקבלו מאות מיליונים לפני מס. אין ספק שהנסיון השני של מייזלס בקיו מוצלח יותר פיננסית מאשר בפריימסנס, וכעת נראה שהמשימה היא אפילו גדולה יותר: לסייע לאפל לסגור את הפער שנפתח לרווחה בינה לבין ענקיות הביג טק. העובדה שמומחי ראייה ממוחשבת הקימו חברה שעוסקת הן בראייה והן בשמיעה ממוחשבת, מציתה את הדמיון לגבי הכיוון שאפל עשויה לקחת בעקבות הרכישה - בימים הדרמטיים שבהם נודע כי היא נטשה את סירי הותיקה לטובת ג'מיני של גוגל.