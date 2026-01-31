שינוי כיוון: "אם טראמפ לא יפציץ את איראן, המשטר יתחזק"

עדכונים שוטפים

9:00 - דיווחים פלסטיניים: 12 נהרגו בתקיפות של צה"ל ברצועה

8:25 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן: אנחנו חייבים לשנות את היחס וההתנהגות שלנו כלפי האזרחים, אנחנו צריכים להראות שאנחנו עובדים עבורם. לעולם לא ניתן להפיל ממשלה שנוהגת בצדק עבור האזרחים. השהידים שלנו לא נהרגו כדי שנוכל לדכא אחרים, אנחנו חייבים לשבת עם המפגינים, להקשיב לבעיות שלהם ולפתור אותן. למרבה הצער, במחאות האחרונות טראמפ, נתניהו והאירופים הסיתו ועודדו אנשים לצאת לרחוב כדי לקרוע את המשטר הזה

7:32 - שר ההגנה הסעודי למנהיגים יהודים: אם טראמפ לא יפציץ את איראן, המשטר בטהראן יתחזק

שר ההגנה הסעודי, הנסיך ח'אלד בן סלמאן (KBS), אמר במפגש סגור ביום שישי בוושינגטון כי אם הנשיא טראמפ לא יממש את איומיו כלפי איראן, המשטר בטהראן ייצא מחוזק, כך סיפרו ל-N12 ארבעה מקורות שנכחו בחדר.

00:23 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב במסר לאיראן לקראת התרגיל הצבאי שהיא מתכננת ביום ראשון במצר הורמוז: "קוראים לאיראן לקיים את התרגיל הימי שהוכרז באופן בטוח ומקצועי ולהימנע מסיכון מיותר לחופש השיט של התעבורה הימית הבין-לאומית. לא נסבול פעולות לא בטוחות"

הקריאה של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מגיעה לקראת תמרון צבאי באש חיה שאיראן אמורה להתחיל ביום ראשון לצד סין ורוסיה. איראן אמרה מוקדם יותר השבוע כי יתכן והתנועה במצר הורמוז תיפגע

21:48 - עלי שמח'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן ח'אמנאי לערוץ אל-מיאדין הלבנוני: "כל פעולה עם כוונה עוינת מצד האויב - תיענה בתגובה הולמת, יעילה ומרתיעה. היא כוללת פגיעה בעומק הישות הציונית"

