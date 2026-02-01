שבוע המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה שלילית. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדדים המובילים ירדו בשיעור של בין 0.3% (מדד דאו ג'ונס) עד 1.7% (מדד נאסד"ק).

● כך "מתאדה" הכסף שלכם בעו"ש: "הסיכון הוא מזומן ולא מניות"

● WSJ | מה שהתגלה בצינוק של הכוכב מוול סטריט אף אחד לא יכול היה לדמיין

אלה המניות הישראליות ובעלות הזיקה לישראל שבלטו במסחר:

סיליקום: "הזדמנויות חדשות בהיקף מעל 100 מיליארד דולר בשווקים החמים ביותר"

מניית סיליקום קפצה ביום חמישי לאחר פרסום הדוחות הכספיים ב-28.6% במחזור מסחר גדול במיוחד, וביום שישי ירדה ב-6.5%. בסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המניה עלתה ב-20.3% וסיימה את חודש ינואר עם עלייה של 23.2%. סיליקום מספקת פתרונות לרשתות תקשורת, ונסחרת בנאסד"ק לפי שווי נוכחי של 103 מיליון דולר.

החברה מכפר סבא עקפה את תחזית האנליסטים ב-2025 והציגה תחזית חיובית לרבעון הראשון של 2026. ברבעון הרביעי של 2025, הכנסותיה צמחו ב-17% לרמה של 16.9 מיליון דולר, ובשנה כולה ההכנסות צמחו ב-7% ל-61.9 מיליון דולר. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ההפסד הנקי צומצם גם ברמה הרבעונית וגם ברמה השנתית, והסתכם ב-2.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי ו-11.5 מיליון דולר בשנה כולה. על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, ההפסד הנקי היה 1.9 מיליון דולר ברבעון ו-8.1 מיליון דולר ב-2025. ההפסד הנקי השנתי למניה, 1.41 דולר, היה מצומצם ביחס לתחזיות האנליסטים. בסוף השנה, היו לסיליקום בקופה 73.6 מיליון דולר, ללא חוב.

ברבעון הראשון של 2026, סיליקום צופה הכנסות של 16.5-17.5 מיליון דולר, צמיחה של 18% מהרבעון המקביל, ובשנה המלאה היא מצפה לצמוח בשיעור דו-ספרתי.

המנכ"ל, לירון אייזנמן, מסר שבסיליקום נרגשים משלושה שינויים משמעותיים בתחום תשתיות הטכנולוגיה, שלדבריו ממנפים את המומחיות, היכולות, הקניין הרוחני ובסיס הלקוחות של החברה ומשקפים לה אפסייד. הראשון הוא AI Inference (היסק של בינה מלאכותית - לדבריו, שוק החומרה לתחום יגיע ליותר מ-80 מיליארד דולר עד 2030, ולסיליקום כבר יש הזמנות וניסויים ראשונים בתחום; השני הוא Post-Quantum Cryptography, שזה ההכנה לכניסת המחשבים הקוונטיים וההגנה הקשורה לתחום, שוק, שלדבריו יגדל ליותר מ-3 מיליארד דולר עד 2030; והאחרון הוא White Label Switching, פתרונות חומרה בשוק של מעל 6 מיליארד דולר.

"לסיכום, עסקי הליבה שלנו צומחים מהר מהצפוי, וכל אחת משלוש ההזדמנויות האלה יכולה להפוך למנוע צמיחה ענק. סיליקום מייצגת שילוב ייחודי: חברה עם עסקי ליבה יציבים וצומחים, עם חשיפה אמיתית ומיידית להזדמנויות חדשות בהיקף למעלה מ-100 מיליארד דולר בשווקים החמים ביותר בעולם ה-IT", אמר איינזמן.

אודיסייט קפצה 34.3% בשבוע על רקע הזמנות פיילוט מלקוח ביטחוני

מניית אודיסייט (Odysight.ai) עלתה במצטבר בימים חמישי ושישי ב-5.6%, ובכך סיימה את שבוע המסחר עם זינוק של 34.3%. למרות הזינוק המרשים, המניה עדיין נסחרת במחיר נמוך ממחיר ההנפקה הראשונית של החברה לפני כשנה - ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 6.5 דולר, והיא נסחרת כיום במחיר של 6.23 דולר. שווי השוק של אודיסייט עומד כעת על 102 מיליון דולר.

אודיסייט מפתחת פתרונות ניטור ותחזוקה על בסיס חיזוי מבוסס AI. הפתרון שלה מאפשר ניטור רציף של רכיבים קריטיים, תשתיות ומכונות, ומוטמע בין היתר ב-NASA ובחיל האוויר הישראלי.

בשבוע שעבר, אודיסייט דיווחה על שתי הזמנות פיילוט חדשות מלקוח ביטחוני גדול. הזמנה אחת נועדה למערכת ניטור מבוססת ראייה במסוקי קרב, והשנייה היא לניטור רכיב קריטי במערכת נשק מוטסת. לדברי מנכ"ל אודיסייט, יהוא עופר, "הזמנות הפיילוט האלה מלקוח ביטחוני משמעותי משקפות צעד משמעותי בהתפתחות ובוולידציה של פתרונות הניטור שלנו בסביבות אווירונאוטיות מורכבות". באודיסייט מציינים בהודעה גם שההזמנות האלה מצביעות על העניין הגובר ביישומים של ניטור מתקדם בתחום ההגנה והאווירונאוטיקה.

ורוניס: הורדת המלצה לפני הדוחות הובילה לשפל של שנתיים וחצי

מניית ורוניס נחלשה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר ב-10.7%, ונסחרת כיום בשפל של קרוב לשנתיים וחצי, המשקף לחברה שווי שוק של 3.5 מיליארד דולר. ורוניס, חברת אבטחת סייבר שמנוהלת על־ידי אחד ממייסדיה יקי פייטלסון, מספקת פתרונות להגנה וניהול של דאטה בארגונים. החברה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2025 השבוע, ביום שלישי אחרי סיום המסחר בוול סטריט.

עם פרסום הדוחות הקודמים, החברה הורידה את התחזית השנתית שלה והודיעה על פיטורי 5% מהעובדים. בשבוע האחרון, לא היו דיווחים מצד החברה. עם זאת, האנליסטים במורגן סטנלי הורידו את המלצתם למניית ורוניס מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" וציינו, בין היתר, את התחרות הגוברת מצד מיקרוסופט ומצד חברות סטארט־אפ קטנות.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים שמסקרים כיום את ורוניס (17 מתוך 22) מחזיקים בהמלצות חיוביות, והיתר נייטרליים. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים משקף פרמיה של כמעט 60% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.