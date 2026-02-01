על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

● "יכולות קטלניות": הנשק האיראני שכבר מוכן למקרה של מלחמה

● נכסי אנרגיה ונמל אסטרטגי: האזורים שבהם התחוללו הפיצוצים באיראן

1אחד נצמד להתנגדות והשני אסטרטג גדול: מי ינצח טראמפ או חמינאי?

"הנכסים הצבאיים החזקים ביותר של אמריקה התכנסו כעת במזרח התיכון, מקיפים את איראן ומתכוננים לתקוף אותה מן היבשה, מן האוויר ומן הים", במקביל "גורמים איראניים מגיבים, כדרכם ברברבנות אופיינית, כי הם 'לעולם לא ייכנעו', וש'האצבעות על ההדק'". העימות הזה מתאר בזעיר אנפין את המלחמה האמיתית בין שני מנהיגים עם תפיסות עולם מתנגשות - הנשיא דונלד טראמפ והמנהיג העליון של איראן עלי חמינאי.

המסגרת הטובה ביותר להבין את הגישות השונות של המנהיגים "אינה באה ממדעי המדינה אלא ממסה קצרה משנת 1953 מאת הפילוסוף הבריטי ישעיה ברלין", שמחלק מנהיגים לשתי קטגוריות מובחנות "השועל והקיפוד", פורסם במגזין האמריקאי האטלנטיק. השועל "יודע הרבה דברים", אבל "הקיפוד יודע דבר גדול אחד".

חמינאי הוא הדמות של הקיפוד, הוא מקשר הכל "לחזון מרכזי אחד, מערכת אחת, פחות או יותר קוהרנטית או מנוסחת, שבאמצעותו הוא מבין, חושב ומרגיש - עיקרון מארגן יחיד, אוניברסלי, שרק במונחיו לכל מה שהוא אומר ועושה יש משמעות". העיקרון סביבו מתרכז שלטונו של חמינאי במשך ארבעה עשורים הוא "ההתנגדות". "ההתנגדות נגד אמריקה ישראל ואף התנגדות לאזרחים שלו".

עם זאת, טראמפ הוא הדמות של השועל "רודף מטרות רבות, לעיתים בלתי קשורות ואף סותרות, שמחוברות, אם בכלל, רק בדרך עובדתית כלשהי, מסיבה פסיכולוגית או פיזיולוגית, שאינה קשורה לשום עיקרון מוסרי או אסתטי", נכתב. טראמפ הוא נשיא לא עקבי וגמיש וזאת גם "האסטרטגיה הגדולה שלו". וזאת משום שאף "נשיא אמריקאי לא הצליח להחזיק גם בעלי ברית וגם יריבים דרוכים כמו טראמפ".

"שני הגברים הם תעלומה זה לזה, ומפרידים ביניהם הרבה יותר משפה או גאוגרפיה. לחמינאי ולטראמפ כבר יש היסטוריה סוערת", נכתב. "טראמפ הזהיר את טהרן לפחות בשמונה הזדמנויות שיהיו השלכות אם איראן תהרוג מפגינים נגד הממשלה. חמינאי דרס עם משאית את הקו האדום של טראמפ, ונתן לכוחות הביטחון שלו אור ירוק להרוג עד 30 אלף מפגינים בתוך 48 שעות'", נכתב.

"בתפיסת העולם של חמינאי, נרמול היחסים עם ארצות הברית היה מאז ומתמיד קריפטונייט - איום קיומי על משטר שזהותו נשענה על התנגדות לאמריקה", נכתב.

"האסימטריה הפילוסופית הזו: טראמפ, השועל, שאין לו אמונות קבועות; מול חמינאי, הקיפוד, שיש לו אמונה קבועה אחת - היא המנוע של המשבר הנוכחי. טראמפ חושב שלכל אחד יש מחיר; חמינאי מחזיק בעמדה שסבל הוא מחיר שכדאי לשלם עבור מטרתו היחידה. טראמפ אינו מסוגל להבין מדוע לחץ ואיומים לא שוברים את חמינאי. הוא מניח שאפשר לקנות כל אדם, ולכל מדינה יש נקודת שבירה. אבל חמינאי, המטיף להתנגדות ולמות קדושים ומאמין שוויתור תחת לחץ משדר חולשה, אינו יכול להיות משוכנע באמצעות פיתויים חומריים", נכתב.

"חמינאי מבלה את דמדומי חייו כמו קיפוד מכווץ בבונקר המבוצר שלו, חייו נתונים לחסדיו של נשיא אמריקאי", נכתב. "אז מי מנצח בקרב בין השועל לקיפוד? לפי צ’רלס דרווין, ההישרדות אינה שייכת למין החזק ביותר, וגם לא לחכם ביותר, אלא לזה שמסוגל ביותר להסתגל לשינוי. עבור חמינאי, נטישת ה'דבר הגדול האחד' שלו - ההתנגדות - משמעותה התאבדות אידאולוגית. אבל סירובו להסתגל עשוי כעת להבטיח את הכחדתו", נכתב.

מתוך האטלנטיק מאת קארים סדג'אדפור. לקריאת הכתבה המלאה.

2מסחר אלקטרוני, הלוואות ופשע: כך שורדים צעירי עזה נוכח הכלכלה הקורסת

"עבור פלסטינים רבים בעזה, פרנסה הפכה למאבק יומיומי על רקע המשך המצור הישראלי, הפרות חוזרות של הפסקות אש, וקריסה כמעט מוחלטת של הכלכלה המקומית", פורסם בערוץ התקשורת הקטארי אל-ג'זירה. כעת, בעוד הכלכלה בעדה מרוסקת צעירים עזתים "מחפשים הזדמנויות תעסוקה בדרכים חלופיות כדי לשרוד".

לפי נתוני 2024 של הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, "שיעור האבטלה הכולל בעזה עמד על 69%, ועלה לכ־80% בקרב בני 15-29. האוכלוסייה מתחת לגיל 30 מהווה כ־70% מתושבי עזה. כלומר, רוב הקהילה מתמודדת עם אתגרים כלכליים חריפים. חלק משמעותי מן הצעירים מחזיקים בתארים אקדמיים אך אינם מצליחים למצוא תעסוקה מתאימה", נכתב.

האלה מוחמד אל־מגרבי, עזתית בת 24, "סיימה לימודי סיעוד בשנת 2023, היא בילתה שנתיים בהתנדבות במערכת הבריאות, בתקווה שהניסיון יוביל בסופו של דבר למשרה בתשלום. ההזדמנות הזאת לא הגיעה מעולם". כעת, "האלה עברה לשיווק ברשתות חברתיות ולמסחר אלקטרוני, ועבדה אונליין כדי לייצר הכנסה צנועה".

מוחמד אל־חאג', שבעבר עסק במסחר כללי ובאספקת מזון, ראה כיצד כל המודל העסקי שלו מתפרק אחרי המלחמה. הוא החליט להפוך את העסק שלו "לחלל עבודה עם חיבור לאינטרנט". "סטודנטים ומהנדסים היו צריכים מקום יציב לעשות בו מבחנים או לעבוד אונליין, וזה הפך לפתרון עבורם וגם עבורי", אמר אל־חאג' לאל-ג'זירה.

אחמד פארס אבו זאיד, מנכ"ל Abu Zayed General Trading חברה שמספקת ייצור חשמל, אמר לאל-ג'זירה כי פעילות החברה שלו נעצרה כשהמלחמה החלה. "במקום לסגור לחלוטין, אבו זאיד החל לחפש חלופות. התוצאה הייתה גישה חדשנית לייצור אנרגיה, שהתבססה על חומרים זמינים ולא על דלק נדיר", נכתב. "חשבנו איך להפוך פסולת סביבתית לאנרגיה. התחלנו לייצר מערכות חשמל תוך שימוש בשאריות פלסטיק כדלק. זו הייתה חוויה קשה, אבל היא נבעה מיצירתיות ומהכרח", אמר אחמד.

צעירים אחרים פונים לעבודות מפוקפקות או מסוכנות יותר. מחמוד, צעיר מעזה, אמר לאל-ג'זריה כי "בלי תמיכה ממשלתית ובלי רשתות ביטחון, להשיג הכנסה יציבה הפך לכמעט בלתי אפשרי. יש אנשים שפונים לשיטות לא חוקיות או מנצלות רק כדי לשרוד". מחמוד אמר כי "הלוואות כספים, סחר במטבע וניצול בהעברות כספים הפכו נפוצים יותר".

מתוך אל-ג'זירה מאת לינה אבו זייד. לקריאת הכתבה המלאה.

3הארגונים הפוליטיים העשירים של 2026: פרו ישראלים, טראמפ וקריפטו

לקראת בחירות אמצע הקדנציה של 2026 בארה"ב אלו ארבעת ה-super PAC העשירים ביותר, לפי הניו יורק טיימס: בינה מלאכותית, קריפטו, קבוצות פרו־ישראליות וטראמפ. מדובר בארגונים פוליטיים שפועלים לקראת בחירות האמצע שיתקיימו בנובמבר השנה, ומותר להם לגייס ולהוציא סכומי כסף כמעט בלי תקרה כדי להשפיע על בחירות למשל דרך פרסומות, קמפיינים ברשת, שלטי חוצות, הודעות SMS וכד’.

לפי דיווחים חדשים, "לכולם נצברו קופות אדירות והם הופכים לקלפים הפיננסיים הפרועים של בחירות אמצע הקדנציה השנה ולשחקנים פוליטיים שמטילים אימה".

"אם כסף מדבר, עדיף לא להסתבך עם תעשיית הבינה המלאכותית, תעשיית הקריפטו, השדולה הפרו־ישראלית או עם הסופר־פאק של הנשיא טראמפ", נכתב. "לכל אחד מהם יש עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים, לפי דיווחים פדרליים חדשים. הסופר־פאק של טראמפ, העשיר מכולם בפער גדול, צבר סכום מסחרר של יותר מ־300 מיליון דולר".

תעשיית הבינה המלאכותית, שצומחת במהירות, עומדת להיות שחקנית ענק בבחירות אמצע הקדנציה - "Leading the Future, הסופר־פאק המרכזי שממומן בידי תעשיית הבינה המלאכותית, גייס 50.3 מיליון דולר במחצית השנייה של 2025".

גם הסופר-פאק של תעשיית הקריפטו קיבל "73.8 מיליון דולר במחצית השנייה של 2025, בעיקר מתומכיו הרגילים: אנדריסן הורוביץ, משקיע גדולה בקריפטו, וכן חברות הקריפטו Coinbase ו־Ripple. Fairshake ושני גופי־הבת שלה נכנסו ל־2026 עם 193 מיליון דולר בקופה".

עוד ארגון פוליטי עשיר הוא השדולה האמריקית-ישראלית לענייני ציבור (AIPAC). "קבוצה פרו־ישראלית בעלת השפעה, שהוציאה בשנים האחרונות סכומים אגרסיביים בפריימריז דמוקרטיים כדי לפגוע במועמדים שהיא רואה כמתנגדים למדינה היהודית", נכתב. "הקבוצה העבירה בשנה שעברה 30 מיליון דולר לסופר־פאק המקושר אליה, United Democracy Project. הסופר־פאק הזה גייס 61.6 מיליון דולר במחצית השנייה של 2025 ונכנס לשנה הנוכחית עם כמעט 96 מיליון דולר בקופה, מה שממקם אותו בין הקבוצות החוץ־מפלגתיות הממומנות ביותר במדינה".

גם לנשיא טראמפ "יש משהו שהדמוקרטים יכולים רק לחלום עליו ושמעניק לו יתרון מבני עצום מול השמאל ומול מבקריו מימין. יותר מ־304 מיליון דולר במזומן שיושבים בחשבון פוליטי מקושר", נכתב. "הסופר־פאק שמנוהל על ידי מקורביו של טראמפ, הוסיף בערך 112 מיליון דולר לקופתו במחצית השנייה של 2025 בסיוע גיוס כספים אגרסיבי של צוות טראמפ ורשימת תורמים שחלקם להוטים לקדם אינטרסים עסקיים מול הממשל או, במקרים מסוימים, להשיג חנינות".

מתוך הניו יורק טיימס מאת תאודור שלייפר. לקריאת הכתבה המלאה.