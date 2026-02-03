שביתת הרפתנים מזניקה את רכישות תחליפי החלב בעשרות אחוזים ויותר

המחסור בחלב, שמשפיע ביתר שאת על המדפים ועל הרגלי הקנייה ברשתות השיווק, גורם לצרכנים להמשיך ולבדוק חלופות. המרוויח הגדול: שוק החלב האלטרנטיבי, שמוצריו זמינים גם בימי משבר הרפתנים. על פי חלק מרשתות השיווק ששוחחו עם גלובס, כבר ביום הראשון של השביתה הורגשה עלייה בצריכת מוצרי חלב אלטרנטיביים, זאת לצד עלייה מתמדת בחדירה לשוק של תחליפי החלב.

● שביתת הרפתנים ואיום סמוטריץ': מאחורי המחסור הצפוי בחלב

● פיצוי של מיליוני שקלים: האוצר מציע לרפתנים לפדות מכסות חלב

כך לדוגמה, מאז שהוכרזה השביתה של הרפתנים השבוע, חלה עלייה של 20% ברכישת תחליפי חלב בסניפי טיב טעם, וברשת צופים כי בהמשך השבוע העלייה תגדל אפילו ל־100%. "כרגע יש חלב בסניפי הרשת, אבל לפי שיחות שקיימתי המחסור בחלב צפוי להיות מורגש, כי אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו מזמינים", אומר מנהל מחלקת הסחר והשיווק של טיב טעם, יוסי שלו.

בשנים האחרונות שוק החלב האלטרנטיבי תופס תאוצה ופונה לשורת קהלים שונים. על פי נתונים שהגיעו לידי גלובס, בין סוף 2018 לקיץ 2024 חלה עלייה משמעותית בחשיפה למוצרים מסוג תחליפי חלב, בשיעור של כ־15% (מ־31% ל־46%).

עלייה של 60%

כיום, שוק תחליפי החלב בישראל מגלגל כ־600 מיליון שקל בשנה, ש־75% מהם מגיעים בעיקר ממשקאות חלב, והיתר ממעדנים, מיוגורטים, מגבינות וממוצרים נוספים. על פי נתוני אחת מרשתות השיווק הגדולות בארץ, בהשוואה של רכישות חלב רגיל לעומת תחליפי חלב לאורך חמש שנים (2025-2020) חלה עלייה של לא פחות מ־60% לטובת תחליפי החלב השונים.

"אין ספק שהצרכן הישראלי מביע התעניינות גוברת בתחליפי חלב", מסבירה בכירה בתחום בשיחה עם גלובס, "לא רק בגלל הבעייתיות הנקודתית במשק כרגע והמחסור בסופרים, אלא בעיקר בגלל התועלת הבריאותית שמוצרים אלו מביאים".

על פי בכירה נוספת בענף החלב, הלקוחות היום הם יותר מגוונים, ולא מכוונים אך ורק אג'נדה כמו טבעונות או רגישות ללקטוז. "אצלי בבית, למשל, יש גם חלב פרה, וגם חלב אלטרנטיבי. זה לא שיש צורך לבחור - אנחנו הולכים לכלכלה אינדיבידואליסטית, בייחוד בקרב הדורות הצעירים, וכל אחד רוצה לייצר לעצמו את הרכב החשיפה שלו למוצרים השונים".

"חשוב לומר", מציינת אותה בכירה, "כי לחלב פרה תמיד יש מקום על המדף. תמיד יהיה ביקוש לזה, וזה לא דבר רע. גם לחלב רגיל יש את האיכויות שלו, ואת המשבר בתחום צריך לפתור בדרכים שלא קשורות לחלב האלטרנטיבי והתחליפים".

"יש הרבה אתגרים בתעשיית החלב, זה לא חדש", אומר בכיר אחר בענף החלב. "להגיד שיום יבוא וכל זה יוחלף על ידי טכנולוגיות שעוקפות את הצורך בפרה? זה תלוי במחיר שיוצע לצרכן בסופו של דבר", הוא מסכם.